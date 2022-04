Cum se simte Daniel Onoriu după ce a stat 55 de zile în comă. Noi imagini cu pilotul de raliuri

Pilotul de raliuri își revine după spitalizarea lungă, dovadă noile imagini în care apare pe rețelele de socializare. Starea de sănătate a vedetei este una mult mai bună, sportivul fiind pe drumul cel bun cu recuperarea.

Daniel Onoriu se recuperează după coma de 55 de zile. Care este starea sa de sănătate

Daniel Onoriu este foarte încrezător în forțele proprii și luptă pentru a se reface în totalitate, după ce a fost externat în urmă cu o lună. le mulțumește celor care s-au rugat pentru el și încearcă să meargă singur.

„El este un ambițios, luptă, are psihicul bun, își dă curaj singur. Face progrese de la o lună la alta, începe să facă pași, este minunat. Merge la biserică, mulțumește tuturor pentru rugăciuni, se roagă, este un alt Daniel”, a declarat Rebeca Onoriu, într-o emisiune TV, notează .

Fiica cea mică a regretatei soliste Gabi Luncă a mai menționat că pilotul de raliuri a profitat de momentele petrecute alături de cei dragi, mai ales că în urmă cu o săptămână și-a sărbătorit .

„El ne-a sărbătorit pe noi, el a pregătit tot, el ne-a chemat pe toți. O zi extrem de frumoasă, am plecat de acolo râzând, am avut ce să sărbătorim. Am fost doar în familie, într-un cadru restrâns, a fost bine”, a mai spus tânăra, mai arată sursa menționată mai sus.

Daniel Onoriu, recuperare după 55 de zile de comă

Daniel Onoriu a ajuns pe mâna cadrelor medicale la scurt timp după ce și-a făcut o operație de micșorare de stomac, în Turcia. Imediat după intervenție starea sa de sănătate s-a agravat și a fost dus de urgență la spital.

Cunoscutul sportiv a stat în comă o perioadă de 55 de zile, lucru care l-a afectat din punct de vedere fizic. A slăbit foarte mult și abia se ține pe picioare, dar are foarte mare încredere că lucrurile sunt pe drumul cel bun.

„Nici prin gând nu îmi trecea că am să intru în tragedia vieții mele. Am mai trecut prin încercări, dar incomparabil cu această cumpănă. Nu există scară de măsurare sau termen de comparație!

Un simplu scroll pe Facebook și o reclamă la o clinică mi-a captat atenția atât de tare, încât următoarea zi aveam și programare stabilită acolo.

Se pare că hotărârile de moment nu sunt întotdeauna cele mai înțelepte! Pe lângă faptul că plătești cu sume mari de bani, poți să plătești chiar și cu viața”, a scris Daniel Onoriu pe Facebook, după ce a ieșit din spital.