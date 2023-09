Dan Șucu și Marian Iancu s-au contrat puternic de la distanță, mai ales la începutul acestui an. Fostul patron al Politehnicii Timișoara a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că . Totuși, Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului „alb-vișiniu”, i-a transmis un mesaj categoric.

Dan Șucu, mesaj ferm în conflictul cu Marian Iancu: „Mi-a transmis că drumul meu e departe de el”

pentru felul în care clubul din Giulești este administrat. Suporter al echipei giuleștene, Marian Iancu are așteptări mari și nu exclude varianta revenirii în fotbal, dar nu la Rapid.

Fostul finanțator din fotbalul românesc a dezvăluit că Dan Șucu i-a transmis „oficial” un mesaj ferm. „Mi-a transmis domnul Șucu, oficial, că drumul meu este departe de el, cât e el la Rapid. Să dea Dumnezeu să fie cât mai mult timp, dar nu în felul în care conduce astăzi.

Bani puțini, iluzii mari, avem obiective mari și cum ne vine o hârtie prin fax la club vindem pe oricine. Dacă o să vină o ofertă pentru Șucu, mare minune dacă nu se vinde și pe el”, a declarat Marian Iancu, .

Cum l-a schimbat închisoarea pe Marian Iancu: „Pot spune că sunt mai așezat”

Marian Iancu a petrecut nu mai puțin de 8 ani în închisoare, fiind trimis în judecată în anul 2006, din cauza faptului că el alături de ale opt persoane ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 1,356 miliarde de lei. Fostul patron al Politehnicii Timișoara a explicat cum l-a schimbat perioada petrecută în închisoare.

„(n.r. cum l-au schimbat anii de închisoare) Poate că sunt un pic mai ponderat. Anii ăștia în care am ieșit din prim-plan și nu am mai stat ancorat în realitățile vieții, pentru că acolo am dus o viață mai ordonată, simplistă, pot spune că sunt mai așezat, cu gândul la echilibru.

Suntem prea bătrâni ca să ne mai certăm, pentru că nu avem timp să ne împăcăm, cam așa ceva. Ăsta ar fi răspunsul, că sunt mai așezat, dar doar un pic”, a mai spus Marian Iancu.

Politehnica Timișoara, echipă de top în România cu Marian Iancu la conducere

Cu Marian Iancu în poziția de finanțator, Politehnica Timișoara se număra printre echipele de top din fotbalul românesc. În vârstă de 58 de ani, Marian Iancu a cumpărat clubul în 2005, iar în cei 6 ani petrecuți la Timișoara, clubul bănățean a încasat 13,7 milioane de euro doar din transferuri de jucători.

La nivel de cupe europene, Poli Timișoara a evoluat în grupele Europa League. Totodată, bănățenii au eliminat Șahtior în preliminariile Ligii Campionilor, în anul 2009.