Dana Budeanu, urare specială pentru Smiley, de ziua lui. Ce i-a transmis creatoarea de modă

Dana Budeanu i-a făcut lui Smiley o urare specială de ziua lui. Artistul a împlinit astăzi 38 de ani și a primit mii de mesaje și gânduri bune cu această ocazie.

Creatoarea de modă a ținut să-i transmită și ea un mesaj îndrăgitului artist de ziua lui. Dana Budeanu a scos în evidență câteva calități ale lui Smiley. Vedeta a compus un mesaj lung și special pentru iubitul Ginei Pistol, postat pe rețelele sociale.

Dana Budeanu, urare specială pentru Smiley, de ziua lui

i-a făcut o urare neașteptată lui Smiley cu ocazia zilei lui de naștere. Creatoarea de modă a avut numai cuvinte de laudă la adresa prezentatorului de la „Românii au talent”.

Aceasta a vorbit despre energia pozitivă pe care o transmise Smiley prin felul său de a fi și prin muzică. Dana Budeanu consideră că partenerul Ginei Pistol e foarte greu de descifrat în totalitate și este un om plin de viață, mereu cu zâmbetul pe buze.

„Andrei… minunea aceasta de ființă din spatele poate celui mai iubit de voi… Smiley… Andrei este numai suflet și numai bucurie și numai viață și doar pentru noi…

Cu Andrei trebuie să stai foarte mult ca să-l «termini». E ca o carte din aceea pe care vrei s-o iei mereu ba de la capăt, ba de la aliniatul de jos, ba de la capitolul trecut… și asta pentru că oricât de atent ai citi-o, te fură «peisajul».

Peisajul e Smiley, iar cartea este despre Andrei. N-am reușit să termin cartea, deși citesc la ea de mult timp… însă am început s-o înțeleg de când am început să vorbesc cu personajul principal… despre «peisajul» care mă ținea din citit.

Andrei e Smiley majoritatea timpului… pentru că iubește tot ceea ce face atât de mult, încât îl uită pe Andrei destul de des… însă toată inspirația lui Smiley vine din Andrei…

La mulți ani, Andrei… tu știi să fii💛 și noi învățăm”, a scris pe rețelele sociale.

Smiley a postat și el cu ocazia împlinirii vârstei de 38 de ani. Artistul este recunoscător pentru toate lucrurile bune de care are parte în viață și a exprimat acest lucru printr-o postare lungă, care a primit zeci de mii de aprecieri pe rețelele sociale.

Iubitul Ginei Pistol este fericit că are alături de el oamenii dragi, mai ales pe iubita lui și pe fiica lor, Josephine Ana, care a venit pe lume în martie.