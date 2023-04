Dan Șucu, prima reacție după anunțul retragerii lui Gigi Becali: „Sper să rămână ca să aplaude titlul Rapidului”. Ce spune despre derby-ul din Giulești. Exclusiv

Dan Șucu, patronul Rapidului, care azi, 25 aprilie, împlinește 60 de ani, este convins că fotbalul românesc . Dar crede că omul cu banii de la FCSB se va răzgândi și va alege să susțină în continuare financiar echipa și fotbalul românesc. FANATIK a anunțat în exclusivitate luni dimineață că . Anunț confirmat la prânz, în conferința de la Palat a finanțatorului FCSB.

Dan Șucu, despre posibila retragere a lui Gigi Becali de la FCSB: “Nu cred că va ieși din fotbal. Ar fi o mare pierdere pentru fotbalul românesc”

“Eu nu cred că Gigi Becali va ieși din fotbal. Cred că a spus-o la supărare, într-un moment în care a fost nemulțumit de ceea ce se întâmplă cu echipa lui, FCSB, și pentru că șansele la titlu au scăzut. Eu cred că totuși Gigi Becali o să rămână în fotbal, o să îi treacă această supărare.

ADVERTISEMENT

Însă, dacă decizia este chiar fermă, deși repet că nu cred acest lucru, ar fi o mare pierdere pentru fotbalul românesc. Eu, personal cel puțin, Dan Șucu, aș regreta că un competitor de anvergura lui Gigi Becali se retrage. Fotbalul probabil ar fi mai sărac. Bineînțeles că nimeni nu este de neînlocuit, nicăieri.

Dar cred că ar fi o pierdere pentru fotbalul românesc retragerea lui Gigi Becali. Sper să rămână în fotbalul românesc, glumind puțin, măcar până când va avea posibilitatea să aplaude primul titlu al Rapidului. Plecarea lui Gigi Becali e un lucru pe care personal l-aș regreta.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu, despre Gigi Becali după Rapid – FCSB 1-0: „Fiecare ia deciziile personale, dar competiția în sine ar fi în mod sigur mai săracă”

Fiecare ia deciziile personale, dar competiția în sine ar fi în mod sigur mai săracă fără un competitor de anvergura lui Gigi Becali”, a fost reacția lui Dan Șucu, patronul Rapidului, pentru FANATIK, în legătură cu posibila retragere a lui Gigi Becali de la FCSB și din fotbal.

Dan Șucu și-a felicitat jucătorii pentru victoria obținută duminică, în Giulești, împotriva FCSB. A vorbit despre spiritul de luptă al elevilor lui Adrian Mutu, dar și despre magia Giuleștiului, unde Rapid este aproape imposibil de învins. În plus, Șucu apreciază ca justă decizia de a-i acorda doar cartonaș galben lui Onea pentru intrarea la Florinel Coman, în minutul 4. Și amintește de accidentarea gravă pe care Papeau a suferit-o în Rapid – FC Botoșani 1-1. Atunci, Ivanov, de la FC Botoșani, a primit doar galben.

ADVERTISEMENT

„Discutând de victoria noastră superbă cu FCSB, vreau să spun că a fost în primul și în primul rând cu sufletul. Este aproape imposibil să pierdem în Giulești, Giuleștiul are ceva magic. Ceva unic în fotbalul românesc. În legătură cu polemica legată de arbitraj, Onea a avut o intrare tare, bărbătească.

Dan Șucu, după Rapid – FCSB 1-0: “Doar galben pentru Onea! Să nu uităm că pe Giulești prietenii lui Gigi Becali i-au rupt piciorul lui Papeau”

Dar rămân la părerea că decizia de cartonaș galben este cea corectă. Totuși nu a avut intenția să îl faulteze pe jucătorul FCSB. A avut o intrare foarte puternică, băieții au fost foarte montați. Și-au dorit foarte mult să câștige, probabil și de aici vâna, determinarea și supraîncărcarea lui Onea în minutul 4.

ADVERTISEMENT

Să nu uităm că pe Giulești prietenii lui Gigi Becali i-au rupt piciorul lui Papeau, cei de la FC Botoșani. Și noi nu am mai făcut conferință de presă, nu am mai amenințat că ne retragem din fotbal. Nu am mai făcut presiuni în toate părțile. Play-off / Play-out este un sistem fantastic care dă tuturor posibilitatea doar să joace fotbal curat.

ADVERTISEMENT

Să nu mai existe vagoane, cum existau în trecut, alianțe împotriva fotbalului. Sunt pentru acest sistem. Rapid joacă toate meciurile pe teren, ne luăm la luptă cu toți granzii și asta e, uneori pierdem, alteori câștigăm. Dar noi, cei din Giulești, niciodată nu plecăm capul. Deci să nu uităm ce a pățit Papeau!

Dan Șucu amintește de accidentarea gravă pe care a suferit-o Papeau la Rapid – FC Botoșani 1-1. Atunci, Ivanov a luat doar galben!

Să nu uităm că strigătul lui de durere s-a auzit în tot Giuleștiul. I s-a rupt piciorul în fața a miilor de suporteri rapidiști de către prietenii domnului Gigi Becali, domnii de la Botoșani. Și nimeni de la Rapid nu a mai făcut o revoluție în fotbalul românesc, împotriva sistemului, așa cum se cere acum.

Fotbalul merge înainte, noi ne dorim să obținem cât mai multe puncte din acest play-off. Și, repet, Rapidul va sta întotdeauna demn, mândru, cu capul sus, indiferent de adversar”, a declarat Dan Șucu în exclusivitate pentru FANATIK.RO.