Marian Iancu, necruțător: “La Rapid se fac transferuri la plesneală!”

La FANATIK SUPERLIGA, Marian Iancu a vorbit despre Rapidul lui Dan Șucu și despre transferurile făcute la plesneală. Timișoreanul a adus în discuție și comparația dintre mutările făcute de Gigi Becali și cele realizate la Rapid. Până spre finalul discuției, Marian Iancu a dezvăluit și motivul pentru care Mutu a plecat pe Giulești, dar și de ce Poli Iași nu a câștigat campionatul cu el ca patron.

Marian Iancu: “La Rapid se fac transferuri la plesneală!”

Marian Iancu a discutat despre deciziile luate la Rapid. Acesta consideră că transferurile echipei din Giulești sunt făcute la plesneală. Iancu crede despre Cîrjan că nu este suficient de experimentat pentru ca Bergodi să creeze o echipă în jurul jucătorului de la Arsenal. Fostul patron de la Poli a dat ca exemplu și încercarea alb-vișiniilor de a face același lucru cu Săpunaru.

“Nu m-a impresionat niciun transfer la Rapid. Șucu în poziția de majoritar. Acesta este singurul transfer serios, în sensul încărcării cu responsabilitate la nivelul conducerii. În rest, sunt transferuri la plesneală. Pot fi bune în viitor, dacă vor confirma.

Gândiți-vă că ei vor să construiască o echipă în jurul lui Cîrjan. Nu se poate așa ceva. E prea tânăr și este moale. Nu poate să ducă o echipă în infernul din Giulești. E prea crud, bineînțeles. Spre exemplu ei n-au reușit să construiască asta în jurul lui Săpunaru. Care, totuși, e putere și este forță. Arată bine în filmul ăsta alb-vișiniu, pe când ceilalți chiar nu reușesc.”, a declarat Marian Iancu, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, exemplu pentru Dan Șucu la Rapid

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Marian Iancu l-a dat pe Gigi Becali ca exemplu la Rapid. Fostul patron de la Poli Timișoara a comparat cu mutările realizate de giuleșteni. Iancu este de părere că mijlocașul croat este genul de jucător care ajută echipa în lupta la titlu.

“Sunt transferuri de conjunctură. Haideți să vedem ce transfer a făcut Becali spre exemplu. Djokovic este unul dintre cele mai fantastice transferuri din ultimii ani. Este genul de jucător unde poți să montezi o echipă în jurul lui să ia titlul.” a spus fostul patron al lui Poli Timișoara.

De ce a plecat Mutu de la Rapid

, dar și despre motivul pentru care Adrian Mutu a plecat din Giulești. Timișoreanul crede că “briliantul” a luat decizia corectă și că acesta nu se mai regăsea în mentalitatea șefilor din Crângași.

“La Rapid este o greșeală la nivel de management. Șucu a recunoscut că nu se pricepe. Și dacă mai aduci și oameni care vor să-ți facă pe plac, dacă ‘da, șefu da, șefu’ s-a terminat în momentul ăla. Și astea sunt rezultatele.

Mutu are șmecheria aia de profesionist în fotbal și datorită ei a plecat la timpul potrivit. A înțeles despre ce e vorba, în ce direcție merge și de aceea a plecat. Mutu a scos maxim anul trecut, știa că se va sparge totul în capul lui.”, a mai adăugat Marian Iancu.

Marian Iancu: “Nu am luat campionatul din cauza lui Mircea Sandu”

Marian Iancu a vorbit și despre faptul că Șucu trebuia să îl aducă pe Șumudică, care era o opțiune mai bună, chiar dacă exista riscul ca cei doi să se certe. Fostul patron de la Poli a făcut aluzie la motivul pentru care a plecat Mutu de la Rapid și a dat un exemplu personal, legat de numele grele pe care le-a adus la Timișoara. Iancu a menționat că avea certuri cu antrenorii sau conducătorii clubului, dar argumentele și rezultatele contau cel mai mult. Totodată, Marian a afirmat și motivul pentru care nu a câștigat campionatul cu Poli Timișoara.

“Gândiți-vă ce conducători mi-am adus. Crăciunescu și Kivorchian. Mă certam cu ei foarte mul, dar întotdeauna argumentele forte se vedeau în echipă. Și ce antrenori am avut. I-am adus pe Gică Hagi, pe Cosmin Olăroiu. Ne certam, aveam discuții, dar argumentele erau cele care contau. Când trăgeam linie, echipa arăta într-un anumit fel în teren și reușeam.

E adevărat că nu am luat titlul. Din punct de vedere sportiv mai mult de vicecampion nu am reușit, pentru că mă oprea Micea Sandu. Dar asta e, mi-am asumat, a fost minusul meu ca administrație. Nu am reușit să fac și n-am vrut să fac un compromis cu federația.”, a mai declarat Marian Iancu.