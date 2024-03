Daniel Niculae, stenograme uluitoare cu „Bocciu”: „Colțescu a zis să dați cu ce vreți!”

în urma anchetei poliției cu privire la dosarul materialelor pirotehnice. Discuții pe larg între președintele Rapidului și liderul Peluzei Nord despre introducerea torțelor pe stadion.

Daniel Niculae, discuții șocante cu „Bocciu”, liderul galeriei Rapidului: „Punem amândoi câte 500 de lei”

, dovezi care acum explică de ce Daniel Niculae a fost reținut de autorități în dosarul „Pyro”: „La data de 27.01.2024, la ora 16:16:51, Ungurean Georgian-Liviu ia legătura cu Niculae George-Daniel, președintele clubului Rapid, căruia îi cere sprijin financiar pentru a achiziționa materiale pirotehnice, acesta fiind de acord, așa cum rezultă din discuția evidențiată mai jos”, dezvăluie .

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, trebuie, nu?! Ia zi-mi, vii cu mine, dacă batem diseară, la două sute de torțe?

Niculae George-Daniel: … Da, frate, facem cumva! Cum!?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Daa?! Împărțim, că eu am pus și aseară de la mine și pun mereu și … lângă mine nu e nimeni și nu pot nici eu să țin în cursă la nesfârșit.

Niculae George-Daniel: Da, mă, găsim! Cum să nu facem?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da?! Zic, stai, mă că-l sun pe fratele meu, pe Nico. Și ținem amândoi!

Niculae George-Daniel: Normal! Facem, da-le-n …l

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Punem amândoi câte cinci sute, cinci sute eu, cinci sute (n.r. lei) tu și aia e!

Niculae George-Daniel: Da, nu-i problema!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Că vreau dacă vin aștia să aprindem toată peluza! Ești nebun!?

Niculae George-Daniel: Da, da!

Daniel Niculae a programat show-ul pirotehnic după ce a primit undă verde din partea arbitrului Sebastian Colțescu: „La și 55 dăm drumul”

Daniel Niculae l-a anunțat pe liderul galeriei că show-ul pirotehnic poate fi pus în practică și a dezvăluit că a primit acceptul și din partea centralului Sebastian Colțescu, arbitru derby-ului dintre Rapid și FCSB: „În ziua de 09.03.2024, la ora 13:59:13, discuție între Liviu Ungurean și Daniel Niculae”:

UNGUREAN LIVIU-GEORGIAN: Da, prezidente!

NICULAE GEORGE DANIEL: Verde!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da?

NICULAE GEORGE DANIEL: Verde, verde!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine, tată!

NICULAE GEORGE DANIEL: La (n.r. și) cincizeci și cinci dăm drumul la imn. Probabil o să intre…pe strofa trei!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Perfect!

NICULAE GEORGE DANIEL: Voi începeți să dați cu ale voastre! Cât durează? Cinci minute! Cât să dureze?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Perfect! Perfect, perfect!

NICULAE GEORGE DANIEL: Da. Nu…nu dă drumul! Și dacă dă drumul, își asumă… își asumă arbitrul! Dar am vorbit și cu COLȚESCU și a zis, dați, bă, cu ce vreți!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da. Perfect!

NICULAE GEORGE DANIEL: Da?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine, tată!

NICULAE GEORGE DANIEL: Bine. Hai! Doamne ajută!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Hai! Pup! Pup!

NICULAE GEORGE DANIEL: Te pup! Pa, pa, pa!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Pa, pa, pa!

Daniel Niculae și „Bocciu” au plănuit la secundă show-ul pirotehnic de la derby-ul cu FCSB: „Ai 2 minute până să fluiere el”

Planul lui Daniel Niculae și „Bocciu” a continuat să fie trecut în revistă cu doar câteva ore înainte de Rapid – FCSB: „În ziua de 09.03.2024, la ora 13:45:58, discuție între Liviu Ungurean și Daniel Niculae”:

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da, prezidente!

NICULAE GEORGE DANIEL: Ce faci? Te pup!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Ce naibii? Pregătiri! Alergături!

NICULAE GEORGE DANIEL: Cred!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: E jale mare!

NICULAE GEORGE DANIEL: …(n.l. – neinteligibil)…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Tu ce faci?

NICULAE GEORGE DANIEL: Trei ore am dormit!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Eu am dormit două! Nici n-am putut să dorm, am moțăit.

NICULAE GEORGE DANIEL: Și eu la fel! Auzi? Am vorbit cu ION mai devreme. Ăștia… arbitrul îi cheamă… la fără șase minute îi cheamă. Până mai ies ei din vestiar, cam pe la fără cinci minute sunt pe holul ăla acolo, până coboară scările.

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Așa.

NICULAE GEORGE DANIEL: Dăm drumul la… dăm drumul la fără cinci la imn, durează vreo trei și ceva. Că nu lăsăm până … ai văzut că îi lăsăm la a treia strofă jos și cântă tot stadionul.

