Exclusiv. Vine Marian Iancu în locul lui Dan Șucu la Rapid? Fostul finanțator al Timișoarei, răspuns care pune presiune pe actualii șefi din Giulești. Video

Marian Iancu rămâne suporterul Rapidului și așteaptă în continuare investiții puternice de la Dan Șucu și Victor Angelescu. Fostul conducător al Politehnicii Timișoara a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că îi este dor de fotbal și că ar vrea să revină la o echipă. Dar nu se pune problema să le ia locul lui Șucu și Angelescu la Rapid.

Marian Iancu recunoaște la FANATIK SUPERLIGA că este tentat de revenirea în fotbal, dar nu țintește o funcție de decizie la Rapid: “M-aș angaja la nivel sufletesc, dar atât”

“Dacă activez, și probabil că o să activez, la un club de fotbal nu o să o mai fac din poziția decizională. Să fie clar! Pot să fiu sponsor, acționar minoritar, dar în niciun caz de om care să aibă puterea decizională. Nu mai am puterea, nu mă refer financiar, nu mai am puterea mentală să mă angajez la nivel decizional.

M-aș angaja la nivel sufletesc, dar atât. E mult prea mult spus mit, nu a existat niciodată intenția mea de a lua Rapidul. Vreau ca Rapid să fie puternic și să câștige trofee la nivelul tribunei, a peluzei, a tot ce înseamnă emulația asta, emoția din jurul acestui club care datează de atâta timp și care merită”, a declarat Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Deși a recunoscut că îi este greu să stea departe de fenomen, Marian Iancu a precizat că acest lucru nu este de luat în calcul în viitorul imediat: “Nu am discuții cu niciun club de fotbal, am altă ordine de priorități acum. Îmi place fenomenul, nu știu cât timp o să pot să stau departe de el. Dar în acest moment am altă ordine de priorități”, a spus Marian Iancu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Rapid a căzut pe locul 4 în SuperLiga după înfrângerea cu FCU Craiova 1948 din precedenta etapă. Urmează un duel complicat la Mioveni

Rapid a suferit o înfrângere surprinzătoare în , pe propriul teren, în fața celor de la FCU Craiova 1948, scor 1-2. Bauza și Bahassa au înscris pentru olteni, în vreme ce golul Rapidului, semnat de Iacob, pe final, nu a fost decât unul de consolare. A fost în acest sezon de SuperLiga.

După înfrângerea cu FCU Craiova 1948, Rapid a rămas cu 44 de puncte, șase mai puține decât liderul Farul, și a căzut pe locul 4 în clasamentul din SuperLiga. În runda următoare, Rapid ar avea o misiune ceva mai facilă la prima vedere, pe terenul celor de la Mioveni. Doar că, deși încă pe ultimul loc, argeșenii sunt în mare formă, fără înfrângere în 2023.

Partida CS Mioveni – Rapid este programată vineri, 17 februarie, de la ora 20:00. Cu cinci runde rămase din sezonul regular, Rapid are ca și asigurat locul în play-off, obiectiv pe care nu a reușit să îl îndeplinească în sezonul precedent. Iar diferența față de Farul, prima clasată, în acest moment de opt puncte, se va înjumătăți la intrarea în play-off.

Rapid, obiective îndrăznețe în anul centenarului. Giuleștenii sunt deja siguri de calificarea în play-off și au acum opt puncte de recuperat față de liderul Farul

Rapid va sărbători în acest an centenarul clubului, motiv pentru care au fost fixate obiective ambițioase pentru formația pregătită de Adrian Mutu. În Giulești fanii speră la un titlu istoric, în vreme ce obiectivul unei calificări pentru ediția viitoare a cupelor europene pare cu atât mai mult realizabil.

