„Cum să-mi fie frică de Rotaru când îl bat 6-0?” Gigi Becali a vorbit despre derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

Doar Universitatea Craiova a rămas în lupta pentru titlul din SuperLiga cu FCSB, însă lui Gigi Becali nu îi este frică de Mihai Rotaru. Patronul „roș-albaștrilor” a vorbit despre derby-ul de pe Arena Națională din etapa viitoare cu rivalii din Cetatea Băniei.

Gigi Becali a vorbit despre derby-ul FCSB – Universitatea Craiova: „Cum să-mi fie frică de Rotaru când îl bat 6-0?”

Trupa lui Ivaylo Petev este în lupta pentru titlu, însă Gigi Becali nu are încredere în șansele „alb-albaștrilor”. Patronul de la FCSB a vorbit despre derby-ul cu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Totuși, Gigi Becali nu se vede campion nici dacă va câștiga în fața Universității Craiova pe Arena Națională. Patronul „roș-albaștrilor” s-a hotărât să renunțe la aroganțe până la câștigarea titlul din SuperLiga.

„Nu mai vreau să vorbesc și să fac analize, până nu sunt campion nu mai vorbesc. Dacă câștigăm cu Craiova puteți să mă sunați, o să vorbesc. Nu mai vreau aroganțe, după vine Dumnezeu și zice «nu poți să faci nimic».

Chiar dacă voi câștiga cu Craiova nu voi mai avea aroganțe, este posibil orice la Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu îl pierd și când mai am un punct de luat, Dumnezeu le face pe toate. Nu ai văzut ce s-a întâmplat la Craiova – Rapid, a fost mâna lui Dumnezeu.

În 11 te face Rapidul praf și în 10 le dai două goluri în cinci minute, parcă erau amorțiți. Trebuie să îmi văd de treaba mea, îi jur credință lui Dumnezeu și gata. Dacă îi batem cred că s-a terminat la titlu, dar nu vreau să mai vorbesc despre astea pentru că mă apucă trufia, mândria și sar pârleazul.

Rotaru are echipa mai valoroasă, dar în prima repriză cu Rapid nu am văzut o echipă atât de slabă, nimic. Nu îmi e frică de Rotaru, nu are cum să îmi fie frică după ce îl bat 6-0. Să vedem ce vrea Dumnezeu, dacă câștigăm și facem 10 puncte nu mai ai ce…” a spus Gigi Becali.

Gigi Becali, cuvinte de laudă pentru Marcel Bîrsan: „Cel mai bun dintre toți”

pentru arbitrajul impecabil de la derby-ul Farul Constanța – FCSB, scor 0-1. Staff-ul „roș-albaștrilor” îl vede cel mai în formă „central” din SuperLiga în sezonul actual.

„Toată lumea vorbea că nu știu ce că nu știu cum. Pe ei (n.r. – FRF) nu îi mai interesează. Au calificat echipa (n.r. – națională), și-au făcut treaba. Și la arbitraj. Nu ai ce să spui că sunt arbitraje incorecte sau împotriva noastră. Oamenii își văd de treana lor.

Mai răutăcioși erau înainte. S-au calificat, sunt bine, își văd de treaba lor. Nu bagă ei strâmbe. Nu mă așteptam la Bîrsan să aibă un asemenea arbitraj perfect. Eu nu cred că un arbitru, dacă vrea să promoveze, face tâmpenii și rămâne cu pete pe viața lui.

Emoții n-am avut pentru corectitudine. Am avut emoții ca și valoare. Dar staff-ul tehnic mi-a spus că Bîrsan a fost cel mai bun din toți. Anul ăsta, Bîrsan a fost numărul 1. Ca și corectitudine nu am ce să-i zic. N-a făcut niciodată nimic. O mai fi greșit, dar atât”, a spus Becali.