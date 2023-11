Dana Nălbaru, adevărul despre decizia care i-a schimbat viaţa. Ce a pățit soţia lui Dragoş Bucur într-o cameră de hotel

Dana Nălbaru a spus adevărul despre decizia care i-a schimbat viața. Cântăreața a avut parte de o întâmplare care a marcat-o, chiar în camera de hotel.

Dana Nălbaru a spus adevărul despre decizia care i-a schimbat viața

Soția lui Dragoș Bucur s-a retras din viața publică de mai bine de 8 ani, iar acum își dedică viața familiei. , pe care o promovează în mediul online.

Anumite schimbări din viața ei au determinat-o pe , despre care a vorbit acum ceva timp. Aceasta a recunoscut că nu crede că este potrivită pentru a face parte din viața publică.

Fosta membră a formației Hi-Q a vorbit despre un moment care a avut un impact major asupra ei. Totul s-a petrecut cu mai mult timp în urmă, într-un hotel din Botoșani.

Dana Nălbaru a ajuns acolo pentru un concert și a avut parte de mai multe evenimente pe drum, din cauza cărora nu știa dacă e bine să se boteze sau nu. Ceea ce s-a întâmplat în camera de hotel a fost total neașteptat.

“Eu nu sunt făcută pentru a fi persoană publică (…). Sunt pocăită și îmi doresc să mă pocăiesc și mai mult, astfel ca în fiecare zi a vieții mele să îl fac pe Iisus mândru de mine și să tind spre Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele

Începusem să am îndoieli că e bine ceea ce fac. Am plecat la Botoșani la un concert. În ziua aceea s-a stricat mașina, am stat vreo 14 ore pe drum, era foarte cald și eram extrem de supărată.

Mi-am spus în sinea mea: Hai, măi, ce cad eu de la credință? Dacă nu mai ești ortodox se spune că ai căzut de la credință. Am zis că gata, nu mă mai botez”, a spus Dana Nălbaru în podcastul găzduit de Mihai Morar, .

Cum a ajuns la decizia de a se boteza

Atunci când a ajuns în camera de hotel, Dana Nălbaru a luat Biblia, pe care o avea cu ea, dar deja era decisă cu privire la botez și nu-și mai dorea acest lucru. După ce a deschis-o, pe piept i-a căzut o bucată de carton pe care erau scrise două versete.

În acel moment, cântăreața s-a simțit rușinată, iar atunci a luat decizia de a se boteza, în cele din urmă. Aceea a fost întâmplarea care i-a schimbat viața.

“Am ajuns la Botoșani, am mers în camera de hotel. Am deschis televizorul, nimic interesant. Hai să iau Biblia, o aveam la mine. Eram hotărâtă să nu mă mai botez.

Am deschis Biblia și mi-a căzut pe piept o bucată de carton gros. Erau scrise două versete. Din Matei scria versetul ‘Cine vine la mine din inima lui vor curge râuri de apă vie’.

Mi-a fost rușine de mine, mi-am dat seama că Dumnezeu a știut că vine momentul în care eu mă voi îndoi. Zi de zi deschisesem Biblia și nu văzusem acel carton”, a continuat soția lui Dragoș Bucur.