Mihai Stoica, după ce Dan Petrescu a înjurat un jucător: ”Face doar cu cine îi permite. Nu îl înjură pe Deac”. Fotbalistul care i-a răspuns antrenorului

Dan Petrescu are imaginea unui antrenor dur, care nu are nicio reținere să-și înjure și să-și amenințe jucătorii, dacă aceștia nu răspund cerințelor lui.

După episodul de sâmbătă seara, când l-a înjurat într-un mod greu de reprodus pe Omrani, managerul de la FCSB, Mihai Stoica, a ieșit la atac și a povestit că tehnicianul CFR-ului are astfel de ieșiri doar cu jucătorii care îi permit.

Mihai Stoica: ”Credeţi că l-a înjurat vreodată pe Maftei?”

, într-un meci în care tehnicianul feroviarilor s-a dat în spectacol pe marginea terenului. Mereu cu brațele sus, la majoritatea deciziilor arbitrului Ovidiu Hațegan, Dan Petrescu a cedat nervos încă de la jumătatea primei reprize la scorul de 0-1.

Antrenorul campioanei, dacă nu-și schimbă atitudinea și nu face ceea ce îi cere.

Dan Petrescu nu este la primul episod de acest fel, iar managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, nu a irosit ocazia de a-l ataca pe ”Super Dan”. Oficialul roș-albaștrilor a lucrat cu Petrescu la Unirea Urziceni și susține că antrenorul CFR-ului are astfel de ieșiri necontrolate doar cu jucătorii care nu îi răspund.

”Eu am lucrat cu el. Se descarcă pe jucătorii despre care ştie că n-o să răspundă niciodată. N-o să-l înjure niciodată pe Deac. Credeţi că l-a înjurat vreodată pe Maftei? (Vasile Maftei, fost fotbalist la Unirea Urziceni în mandatul lui Dan petrescu, unul dintre liderii vestiarului 0 n.r.).

Iar Galamaz i-a spus ’Mister, te rog să nu mă mai înjuri, pentru că nu pot juca dacă mă înjuri’. Şi nu l-a mai înjurat”, a povestit MM Stoica, la TV Telekom Sport.

Dan Petrescu se plângea, în 2020, că CFR Cluj nu îi respectă munca

Cu cinci titluri de campion în CV și desemnat de patru ori antrenorul anului, Dan Petrescu este fără nicio îndoială unul dintre cei mai valoroși tehnicieni români din toate timpurile.

Nu profesionalismul îi este pus la îndoială de adversari, indiferent că vorbim de Polonia, Rusia, sau România, ci derapajele nervoase în care își pierde mințile și se manifestă diametral opus decât ar trebui să o facă un antrenor.

Și . Un astfel de episod s-a petrecut în 2020, dezvăluit în exclusivitate la vremea respectivă de FANATIK, când Dan Petrescu a avut o ieșire necontrolată la adresa angajaților clubului CFR.

Tehnicianul era nemulțumit că nu apărea în nicio fotografie în calendarul editat de clubul ardelean. ”E o lipsă de respect, orice aș face aici nu sunt respectat”, își explica, atunci, Petrescu ieșirea nervoasă.