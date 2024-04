Cum să faci icre de post. Rețeta Paulei Seling care face furori pe Internet

Cum să faci icre de post. Paulei Seling care face furori pe Internet. Cântăreața se mândrește cu stilul său de viață și alimentație, de peste 12 ani renunțând complet la produsele pe bază de carne, ouă și lactate.

Icre de simple și rapide. Cum obișnuiește să pregătească Paula Seling preparatul cu care i-a cucerit pe internauți. Vedeta împărtășește mereu cu fanii săi tot felul de rețete vegane pe care le face de aproximativ 12 ani.

Una dintre acestea nu trebuie să lipsească sub nicio formă din Postul Paștelui, fiind extrem de ușor de făcut. Îndrăgita artistă folosește foarte puține ingrediente, în timp ce principalul produs constă în semințele de chia.

Cu această ocazie cântăreața le-a transmis oamenilor că gustul final nu se va modifica complet, ci va fi foarte aproape de cel din rețeta originală. Pașii pe care i-a urmat au fost filmați pentru a le fi mai ușor urmăritorilor.

Înainte de prepararea propriu-zisă, semințele de chia trebuie să fie lăsate la umflat. Paula Seling spune că în felul acesta vor căpăta consistența exactă pe care o au și icrele normale, care se fac, în general, din pește.

Paula Seling, rețetă delicioasă de icre de post

„Eu le pun lapte de migdale pentru că le și albește puțin. La 50 grame de chia punem 180 grame de lapte de migdale și învârtim, le lăsăm să se umfle cam 20 de minute. O să vedeți că încet, încet îți schimbă consistența, cam cum arată și icrele și le vom trata la fel.

Până când semințele absorb suficient lapte de migdale, eu tai ceapa, una mică, dar depinde și de gust, eu nu știu cu cantitățile, o jumătate de lămâie și acum vedem dacă sunt gata semințele.

Mai am ulei aici și facem ca și cum am prepara maioneză. Acesta e un ulei de măsline, dacă vrei să se apropie mai mult gustul de icre se poate pune de floarea soarelui, dar acesta e mai sănătos.

Am și un pic de ulei de semințe de in, care are un gust apropiat de pește și punem puțin, punem și sarea”, spune Paula Seling în clipul de pe care face furori în rândul urmăritorilor săi.

La final cântăreața mai adaugă ceapa și puțin suc de la o lămâie. Amestecă foarte bine toate ingredientele și servește icrele de post pe pâine prăjită. Rețeta nu doar că este foarte ușor de dus la capăt, dar este și delicioasă.