Daniel Onoriu a împlinit 44 de ani! După comă, simte că a renăscut: ”Cadoul meu cel mai mare este viața, sănătatea”

După ce a petrecut 55 de zile în comă, la spitalul Floreasca din Capitală, din cauza unei operații de micșorare a stomacului, Daniel Onoriu, cunoscut campion de raliuri, se bucură de o nouă șansă la viață. Ajuns la 44 de ani, bărbatul a mărturisit, pentru FANATIK, că se simte ca renăscut.

Daniel Onoriu, la 44 de ani: ”Mi-au spus că nu le vine să creadă că am mai apucat ziua mea de naștere”

Daniel Onoriu a petrecut 55 de zile în comă și, timp de aproape patru luni, nu s-a putut mișca din pat. Totul din cauza unei operații la care a apelat pentru a scăpa de kilogramele în plus. ”Am stat 55 de zile în comă și 105 zile în pat. (…) Cât am fost în comă, nu am visat absolut nimic.

E ca și când m-am culcat aseară și m-am trezit azi. (…) Să dea Dumnezeu să îmi revin. E frustrant rău să nu poți să te duci să bei o apă, să faci niște lucruri banale”, ne spunea, în exclusivitate, Daniel Onoriu, după ce și-a revenit din somnul ca de moarte.

Acum însă, din fericire, lucrurile s-au mai îmbunătățit din punct de vedere al sănătății, iar astăzi, pe 8 aprilie, a împlinit 44 de ani. ”M-au sunat chiar acum nepoții mei și mi-au spus că nu le vine să creadă că am mai apucat ziua mea de naștere.

Ei se rugau la Dumnezeu în timp ce eu eram la spital, în comă, și se bucură că au apucat să mai vorbească cu mine, să ne bucurăm cu toții că am ajuns la 44 de ani”, ne-a spus, în exclusivitate, fostul mare campion la raliuri, Daniel Onoriu.

Ce a primit Daniel Onoriu de ziua lui de naștere

Daniel Onoriu a dezvăluit cum se bucură, acum, de ziua lui de naștere. Chiar dacă, ani la rândul, fusese obișnuit să primească cadouri care mai de care mai scumpe, de această dată, campionul se bucură de lucruri care nu sunt materiale.

”Cadoul meu cel mai mare este viața, sănătatea. Mi-a cumpărat soția câte ceva, aștept să vină și musafirii”, ne-a spus Daniel Onoriu, explicând că, de fapt, ziua lui de naștere este echivalentul cu o a doua șansă la viață pentru el.

Evident, cum împlinirea vârstei este un motiv de petrecere, mai ales după ce a trecut prin toate problemele, din care, așa cum spunea chiar și soția lui, Isabela, a fost nevoie de o minune pentru a fi salvat.

”Mă simt mai bine. Nu perfect, dar măcar am început să merg. Nu am echilibru, asta este singura mare problemă acum. Dar, sper eu, se vor rezolva și aceste lucruri. Acum mă bucur de ziua mea, am o terasă frumoasă aici, unde locuiesc, de vreo 150 de mp, e cam cât o curte. O să facem un grătărel, luăm masa în familie, cu apropiați”, spune, pentru FANATIK, fostul sportiv.

Daniel Onoriu visează la o vacanță după ce a fost la un pas de moarte

Anul trecut, Daniel Onoriu a ajuns, în comă, la Spitalul Floreasca, după ce a făcut o operație de micșorare a stomacului, la o clinică cunoscută în Turcia. El a avut probleme serioase din cauza unor sângerări masive generate de complicațiile de după operație.

”Doar o minune îl mai poate salva! Medicii fac tot ce pot, dar este nevoie de o minune de la Dumnezeu ca să iasă din comă. A făcut septicemie, i-au schimbat sângele… Au adus cea mai bună aparatură, cea mai performantă, i s-au dat cele mai bune antibiotice, se face tot ce se poate, dar…”, ne- spunea acum câteva luni

Din fericire, pilotul și-a revenit, iar acum este mai recunoscător ca niciodată pentru noua viață și, evident, pentru eforturile depuse de soția lui. ”Mi-e și milă de nevasta mea. Săraca de ea face totul pentru mine. Azi noapte, de exemplu, nu am putut dormi de dureri și de supărare că nu pot să mă mișc, iar ea știa parcă tot ce vreau. Venea după mine, mă ducea la baie, îmi aducea fructe. Este o femeie minunată.

Mă simt și prost când o văd cât se chinuiește cu mine, dar ea mi-a spus că este alături de mine și la bine, și la greu. Mi-a zis că, acum, la greu, va fi și mai aproape de mine. Asta înseamnă iubirea și respectul”, a spus, pentru FANATIK, Daniel Onoriu, dezvăluind că își dorește să își revină cât mai repede pentru a merge în Dubai, într-o vacanță, cu Isabela.