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da.

NICULAE GEORGE DANIEL: E OK? E OK?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi… e OK! Dar să nu cumva… să nu care cumva să iasă ei, NICO! Că după aia m-o opri și pe mine să opresc meciul!

NICULAE GEORGE DANIEL: Ahh! Deci vrei măi… Păi, stai! Că oricum meciul nu începe până nu …(n.l. – neinteligibil)…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, aia e! Păi, aia zic eu! Eu vreau… imnul să-l cântam înainte să iasă ei. Și ei chiar când sunt în gura holului și încep să iasă, atunci să mă desfăsor.

NICULAE GEORGE DANIEL: Deci, câte minute ai nevoie ca să… pentru asta?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, nu știu cât! Cam… Cred că vreo trei, patru, cinci minute.

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi … Arbitrul … ăsta n-o sa dea drumul la meci dacă vede că…(n.l. – neinteligibil)…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, asta e ideea! Păi, asta e ideea!

NICULAE GEORGE DANIEL: Nu, nu, nu! Nu-i problemă! Important e să nu dăm în timpul … când după ce fluieră începutul!

UUNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, eu ce spun? Păi, dar eu ce spun? Eu asta… Că nu vreau să opresc meciul! Că ne suspendă.

NICULAE GEORGE DANIEL: Nu! Ascultă-mă! Dar dacă… dacă nu… Dacă voi dați, începeți dinainte …

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da.

NICULAE GEORGE DANIEL: Înainte să fluiere el, nu-i nebun să… să înceapă meciul pe petarde! El, n-ai văzut? Că e obligat să oprească! Pe petarde și pe artificii.

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, asta zic! Tu să bagi imnul… înainte să iasă jucătorii! Știi ce zic?

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi… da, da, da! Imnul… nu! lmnul îl bag… ies pe ultimul, pe ultima strofă. Ai două minute până să fluiere el. Până să facă ei poze, oricum mai întârzie vreo trei-patru minute! Și dacă ăsta vede că sunt petarde și că sunt fumigene, o să rămână transmisiunea live și nu dă drumul la meci!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, asta e ideea! Să vorbești tu cu el! Să tragă de timp!

NICULAE GEORGE-DANIEL: Hai că vorbesc acuma! Îl sun … și te sun eu un pic mai…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Haide! Pentru mine nu-i un impediment! Eu vreau să cântăm imnul, îți dai seama! Dar nu vreau să înceapă meciul! Că dacă începe meciul, după aia ți-l oprește și am luat suspendare!

NICULAE GEORGE DANIEL: Da, da, da!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Șii nu vreau să fiu …

NICULAE GEORGE DANIEL: Nu, nu, nu!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Ai înțeles? Asta e ideea! Că in rest…

NICULAE GEORGE-DANIEL: Nu! Atât timp cât se dau astea înainte să se înceapă…

Daniel Niculae, pus de „Bocciu” să îi evacueze pe ultrașii de la tribuna a doua: „Să trimiți o echipă de bodyguarzi ca lumea”

Daniel Niculae este pus de „Bocciu” să facă ordine la tribuna a doua, unde se anunța un alt show pirotehnic:

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Și așa eu cred c-o să dea … (…) alea de pe la tribuna l

Că am înteles că vin pe la meci azi. Și o să dea cu bombe. (…) Tre’ să gestionezi bine acolo! Să trimiți o echipă de bodyguarzi ca lumea. Să stea… să stea pe acolo pe ei!

NICULAE GEORGE DANIEL: De la a doua?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da, noștri, da! Cică vin la meci astăzi și că vor să dea ei cu bombe, să dea cu morții lor!

NICULAE GEORGE-DANIEL: Păi, dar nu e OK! Dacă ei dau cu bombe, îi evacuăm!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Păi, asta e și ideea! Dau cu bombe, luați frumos și dați afară din stadion!

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi, da! Hai că vorbesc cu ION și te sun înapoi! Ca să…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine!

NICULAE GEORGE DANIEL: Să fie… să vedem dacă e clar. Că…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine, prezidente!

NICULAE GEORGE DANIEL: Dar ăla n-are voie să dea… N-are voie să dea drumul. Ții?

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Pai, eu țin! Că de aia ți-am zis eu că eu vreau să încep chiar când ies!

NICULAE GEORGE DANIEL: Când ies…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Că după aia, ei ajung la mijlocul terenului, termin eu și într-un minut începe meciul, ții?

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi da!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Eu mi-am calculat fiecare pas!

NICULAE GEORGE DANIEL: Păi, mi se pare că la un meci, tu cu FCSB-ul, tot așa! Ați… ați… au stat, s-a întarziat începerea meciului cu vreo două-trei minute! Tot din cauza… torțelor și…

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Da, păi au dat ei atunci!

NICULAE GEORGE DANIEL: Da. Nu-i problemă! Foarte bine! Dacă dă… atât timp cât nu… nu fluieră arbitrul și nu întrerupe meciul, e perfect!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Luăm decât amenda! Asta e ideea, știi?

