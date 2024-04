Răzvan Lucescu revine în lupta la titlu după victoria din derby-ul PAOK – AEK. Poliția a intervenit în timpul meciului

Trupa tehnicianului român se afla pe o după pașii greșiți din ultimele trei runde și se părea că șansele pentru câștigarea campionatului s-au risipit iremediabil.

Victoria din PAOK – AEK l-a readus pe Răzvan Lucescu în bătălia pentru titlu

Doar că Răzvan Lucescu a renăscut când aproape nimeni nu mai credea și a adus o victorie fabuloasă în derby-ul PAOK – AEK 3-2, din etapa a 8-a a play-off-ului campionatului Greciei, cu care a reaprins lupta la titlu.

ADVERTISEMENT

Gazdele au început perfect meciul de pe stadionul Toumbas și au deschis scorul prin Giannis Konstantelias (3). Avantajul a durat însă foarte puțin, deoarece mexicanul Orbelin Pineda a restabilit egalitatea în minutul 9.

Jocul a fost unul tensionat, cu multe durități de ambele părți, dar arbitrul german Robert Schroder a ținut totul sub control. Lucescu jr. a primit o lovitură dură în minutul 75, atunci când veteranul croat Domagoj Vida i-a adus în avantaj pe oaspeți.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul român a reacționat imediat cu 2 schimbări care au înclinat practic terenul spre poarta lui AEK. Același Konstantelias (81) și fundașul spaniol Joan Sastre (90) au întors rezultatul și au adus 3 puncte de aur pentru PAOK.

Program infernal în finalul sezonului

Meciul a avut parte și de un moment extrem de tensionat. În minutul 72, partida a fost întreruptă din cauza unui conflict între staff-urile celor două formații și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine. Răzvan Lucescu nu s-a implicat în acest scandal, urmărind totul de la distanță.

ADVERTISEMENT

În urma acestei victorii, PAOK a urcat pe locul 2 în clasament, cu 71 de puncte, la 4 puncte în spatele liderului AEK Atena. Trebuie remarcat faptul că echipa lui Răzvan Lucescu are un joc mai puțin disputat. Pe locul 3 e Panathinaikos, tot cu 71 de puncte, în timp ce Olympiakos e pe 4, cu 70 de puncte.

Pentru formația antrenorului român urmează restanța cu Olympiakos de pe teren propriu (12 mai), iar apoi, în ultimele 2 etape, va întâlni Panathinaikos acasă (15 mai) și Aris în deplasare (19 mai). Rivala AEK mai are de jucat cu Olympiakos în deplasare și cu Lamia acasă.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Lucescu jr. după victoria din derby

La finalul meciului care a adus-o din nou pe PAOK în lupta la titlu, Răzvan Lucescu, care , s-a arătat încântat de victoria obținută în fața unei formații care este mereu ajutată.

”Am învins o echipă bună ajutată de mulți. A fost un spectacol de fotbal pe teren. A fost unul dintre cele mai bune jocuri din acest sezon, cu multe bătălii, tensiune, momente frumoase, ocazii, răsturnări de scor. Nu renunțăm și am dovedit-o astăzi.

Sunt fericit astăzi și în general de sezonul prin care trecem, care este fantastic, dar și complicat pentru noi. Este un rezultat important pentru noi, ne vom trezi mâine înviorați pentru a continua munca. Un rezultat împotriva unei echipe bune, dar ajutată de mulți.

Când joci meciuri din 3 în 3 zile nu este întotdeauna posibil să te prezinți cu maximă energie. Între meciurile din play-off am avut Europa, împotriva echipelor cu experiență, călătorii, fără ca fotbaliștii să doarmă în paturile lor. Nu avem aceeași experiență ca alte echipe care au jucat continuu în Europa, cum ar fi Club Brugge.

Am subliniat de multe ori, dacă cineva vrea să nu audă, să nu asculte. Am strâns mâna cu Almeida după meci și m-am dus la birou să mă relaxez. Nu am văzut nimic. Poate că au existat tensiuni, dar se întâmplă de obicei”, a declarat Lucescu.