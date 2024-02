Cum să explici un cutremur pe înțelesul copiilor. Sfaturi utile pentru a nu-i speria pe cei mici

Cum să explici un cutremur pe înțelesul copiilor. Niciodată nu știți când se poate întâmpla un cutremur, așa că trebuie să fiți pregătiți pentru orice, dar mai ales să-i vorbiți copilului despre ce trebuie să facă în caz de seism. Indiferent de ce vârstă are cel mic, puteți discuta cu el despre acest subiect. Este important să vă învățați copilul cum să se protejeze, dacă este surprins de cutremur la școală sau grădiniță. Pentru a-l ajuta să înțeleagă mai ușor ce este un cutremur, îi puteți prezenta imagini sau materiale video. Este mult mai simplu și mai ușor!

Ce este, de fapt, un cutremur

Prima dată trebuie să îi explicați celui mic ce este, de fapt, un cutremur. Dacă adulții cunosc unele noțiuni despre acest fenomen natural, copiii nu prea știu ce este un seism și cum se produce acesta. Un cutremur nu poate fi anticipat, așa că se poate produce oricând și oriunde. , în interiorul pământului. Atunci când plăcile tectonice se întâlnesc, la suprafață se crează vibrații și mișcări, unele fiind puternice.

Cutremurele sunt unul dintre cele mai grave dezastre naturale, însă prichindelul tău trebuie să știe toate aceste lucruri. Pentru a nu-l speria, puteți apela la jocuri sau la simulări acasă. În acest mod îl veți învăța ce să facă în cazul în care se produce un cutremur. Iată cum explicați un cutremur pe pe înțelesul copiilor!

Ce trebuie să faci în cazul unui cutremur

Un cutremur este imprevizibil, așa că cel mic trebuie să știe din timp ce trebuie să facă în cazul unui seism. Jucați-vă de-a cutremurul și așezați-vă amândoi în zone sigure din locuință. Dacă acesta vă prinde acasă, trebuie să mergeți imediat cu cel mic în locuri sigure din casă. Arată-i cum să se țină neapărat de ceva solid și cum să-și protejeze capul de obiectele care ar putea cădea.

Cum să explici un cutremur pe înțelesul copiilor! În plus, puteți intra cu cel mic sub o masă, cât mai departe de geamurile care se pot sparge sau de mobilierul înalt, care ar putea cădea în orice moment. Copilul trebuie să înțeleagă că nu are voie să iasă afară în caz de cutremur. Dacă locuiți la bloc, cel mic nu trebuie să iasă pe balcon sau să fugă pe scări.

Dacă vă aflați cu cel mic într-un spațiu deschis, spre exemplu, într-un parc sau la piață, mergeți undeva departe de clădirile care cad. Dacă copilul este singur când este surprins de seism pe stradă, trebuie învățat că trebuie să meargă la prieteni sau rude, dacă părinții lui nu sunt prin preajmă.

De altfel, cel mic trebuie să aibă asupra lui informații despre numele părinților, cât și adresa unde locuiește. Asta în cazul în care copilul nu are buletin. În plus, trebuie să-i explicați că veți veni după el imediat cum se termină cutremurul. Micuțul trebuie să știe că nu e singur, ci că părinții lui fac tot posibilul să-l știe în siguranță.

Ce să faci dacă te prinde cutremurul la grădiniță sau la școală

Dacă cutremurul îl prinde în timp ce se află la școală sau grădiniță, cel mic trebuie să știe exact ce să facă. Dacă profesorii nu fac simulări neanunțate de cutremur, atunci părinții trebuie să-și învețe propriul copil cum să se descurce pe cont propriu.

În niciun caz nu trebuie să părăsească școala, ci trebuie să rămână acolo. Primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se bage sub bancă și să-și acopere capul și ceafa cu ghiozdanul. Sub nicio formă nu trebuie să plece pe scări, pentru că magnitudinea seismică poate face ca acestea să se prăbușească rapid.

Pentru a-l ajuta să deprindă mai bine tot procesul, dar și care sunt pagubele produse de cutremur, puteți lua două pietre de aceleași dimensiuni, ideal ar fi să fie mai aspre. Puneți copilul să frece pietrele una de alta. Ele se vor râcâi, iar zgomotul nu va fi unul prea agreabil. Fix așa se produce și un cutremur, dar mult mai intens.

Un alt experiment care îl ajută pe cel mic să știe cum se produce un cutremur este să luați o măsuță de copii și câteva lingurițe cu zahăr sau nisip. Prima dată puneți zahărul pe masă, apoi loviți cu un ciocan din lemn sau cu podul palmei în marginea mesei de plastic. Se vor produce vibrații care vor mișca cristalele de zahăr. De fapt, acestea sunt unde seismice și locul în care ați lovit se numește focar. Aceste vibrații reprezintă cutremurul.

Ce nu trebuie să faci sub nicio formă în timpul unui seism

La noi în țară, . Specialiștii susțin că zona respectivă poate genera oricând cutremure de intensitate mare. De aceea, trebuie să știți ce să nu faceți sub nicio formă în timpul unui seism. În primul rând, pe durata cutremurului nu se recomandă evacuarea din clădirile înalte, mai ales că există risc mare ca scările să se prăbușească.

Dacă sunteți afară, niciodată nu staționați sub clădiri sau lângă ele. Acestea se pot prăbuși în timpul seismului. În plus, nu stați sub balcoane sau lângă stâlpii de înaltă tensiune. De asemenea, în locurile publice, spre exemplu, teatru, biserici sau stadioane, nu alergați spre ieșire. Păstrați-vă calmul și așteptați până se termină seismul.

Dacă cutremurul se produce când sunteți în mașină, opriți vehiculul departe de stâlpii de pe marginea drumului. Mare atenție, însă! Nu staționați în apropierea benzinăriilor, pentru că există pericol mare de explozie. Mai mult de atât, nu vă apucați să suprasolicitaţi reţelele de telefonie de urgență. Poate altcineva ar avea nevoie mai multă de 112. Puteți da un sms familiei ca să le spuneți că sunteți bine.