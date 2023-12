Dani Coman, ruptură de Marius Măldărășanu!? “E adevărat că nu avem cea mai bună relație!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Dani Coman a vorbit despre relația sa tensionată dintre cei doi mari rapidiști. ”Ești puțin certat cu Măldă? Nu neapărat că nu mai vorbiți, că e răceală între voi. De aia te întreb”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Dani Coman, ruptură de Marius Măldărășanu!?

Fără a se feri de adevăr, Dani Coman a recunoscut că lucrurile nu sunt tocmai roz între oficialul și președintele celor de la FC Hermannstadt. ”Am vorbit 15 minute cu el la telefon acum jumătate de oră, sunt certat (n.r. e ironic).

Poți să-mi pui altă întrebare. Nu avem cea mai bună relație, e adevărat, dar avem relație foarte bună din punctul de vedere al statutului, președinte – antrenor. Că nu suntem cei mai buni prieteni e adevărat.

Discutăm despre strategie, despre transferuri, despre tot ce avem nevoie. Nu ieșim la mese cu familiile. Nu are rost să mai dezvoltăm, ne facem treaba cât putem de bine. Nu, e un antrenor foarte bun. Un antrenor în care cred și foarte mult. Sunt ferm convins că va crește, va progresa și va ajunge un antrenor foarte bun al României”, a declarat Dani Coman, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

”De ce? Sună curios? Mai clar de atât ce să ne spui. E foarte clar că în momentul de față vă faceți treaba ca doi profesioniști. Există și pericolul, dacă te superi puțin, din vară să nu mai continue? Deci cuplul Măldărășanu – Coman la Rapid, mai greu. Felicitări, voi știți ce e acolo mai bine. Cu siguranță sunteți printre cei mai buni. Coman e bărbat, nu a putut să mintă. Altul ar fi spus nu domnule, jucăm zaruri împreună, am mâncat ieri împreună”, a remarcat Horia Ivanovici.

În discuție a intervenit jurnalistul Andrei Vochin, cel care e de părere că acest conflict nu va da bine pentru CV-ul celor doi, pentru că lumea se ferește în general de colaborări cu oameni conflictuali. ”Poate din confruntare vine progresul.

Foarte interesant, sincer nu sună bine pentru CV chestia asta. Dacă acest divergent se oprește doar la o confruntare de idei, ea poate naște progresul, dar dacă relația asta între director sport, asta mi se pare că este rolul pe care-l joacă Dani Coman. E ca în Germania, acolo se lucrează mult în tandem antrenor și sport director, au făcut treabă foarte bună împreună”, a remarcat Andrei Vochin, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

