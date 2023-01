Cum se menține în formă Victoria Răileanu, frumoasa actriță din Taximetriști: „La asta reacționează corpul meu”

Victoria Răileanu, actriță în filmul de comedie „Taximetriști”, lansat de curând în cinematografe, ne-a spus ce face pentru a se menține în formă. Vedeta nu a consumat o perioadă din viața ei produse de origine animală, însă a renunțat la veganism, astăzi consumând aproape orice.

Victoria Răileanu, frumoasa din Taximetriști, despre secretul formei sale fizice: „Fac yoga”

Victoria Răileanu nu este o mare împătimită a sportului. Nu face cardio și nici exerciții fizice complexe, însă recunoaște că mersul pe jos o ajută foarte mult. De asemenea, Vicky a mărturisit, pentru FANATIK, că practică yoga și se simte foarte bine.

„Eu am fost vegetariană acum câțiva ani, iar când am revenit la regimul normal, am fost mai atentă la ce îmi cere corpul. Am învățat să îmi ascult corpul, să văd cu ce anume rezonez, chiar și în materie de mișcare. Nu țin cure, nu am ținut niciodată cure de slăbit. Fac yoga, la asta reacționează corpul meu instant.

Nu fac cardio, însă merg mult pe jos. Dacă mă bagi într-o sală de fitness, n-o să rezist mult. Fiecare om cred că trebuie să găsească acel ceva cu care corpul lor se simte bine. Sportul ăla, activitatea aia”, a declarat Victoria Răileanu pentru FANATIK.

Actrița care o joacă pe Victoria în filmul „Taximetriști”, în care apar și Micutzu și , a vorbit și despre planurile ei de viitor. Profesional, Vicky se declară satisfăcută de ceea ce face acum, jucând și în piese de teatru.

În ce show tv s-ar vedea actrița din „Taximetriști”?

Întrebată dacă s-ar vedea participând în vreun reality-show, într-un proiect de anvergură la un post generalist mare, Vicky a recunoscut că o producție de tip Survivor nu ar fi deloc pe placul ei.

„M-aș vedea într-un show cu jurați. Era la un moment dat o emisiune cu adolescenți, cu copii. Mi s-ar potrivit pentru că la academia de actorie, la studiourile Buftea am lucrat cu copii de 6 până la 8 ani.

Mi-ar plăcea într-o emisiune cu copii, pentru că am și lipici la ei. Nu știu dacă aș fi în confort să fiu pe o insulă cu nu știu câți oameni. Nu cred că aș rezona cu un astfel de proiect”, ne-a mai zis Victoria.

Victoria pregătește două personaje cu care îi va surprinde, la teatru, din primăvara aceasta. „Încă nu știu exact cum vor fi proiectele viitoare. Am un spectacol, `First date`, la Teatrul Roșu, o dată pe lună sau la o lună și jumătate. O să mai vină niște proiecte, dar nu am acum detalii suficiente”, a completat actrița.

Despre rolul din filmul de comedie lansat recent: „Rolul e același pe care îl joc în piesa de teatru”

Vicky se bucură în prezent de succes datorită filmului „Taximetriști”, despre care vedeta

„A fost o idee care s-a născut și a apărut printre noi, actorii… Rolul e același pe care îl joc în piesa de teatru, sunt soția unui taximetrist, e o femeie normală de 30 și un pic de ani.

Trece printr-o perioadă de criză, e o criză existențială, de identitate, moment destul de dificil în viața ei, nu se întâlnește la mijloc cu soțul ei, de aici apare și conflictul dintre cei doi pe care îl veți descoperi la cinema”, ne-a povestit Victoria despre participarea ei în filmul Taximetriști.