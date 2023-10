Acționarul majoritar al giuleștenilor a vorbit la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST” cu Robert Niță despre datoriile pe care le-a avut Rapid încă de când a preluat echipa.

Dan Șucu, verdict despre datoriile istorice de la Rapid

clar despre datoriile istorice de la Rapid și a spus cum a început să investească la club: „Nu mi-am folosti meticulozitatea când am venit la Rapid, m-am bazat că vom rezolva problemele pe parcurs.

ADVERTISEMENT

Nu mi s-a părut corect să preluăm datorii, dar nu contează ce ți se pare ție normal, este o decizie judecătorească la care trebuie să te conformezi.

Aia este o realitate, nu poți să negi realitatea. Am plecat de la premisa că trebuie să am niște provizioane pentru lucrul ăsta, mi-am creat provizioanele și am dat drumul la treabă.

ADVERTISEMENT

Repet, ne-am apucat de o treabă, iar dacă ne-am apucat de o treabă nu ne mai oprim”, a mai spus Dan Șucu, la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST”.

Ce jucători visează să vândă Rapid

și despre jucătorii pe care visează să îi vândă în viitor: „În ceea ce privește partea de investiție în jucători, totul depinde de oportunitate, nu vom spune nu atunci când găsim o situație care ne convine. Sunt investiții în jucători.

ADVERTISEMENT

Pe Petrila îl vedem ca un jucător foarte bun, tânăr, care este o investiție. În Borza vedem același lucru, Rrahmani, mai toate investițiile pe care le facem sunt în jucători care din punctul nostru de vedere au varianta de a fi din ce în ce mai buni și mai valoroși”.

„Deocamdată, din punctul meu de vedere, eu nu aș dori să vindem decât dacă nu avem alta variantă, nu mă refer doar la varianta economică, ci și la cea psihologică. Facem investiții nu pentru vânzare, ci ca să fim puternici”, a mai spus Dan Șucu, la „SUFLET DE RAPIDIST”.

„SUFLET DE RAPIDIST”, noua emisiune marca FANATIK, se vede Live EXCLUSIV pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 13:30. Premiera fiecărei ediții a emisiunii va avea loc în fiecare joi, începând cu ora 10:30, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de Youtube FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT