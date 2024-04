Gigi Becali, laude pentru arbitrul Bîrsan. „Mi-au spus cei din staff că anul ăsta el e cel mai bun”

Gigi Becali a vorbit despre Marcel Bîrsan, . Patronul liderului din SuperLiga a ajuns la concluzia că „centralul” bucureștean e cel mai bun din SuperLiga.

Gigi Becali, laude pentru Marcel Bîrsan, arbitrul meciului Farul Constanța – FCSB 0-1

Marcel Bîrsan a îngălbenit-o pe Arbitrul FIFA i-a avertizat pe Darius Olaru, Adrian Șut, Octavian Popescu, Risto Radunovic și Vlad Chiricheș. Roș-albaștrii au primit trei dintre aceste galbene pe proteste și simulări.

Cu toate acestea, Gigi Becali nu e supărat pe Bîrsan. Ba, mai mult, latifundiarul din Pipera l-a lăudat pe „centralul” bucureștean. „Toată lumea vorbea că nu știu ce că nu știu cum. Pe ei (n.r. – FRF) nu îi mai interesează. Au calificat echipa (n.r. – națională), și-au făcut treaba.

Și la arbitraj. Nu ai ce să spui că sunt arbitraje incorecte sau împotriva noastră. Oamenii își văd de treana lor. Mai răutăcioși erau înainte. S-au calificat, sunt bine, își văd de treaba lor. Nu bagă ei strâmbe.

Nu mă așteptam la Bîrsan să aibă un asemenea arbitraj perfect. Eu nu cred că un arbitru, dacă vrea să promoveze, face tâmpenii și rămâne cu pete pe viața lui. Emoții n-am avut pentru corectitudine. Am avut emoții ca și valoare.

Dar staff-ul tehnic mi-a spus că Bîrsan a fost cel mai bun din toți. Anul ăsta, Bîrsan a fost numărul 1. Ca și corectitudine nu am ce să-i zic. N-a făcut niciodată nimic. O mai fi greșit, dar atât”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Adrian Șut a acuzat arbitrajul după Farul – FCSB 0-1: „Am avut un gol anulat pe nedrept”

, nu e în asentiment cu Gigi Becali. Mijlocașul central consideră că FCSB ar fi trebuit să mai beneficieze un gol.

„A fost o partidă dificilă. Știam că venim la o echipă foarte bună pe teren propriu. Obiectivul ni l-am îndeplinit, să luăm cele 3 puncte. Suntem fericiți că am făcut acest lucru. La gol a fost o fază pe care am mai exersat-o, Coman a centrat foarte bine, iar eu am fost când trebuia acolo ca să marchez.

Per total, chiar dacă nu ne-a ieșit jocul, am avut acest gol. Eu cred că am avut și un gol anulat pe nedrept la Tavi Popescu. Nu mi s-a părut simulare. Cred că trebuia să fie lăsată faza să continue și după să fie analizată la VAR”, a declarat Adrian Șut, după Farul – FCSB 0-1.

