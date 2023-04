Dana Rogoz, anunț după 11 ani de căsnicie cu Radu Dragomir: “Am avut încredere unul în celălalt”

Dana Rogoz, anunț după 11 ani de căsnicie cu soțul ei. Ce a spus vedeta despre relația cu soțul său, mai în vârstă decât ea.

Dana Rogoz, anunț după 11 ani de căsnicie cu Radu Dragomir

Dana Rogoz a vorbit despre relația cu soțul ei, alături de care este împreună de 11 ani. dar se iubesc la fel de mult ca la început.

ADVERTISEMENT

Dana Rogoz a mărturisit că unul dintre secretele longevității relației sale este încrederea. Dana Rogoz și Radu Dragomir se respectă din punct de vedere profesional și pot să lucreze foarte bine împreună.

Un alt lucru important din este faptul că au același scop, chiar dacă viziuni diferite despre drumul care trebuie să îi ducă acolo.

ADVERTISEMENT

„Lucrurile funcționează pentru că ne respectăm și admirăm foarte tare unul pe celălalt din punct de vedere profesional.

Când am filmat împreună pentru lungmetrajul MO, am avut încredere unul în celălalt și am putut să construim împreună fără nicio fisură de îndoială.

ADVERTISEMENT

Și chiar și atunci când vedem lucrurile diferit, tocmai pentru că știm că în esență ne dorim același lucru și urmărim același demers. Găsim o cale prin care, tocmai pe baza acestor diferențe, să ajungem să construim ceva cu mai multă adâncime”, a povestit vedeta, pentru !

Dana Rogoz are un obicei special după 11 ani de căsnicie cu Radu Dragomir

Dana Rogoz are un ritual pe care îl respectă cu sfințenie, alături de soțul ei. Acesta are loc după ce îi duc pe copii la școală și la grădiniță. Cei doi se bucură împreună de o ceașcă de cafea și stau la discuții.

ADVERTISEMENT

Un lucru pe care Dana Rogoz și Radu Dragomir le place să-l facă este să se uite la filme atunci când sunt amândoi acasă.

ADVERTISEMENT

„Ne-am creat un obicei ca, imediat după ce lăsăm copiii la școală și grădiniță, să ne bem cafeaua împreună.

Ăla e timpul nostru, când ne vorbim și ne conectăm. Serile, dacă mai avem forță, mai băgăm un film sau un episod de serial, acasă”, a mai spus actrița.