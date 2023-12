Valeriu Iftime, anunț despre viitorii patroni de la Botoșani. „Sunt din Belgia!”. Câți bani vrea pe club

detaliile despre cedarea lui FC Botoșani. Aflat pe ultimul loc în clasament, omul de afaceri e gata să renunțe la echipă.

Valeriu Iftime vinde FC Botoșani! Informații de ultimă oră

Valeriu Iftime se află în pline negocieri cu un grup de investitori din Belgia, informație despre care a scris și . Patronul lui FC Botoșani a vorbit pe larg despre acest subiect: „Ideea de a preda clubul cuiva este de mulți ani și a fost public făcută, nu doar așa la nervi. Nu e un club cu datorii sau care să aștepte insolvența.

ADVERTISEMENT

E un club echilibrat, cu buget cu tot, dar este o limită a mea și prietenilor mei care finanțează echipa asta cu 2-3 milioane de euro pe an. Trebuie să mai pui în plus ca să rămâi în Liga 1. Altfel e o luptă continuă cu niște mori de vânt destul de puternice”.

Voiam niște garanții financiare, dar am renunțat la ele. Acum spun că dau eu 1,5 milioane de euro pe an cuiva care merge mai departe cu FC Botoșani în Liga 1. Cred că starea asta de a fi sau nu în Liga 1, să încerc să dau echipa sau nu, a creat și un pic de neatenție care pe mine mă costă în momentul ăsta.

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime, despre oamenii care vor să preia FC Botoșnai: „Un fel de impresari că nu pot să-i numesc investitori”

Valeriu Iftime a explicat cine sunt cei interesați să preia echipa: „Sunt tot felul de oameni care ei cred că pot să facă. Sunt de fapt niște reprezentanți, un fel de impresari că nu pot să-i numesc investitori. Ideea de bază e să vină cineva cu niște fotbaliști, să îi plătească și ușor-ușor să preia clubul.

Sunt niște oameni cu origini în Belgia și care au relații și implicații la mai multe cluburi. Ar veni și ar spune: Domne, ți-aduc fotbaliști, îi plătesc, clubul e al dumitale, faci un acord și la fiecare vânzare iau niște bani. Cumva cineva care vrea să câștige bani din fotbal pe soluția asta”.

ADVERTISEMENT

Această variantă : „Dacă mă întrebați pe mine eu spun că îi visează sau e complet nerealist să facă din fotbal în România cu fotbaliști. Bugetul a crescut. În momentul ăsta nu mai poți să ții cu 5 milioane de euro un club în Liga 1. E vorba de toate cheltuielile, cu centru de copii și juniori”.

De ce nu vrea să mai țină echipa: „Hotărât sunt 100% de 2-3 ani”

Iftime a fost sincer și spune că nu își mai permite să iasă în pierdere la Botoșani: „În condițiile în care factura încasată din bilete este super proastă. Eu am 100.000 de euro pe an maxim din bilete din cauza stadionului și alte cauze. Marketing ce înseamnă? Din publicitate și sponsorizări vreo 400.000 de euro. Fiecare deplasare e costisitoare și necesită două nopți, plus 1.000 și ceva de kilometri la fiecare meci. Lucrurile astea costă.

ADVERTISEMENT

Povestea mea este că am cercetat toată piața asta posibilă. Hotărât sunt 100% de 2-3 ani, vă spun sincer. E adevărat că nici Botoșaniul nu e un club extraordinar de interesant sau cu mulți suporteri. N-a găsit Dinamo un sponsor și caută de atâta timp și multe alte echipe din Liga 1”.

Omul de afaceri îi avertizează însă pe cei care se gândesc să bage bani la Botoșani: „Orice investitor trebuie să se gândească la faptul că va cel puțin 2-3 milioane de euro pe an. Eu nu vreau nimic pe club. Mă retrag din timp și dau niște bani câțiva ani, ca să clubul să nu sufere.

Nu vreau nicio sumă, doar un contract prin care să rămână la mine 2-3 ani și eu prin firmele mele dau cel puțin un milion de euro pe an. Am vorbit cu mulți oameni. Nu există cineva în România care să aibă un interes. N-am găsit”.

Renunță la fotbal dacă Botoșani retrogradează: „100% nu continui”

Valeriu Iftime a renunțat la orice pretenții și anunță că se retrage din fotbal dacă FC Botoșani va retrograda: „Am schimbat condițiile complet. La început ceream 3 milioane de euro garanție și contract pe trei ani. Dacă funcționa, în trei ani luai banii înapoi. Eu aș fi vrut să funcționeze clubul ăsta. Din afară lucrurile sunt frumoase.

Dacă picăm, suntem în altă lume. Eu nu rămân sigur în fotbal în Liga 2. Nu mi-am pus toate energiile în funcție decât așa în ultimul timp. Doar că acum situația e groasă. 100% nu continui în Liga 2”.

Luni, marți și vineri de la 10:30, FANATIK SUPERLIGA e LIVE pe site-ul FANATIK.RO. Emisiunea se vede ÎN PREMIERĂ pe YouTube și Facebook de la 17:30.

Valeriu Iftime a dezvăluit cine vor fi noii patroni de la FC Botoșani