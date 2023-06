Daniel Horodniceanu, fostul șef DIICOT, va fi judecat disciplinar. Este acuzat de influențarea polițiștilor pentru a scăpa de amendă

Fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, este trimis în judecată pentru influențarea unor polițiști în încercarea de a scăpa de o amendă, după ce a fost oprit în trafic. Inspecția Judiciară a inițiat acțiunea disciplinară împotriva sa conform Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Daniel Horodniceanu, trimis în judecată

Potrivit procurorilor, în momentul în care a fost oprit în trafic, și intimidantă față de agenții de poliție, manifestându-se cu superioritate și în ton ridicat. Acesta și-a afirmat repetat calitatea de procuror și a amenințat cu repercusiuni prin intermediul superiorilor polițiștilor, insinuând că are relații și influență pentru a obține un tratament preferențial și a-și rezolva problemele într-un alt context decât cel prevăzut de lege pentru toți cetățenii.

Acțiunea disciplinară a fost înaintată Secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide asupra răspunderii procurorului Horodniceanu. Inspecția Judiciară subliniază că aceasta reprezintă doar o etapă în procedura disciplinară și nu stabilește definitiv vinovăția procurorului acuzat.

Dialogul tensionat și conflictual dintre Daniel Horodniceanu și polițiștii care l-au oprit în județul Iași în cadrul unui control de rutină a generat reacții și discuții aprinse în rândul opiniei publice. Fostul șef DIICOT și-a manifestat nemulțumirea față de solicitarea agenților de a-i prezenta actele în timpul controlului și a subliniat faptul că a condus structura de combatere a criminalității organizate, susținând că toți polițiștii din județ ar trebui să-l cunoască. Prin tonul provocator și referirile la experiența și poziția sa de procuror, Horodniceanu a încercat să impună o atitudine favorabilă din partea polițiștilor.

Avocatul lui Horodniceanu, despre scandalul în care e vizat fostul șef DIICOT

Incidentul a atras atenția publicului și a generat dezbateri cu privire la în rândul magistraților, indiferent de funcțiile pe care le-au deținut anterior. Acțiunea disciplinară inițiată împotriva lui Daniel Horodniceanu subliniază necesitatea aplicării normelor și standardelor etice pentru toți profesioniștii din sistemul judiciar.

”Daniel Horodniceanu nu a fost audiat de Inspecția Judiciară. A fost invitat la audieri pe 16 iunie când era la bilanțul DIICOT de la Constanța. A motivat că nu poate fi prezent și a propus alte date pentru audiere.

Nu am mai primit niciun răspuns. În plus, am formulat mai multe cereri de probatorii la care nu am primit niciun răspuns. De 8 zile încerc să iau legătura cu Inspecția. (…)

Prin urmare, dl. Horodniceanu nu a comis nicio contravenție rutieră, iar oprirea lui de către echipajul de poliție a fost nelegală. De asemenea, filmarea a fost nelegală întrucât nu a fost făcută, așa cum precizează legea, cu un body cam.

Nu mai vorbesc de diseminarea imaginilor cu dumnealui și cu cartea de identitate în spațiul public, în urma căreia adresa magistratului a apărut pe televiziuni și internet”, a precizat avocatul Daniel Țicău.