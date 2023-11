„Dacă te bate Rapidul, trebuie să te lași de fotbal” Peluza Nord, mesaj războinic pentru jucători

FCSB se va duela cu Rapid pe Arena Națională, cel mai probabil pe un stadion plin, de la ora 20:30, în data de 5 noiembrie 2023, sâmbătă. Așadar, Mustață crede că jucătorii lui Gigi Becali nu au nicio scuză să nu învingă Rapidul și, mai mult, ar trebui să se lase de fotbal dacă vor suferi o umilință pe teren.

„Dacă te bate Rapidul, trebuie să te lași de fotbal”

”Important e ca oamenii să vină la stadion să vadă spectacol și din partea noastră și din partea Rapidului, să mărim fotbalul ăsta că e cam în jos. Știm și noi, dacă te bate Rapidul cu lotul pe care-l ai și joci în spatele tău cu 40.000 de suporteri, înseamnă că trebuie să ne lăsăm de fotbal”, a explicat Mustață în direct la Fanatik SuperLiga. ”Rapidul și fără cei mai buni jucători. Petrila, Rrahmani, Emmers”, a remarcat și Horia Ivanovici.

În urmă cu 24 de ore, tot la Fanatik SuperLiga, Gheorghe Mustață le transmitea rapidiștilor că nu va mai negocia niciodată cu ei pentru a le acorda bilete bonus, astfel că pe Arena Națională vor fi doar 2600 de rapidiști, cât prevede legea, adică 5% din capacitatea arenei. Mustață s-a supărat pe rapidiști pentru că anul trecut au procedat la fel când derby-ul s-a jucat în Giulești.

Inițial se părea că va exista o înțelegere amiabilă între cele două galerii și pe arenă ar fi intrat mai mulți fani ai ”roș-albaștrilor”, însă înțelegerea a căzut în ultimul moment. ”Uite, noi nu jucăm sub 10.000 acasă. Din ce știu eu rapidiștii au luat peste 5.000, sunt mulți, să fim serioși, dai Cezarului ce-i al Cezarului.

Eu, pe Arena Națională le dau 2600 de bilete, atâta le dau. De ce-i puțin? Rapidul ne-a dat 5%. Ei știu că cu mine nu mai pot face afaceri la capitolul bilete. La ce ne-au făcut anul trecut, îmi pare rău sunt prietenii mei, dar la capitolul galerie nu mai suntem prieteni. 5%, asta spune legea, respectăm legea. Dăm 2.600 sus de acolo de unde poa să-și ia elan”, a completat Mustață, în direct la Fanatik SuperLiga.

Rapidiștii nu vor putea umple Arena Națională cu FCSB

O altă șicană anunțată deja e Mustață e faptul că fanii rapidiști vor fi amplasați la ”cucurigu”, la cel mai înalt inel al peluzei. Astfel, vizibilitatea și acustica galeriei rapidiste va fi dramatic redusă și impactul fanilor va fi afectat. Cert e că un bilet la peluză va costa 30 de lei, atât cât va costa și pentru fanii FCSB.

În rest, la tribuna II la inelul 1 un bilet va fi 50 de lei, iar la inelul 2 va fi 40 de lei. Cât despre sectoarele VIP, prețurile tichetelor vor fi de 100, 150 și 200 de lei în funcție de sector (3,2,1) ”Biletele online pot fi achiziționate până duminică, 5 noiembrie, la ora 19:00. Fanii își vor putea cumpăra tichete și de la casele de la Arena Națională: sâmbătă, 4 noiembrie – 11:00 – 19:00 (Bulevardul Basarabia), duminică, 5 noiembrie – 11:00 – 20:30 (Bulevardul Basarabia, Str. Maior Ion Coravu)”, au anunța organizatorii partidei.

