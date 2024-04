„Dacă te cheamă comandantul de la CSA Steaua să ajuți, ce faci?”. Omul care a jucat la toate cele trei Stele e decis: „M-am făcut stoper pentru Ștefănescu, nu pentru Bumbescu”

Istoria celor de la Steaua București este împărțită în trei perioade diferite, iar Vivi Răchită a jucat pentru toate cele trei Stele. Specialistul FANATIK a mărturisit că nu s-ar implica la CSA, iar Costică Ștefănescu i-a fost idol în perioada copilăriei.

„Dacă te cheamă comandantul de la CSA Steaua să ajuți, ce faci?” Omul care a jucat la toate cele trei Stele e decis

, însă fostul stoper nu a rămas atașat de culorile „roș-albastre”. Antrenorul cu licență PRO a jucat în Capitală, însă a crescut în Ploiești și este petrolist înfocat, iar o ofertă de la un alt club nu l-ar tenta.

ADVERTISEMENT

Specialistul FANATIK a mărturisit că nu s-ar implica la CSA Steaua, chiar dacă Ștefan Bichir i-ar propunere în conducerea „roș-albaștrilor”. Acesta a dezvăluit și că idolul lui din copilărie era Costică Ștefănescu, fundașul .

„Să mai spună cineva un jucător care a jucat la toate cele trei Stele: Steaua Armatei lui Ceaușescu în 1989-1991, Steaua lui Păunescu în 1996-1999 și Steaua lui Becali în 2003-2005. Este cineva mai certificat ca mine să vorbească despre Steaua.

ADVERTISEMENT

Dacă m-ar suna de la Petrolul m-aș duce, dar la Steaua nu. În ‘86 am sărit când au câștigat Cupa Campionilor, apoi m-am supărat în ‘89 la finala cu Milan, apoi am ajuns la Steaua. Am ajuns ca soldat, m-au luat în armată și a trebuit să mă duc la Steaua, pentru că cei de la Petrolul au vrut să mă dea la Dinamo.

Am avut de ales între Steaua sau soldat de cartofi Târgu Mureș, am ajuns la Steaua. Apoi în ‘96 m-au vândut la Steaua după ce am câștigat Cupa cu Petrolul, iar în 2003 când m-am întors de la Litex m-a vrut Victor Pițurcă și am ajuns la Steaua”, spune Răchită.

ADVERTISEMENT

„M-am făcut stoper pentru Costică Ștefănescu, dar în vestiarul Stelei am stat lângă Bumbescu și Iovan”

„Sunt născut și crescut petrolist, acolo am fost copil de mingi, junior. Nu pot să fiu ipocrit, puteam să spun că sunt stelist când juca Steaua cu Reghe prin Liga Campionilor. Respect Steaua, am jucat la Steaua și am trei titluri, două Cupe și o Supercupă cu Steaua.

Nu sunt stelist din ăla, simpatizez Steaua. Când aveam 14 ani îmi plăcea Craiova Maxima, eram Ștefănescu. M-am făcut fundaș central pentru Costică Ștefănescu, nu pentru Adi Bumbescu și Iovan. Am debutat la Steaua în cuplu cu Adi Bumbescu în Ghencea cu FC M Bacău, 4-2.

ADVERTISEMENT

În vestiar am prins loc între Bumbescu și Iovan. Era liber, nu voia nimeni să se așeze pe el. Suporterii sunt mai mulți la FCSB pentru că este echipa care joacă în Liga 1, care nu a întrerupt activitatea. Cei care conduc CSA Steaua trebuie să facă mai mulți pentru suporteri”, a declarat Răchită la Spotlight SuperLiga, emisiunea live pe , de la ora 15:00, în fiecare zi de marți.