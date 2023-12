Curs valutar BNR, luni, 18 decembrie 2023. Va continua leul să se întărească în raport cu euro și dolarul american?

Săptămâna aceasta ne va arăta cum va evolua cursul de schimb valutar, în special moneda euro, după ce autoritățile au adoptat proiectul de buget pentru anul viitor. Este ultima săptămână de tranzacționare înaintea perioadei sărbătorilor de iarnă.

Săptămână de stabilitate pentru cursul leu/ euro

Banca Națională a României a , o valoare de 4,9709 lei pentru un euro. A fost practic a doua zi în care leul românesc s-a apreciat în raport cu moneda europeană, după ce miercuri euro a fost cotat la valoarea de 4,9740 lei.

Totuși, a fost o săptămână în care, practic, cursul euro a rămas neschimbat. În prima zi a săptămânii, luni, 11 decembrie, euro era cotat la valoarea de 4,9708 lei, iar după aprecierea din primele zile ale săptămânii, vineri cursul a revenit la valoarea din deschiderea săptămânii.

A fost o săptămână importantă în ceea ce privește știrile economice. , un buget considerat însă nerealist pe partea de venituri de către majoritatea economiștilor. Guvernul își propune să mențină un deficit de peste 5% anul viitor, iar datoria guvernamentală să se mențină la 49% din PIN la finalul anului viitor.

O altă știre importantă a fost încetinirea inflației, pe luna noiembrie rata de creștere a prețurilor stabilită de către INS fiind de doar 6,7%, în scădere accentuată față de lunile anterioare, când era de peste 8%. La începutul anului, guvernatorul BNR estima o inflație de 7% și sublinia că stabilitatea cursului leu – euro a fost unul din factorii prin care inflația a fost ținută sub control.

„Dacă cursul de schimb ar fi luat-o razna, singurul impact ar fi fost o inflație și mai mare. Nu ar fi fost momentul să facem o corecție prin cursul de schimb. Uitați-vă în Ungaria, acolo lucrurile au scăpat de sub control și au inflație mult mai mare de 26%. Eu cred ca am făcut bine că nu am lăsat cursul să se deterioreze, am avut și intrări mari de capital. Cred ca BNR a făcut un lucru bun. Avem cel mai stabil curs, nu a fot obținut prin pierdere de rezerve”, spunea Mugur Isărescu în luna octombrie a acestui an.

Stabilitatea cursului leu – euro

De altfel, stabilitatea cursului leu – euro este unul dintre principalele obiective atât ale BNR cât și ale Executivului în condițiile în care circa 70% din comerțul extern al României este desfășurat cu spațiul euro. În prognoza de toamnă, publicată la mijlocul lunii noiembrie, Comisia de Prognoză a anticipat un curs de 4,95 lei pe euro pentru finalul acestui an.

Estimările pe anul viitor arată însă o depreciere ușoară, dar constantă, a monedei naționale. Astfel, cursul euro este așteptat să ajungă la 5 lei abia la finalul anului viitor, iar la finele anului 2025, euro să se tranzacționeze cu 5,06 lei.

De altfel, valorile medii pe lunile acestui an atinse de către moneda europeană arată că euro a început luna ianuarie cu o valoare medie de 4.9227, iar acum, la final de an, s-a apropiat de o valoare medie de 4.9702, pentru luna noiembrie, ușor peste valoarea prognozată de către autoritățile statului. De altfel, cursul leu – euro a depășit valoarea estimată încă din luna septembrie.