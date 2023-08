Cuvintele pe care nu credeai să le auzi de la Becali. „Am fost fentat de Șucu”

În vârstă de 17 ani, fundașul stângă a fost dorit de FCSB. Gigi Becali a înaintat o ofertă de 1 milion de euro pentru jucătorul Farului însă a fost refuzat. O lună mai târziu, Borza s-a transferat în București, dar la Rapid, pentru 800.000 euro.

Borza s-a transferat la Rapid

“Dacă eu le-am dat un milion și ei l-au vândut cu 800.000. Mă surprinde, nu cred. Eu am zis că dau un milion, am vorbit și cu impresarul. Le-am dat un milion și eu au zis că vor 3 milioane. Bine nu am vorbit direct cu Gică Hagi, el nu se bagă la transferuri. Eu am și declarat că pot să dau până într-un milion.

ADVERTISEMENT

Dar eu nu cred știți voi sigur? Poate că l-au dat la Rapid că au mai mare interes că și-au păstrat 15% din drepturi. O fi Rapid o echipă mai mare și au mai mari șansă să îl vândă și să ia acei 15%. Cum a zis și Balaj că la Rapid valoreaza 15% mai mult ca la FCSB”, a declarat Gigi Becali.

FSCB a fost aproape de transferul lui Borza

Borza este născut la Năvodari, are 17 ani și a debutat în Liga I în sezonul 2021-2022. Fundașul stângă s-a remarcat, însp, sezonul trecut, atunci când a reușit să se impună în primul 11 dictat de Hagi. Borza a strâns 33 de meciuri în sezonul 2022-2023 și s-a remarcat prin cele 3 goluri înscrise din postura de fundaș stânga.

ADVERTISEMENT

“Nu știu ce să zic, eu am dat 1 milion. Dacă oamenii au vrut să-l dea cu 800.000 la Rapid asta e, fiecare face ce vrea cu marfa lui. Eu aș fi dat un milion, pe cuvant, atât aș fi dat pe Borza. Rămâneam la un milion. Nu neapărat că a căzut el puțin din formă. Eu dădeam banii pe vârstă, nu pe valoarea lui.

El dacă poate să joace, din fundaș stânga si marcheze goluri, înseamnă că a făcut afacere Rapidul. Aici e adevărat că am fost fentat de Sucu, asta e ce să fac.

ADVERTISEMENT

Eu tot ce pot să spun, nu vreau să vorbesc mai mult să nu-l supăr pe Gică, eu spun doar atât. Eu dădeam un milion. Dădeam un milion pe vârsta lui”, a declarat Becali

Andrei Borza s-a transferat la Rapid din postura de campion al României. Fundașul stânga a ridicat trofeul deasupra capului la finalul sezonului trecut, atunci când echipa lui Hagi a reușit să câștige titlul. În acest an, Borza are parte de o nouă provocare.

FCSB are acoperire pe post. Dorit cu insistență de Becali datorită vârstei, Borza a ales Rapidul. Chiar și așa, roș-albaștrii au cu cine juca în flancul stâng al apărării. Radunovic este titular de drept în apărarea echipei, iar surpriza poate veni de pe bancă. Panțîru se antrenează din nou cu echipa după o accidentare serioasă.

ADVERTISEMENT

Becali a fost invins de Sucu