Smiley a postat un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere. Iubitul Ginei Pistol a împlinit vârsta de 38 de ani și este mai fericit ca niciodată.

Prezentatorul de la „Românii au talent” are tot ce-și poate dori cineva de la viață și este recunoscător pentru fiecare lucru. În luna martie, artistul a devenit tătic, așa că acum are încă un motiv să se bucure de viață.

De mai bine de patru ani, Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Iată ce mesaj a postat cântărețul pe paginile sale de socializare cu ocazia acestei zile speciale.

Smiley, mesaj emoționant de ziua lui. Ce a scris iubitul Ginei Pistol, la 38 de ani

Smiley a postat un mesaj emoționant pe platformele de socializare, cu ocazia zilei lui de naștere. Cântărețul este recunoscător pentru oamenii dragi din viața lui, dar mai ales pentru , Josephine Ana.

Micuța a venit pe lume în martie, iar viața celor doi îndrăgostiți s-a schimbat radical. Cântărețul își iubește foarte mult familia și este recunoscător pentru toate lucrurile bune de care are parte.

„Viața e parcă un tur de carusel sau cât un cântec dintr-o cutiuță muzicală. Mă uit acum la caruselul meu și întorc cheița muzicii vieții mele:

Am 38 de ani și iubesc muzica și poveștile de când sunt mic. Atunci când eram mic, îmi imaginam că până la 38 e o eternitate. Au trecut ca o clipă…

(…) Am 38 de ani, iubesc, sunt sănătos, am o familie și cea mai frumoasă copilă din Univers, iubita visurilor și cea mai bună prietenă. Avem un motan pufos și stăm la o casă cu curte. Am niște părinți frumoși și o bunică care-mi ascultă muzica pe YouTube.

(…) Sunt bucuros, ca un muritor, pur și simplu pentru că sunt. Pentru că mă trezesc dimineața la soare, pentru că iubesc și primesc iubire, pentru că tura mea de carusel îmi lasă un zâmbet mare pe față…”, este doar o parte din mesajul postat pe rețelele sociale de către juratul de la „Vocea României”.

Artistul a primit mii de mesaje și gânduri bune din partea internauților, care i-au făcut urări de ziua lui într-un număr foarte mare.

Smiley și Gina Pistol, dezvăluiri despre fetița lor

au devenit părinți în primăvara acestui an și sunt mai fericiți ca niciodată. Josephine Ana le-a adus numai zâmbete în martie, atunci când a venit pe lume.

Chiar dacă primele zile au fost grele, cei doi părinți au făcut față cu brio rolurilor de părinți. Recent, artistul a declarat că el și Gina Pistol nu sunt excesiv de protectori cu fiica lor.

Micuța este mereu veselă și cu zâmbetul pe buze, lucru care le ușurează viața, pentru că nu plânge foarte des. Smiley și Gina Pistol au declarat că nu sar de pe scaun la primul zgomot al fetiței și încearcă să rezolve totul cu calm, pentru că nu vor să exagereze cu protecția.

„Chiar suntem normali, aș putea spune, nu sărim de pe scaun la primul sunet, o învățăm să adoarmă cu muzica și cu noi vorbind alături de ea.

Nu ne sperie plânsul, din contră suntem relaxați încercând să depistăm cauza”, a declarat Smiley, în cadrul unui interviu pentru revista .