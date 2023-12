Dan Șucu, ședință de urgență la Rapid de trei ore! Victor Angelescu dezvăluie ce s-a discutat

, iar Victor Angelescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre planurile conducerii din această auză competițională.

Victor Angelescu, detalii de ultimă oră despre planurile Rapidului: „Nu suntem deloc fericiți”

Victor Angelescu ce s-a discutat în spatele ușilor închise: „Am avut o ședință. A participat și Daniel Niculae și cei din club. Asta se întâmplă la o săptămână-două. Am discutat despre strategia de transferuri din iarnă și cum ne punem la punct pentru această perioadă”.

Cu toate acestea, dracul nu e chiar așa de negru în Giulești: „Nu știu la ce vă referiți de criză. Suntem foarte dezamăgiți, era un obiectiv important pentru noi și din păcate am ieșit din grupe. Nu suntem deloc fericiți, suntem foarte nemulțumiți, dar n-aș spune că a fost o celulă de criză că am ratat un obiectiv”.

Cu toate acestea, „alb-vișinii” sunt obligați acum să aibă un parcurs bun în SuperLiga: „Asta este. Trebuie să vedem ce facem să ne îndeplinim măcar obiectivul în campionat, adică locurile 1-3. Până la urmă e normal că e dezamăgire. Am ieșit fără să pierdem. Am avut un meci cu CFR Cluj care eu zic că l-am controlat, am avut ocaziile cele mai mari, dar nu a intrat și nu ne-am calificat”.

Victor Angelescu anunță câți jucători vin la Rapid: „Ne dorim un atacant”

Victor Angelescu a comentat despre eșecul din Cupa României: „Puteam să jucăm mult mai bine cu CSA, o echipă de Liga 2 și nu ar fi trebuit să terminăm la egalitate. Dacă băteam CFR-ul acasă eram calificați. Am greșit și că am făcut egal în Ghencea. Puteam să avem și toată echipa și să nu câștigăm”.

Acționarul Rapidului a spus câți jucători vor fi aduși în această iarnă: „Am stat vreo 2-3 ore. Am vorbit cu și cu cei de la scouting, cu Daniel Niculae și avem 2-3 jucători pe care să îi aducem în iarnă. Nu suntem înțeleși cu nimeni, dar suntem în anumite negocieri cu cluburile respective.

Pot să vă spun că sunt jucători pe lista noastră din țară. Sigur ne dorim un atacant. Asta e clar. Și în rest aș evita să spun, că sunt jucători pe acele posturi. Nu e Luckassen”.

Avertisment clar pentru jucătorii Rapidului: „Cei care nu se potrivesc cu acest profil nu au ce căuta aici”

Victor Angelescu spune că Rapid are unele dintre cele mai bune condiții, iar asta trebuie să se reflecte în rezultate: „Dezamăgirea a fost foarte mare. Am avut și anul trecut o dezamăgire în Cupă și noi credem că ar trebui să arătăm că suntem la un cu totul alt nivel. Atâta timp cât jucătorii au avut prime, totul pus la dispoziție, cum sunt tratați, mi se pare normal să își dea viața pe teren”.

În final, a tras un semnal clar pentru jucătorii lui Cristiano Bergodi: „Cred că e un mesaj normal până la urmă. Nu a fost războinic sau direcționat către cinev. Vom face o analiză foarte clară și cei care nu se potrivesc cu acest profil nu au ce căuta aici”.