NICULAE GEORGE DANIEL: Exact, exact! Exact. Hai că îl sun și te sun înapoi!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine!

NICULAE GEORGE DANIEL: Îl sun pe ION și …

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Bine. Bine, mister!

NICULAE GEORGE DANIEL: Hai! Pup!

UNGUREAN GEORGIAN LIVIU: Pup! NICULAE GEORGE DANIEL: Pa, pa, pa!

Alte dezvăluiri din ancheta poliției

Au apărut și alte informații importante de la dosar: „Pe 17 octombrie 2023, la nivelul D.G.P.M.B – SERVICIUL GRUPURI INFRACTIONALE VIOLENTE s-a inregistrat procesul-verbal de sesizare din oficiu, întocmit de ofițeri de poliție judiciară din cadrul D.G.P.M.B – SERVICIUL GRUPURI INFRACTIONALE VIOLENTE, cu privire la săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat (…)

Prin ordonanța din data de 17.10.2023 a organelor de poliție s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din data de 18.02.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în ”infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat (…) și producerea, experimentarea, prelucrarea, definirea, transportul, folosirea sau orice altă operațiune cu materii explozive, efectuate fără drept”.

De asemenea, prin ordonanța din 21.02. 2024 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, 4 (patru) infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice pentru U.L, F. V, A. C și O.D, acuzați că ”au acționat și pentru distrugerea suprafeței de joc Arena Giulești prin aruncarea de articole pirotehnice (petarde, fumigene și torțe).

În acest sens la meciurile disputate de către echipa FC Rapid București în data de 09.12.2023 cu Voluntari, 19.01.2024 cu FCU Craiova, 27.01.2024 cu Dinamo București și 03.02.2024 cu Oțelul Galați, suporteri din cadrul Peluza Nord Rapid București au aruncat articolele pirotehnice pe suprafața de joc provocând distrugeri, acțiuni huliganice prin care s-au tulburat ordinea și liniștea publice”.

„Bocciu” punea presiune pe angajații clubului pentru a introduce materiale pirotehnice și făcea presiuni pentru micșorarea prețurilor la bilete”

Anchetatorii susțin că „Bocciu” încerca să îi forțeze pe angajații clubului să introducă materiale pirotehnice pe stadion și punea presiune pe conducerea clubului pentru a reduce prețul la bilete: „Liderul grupului, în prezent Ungurean Georgian Liviu, discuta probleme cu conducerea clubului favorit, de cele mai multe ori acestea fiind prețul tichetelor, numărul de locuri alocate gruparii, dar și spațiul de depozitare.

Pe lângă acestea, există, ca și în cazul prezent, conflicte între ‘ultras’ și conducerea clubului pe anumite motive, cum ar fi prețul prea mare al biletelor sau neimplicarea în susținerea suporterilor prin diferite activități.

În această situație, membrii grupului infracțional găsesc ca ‘rezolvare’ producerea de distrugeri asupra stadionului prin folosirea de materiale pirotehnice care pot conduce și la suspendarea terenului în vederea prejudicierii clubului și prin amendarea de către federația de fotbal a clubului F.C. Rapid București. Aceste decizii sunt luate de către liderul grupului, Ungurean Ungurean Georgian Liviu, zis ‘Bocciu’.

Concluziile anchetatorilor: „Se constată fără dubiu existența unui mare risc asupra siguranței publice”

Privind în ansamblu activitatea suporterilor de fotbal ‘ultras’ din cadrul Peluzei Nord Rapid Bueurești, de a folosi în mod excesiv materiale pirotehnice, se constată fără dubiu existența unui mare risc asupra siguranței publice prin utilizarea de materiale pirotehnice.

Aeeste materiale pirotehnice pot provoca incendii, vătămări corporale sau chiar decese în rândul spectatorilor sau a personalului prezent pe stadion, precum și distrugeri asupra bunurilor. De asemenea, fumul dens și zgomotul puternic cauzat de folosirea acestora pot crea panică și duce la tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Cu toate acestea, în perioada recentă s-a observat o deviere de la acest tipar definit de către Peluza Nord Rapid București, aceștia folosind materiale pirotehnice în mod excesiv la unele meciuri de fotbal fără a exista o rivalitate extremă (ex. FC Voluntari, CFR Cluj).

Aspectul la care se face referire anterior, rezultă și din faptul că suporterii din cadrul Peluzei Nord Rapid București, coordonați de către Ungurean Georgian-Liviu zis ,’Bocciu’ aruncă materiale pirotehnice pe gazon cu preponderență în cadrul meciurilor disputate pe teren propriu, respectiv pe Arena Giulești, și mai puțin deplasări, ducând astfel la suspiciunea rezonabilă că grupul urmărește cauzarea de prejudicii asupra suprafeței de joc echipei susținute în vederea obținerii unor eventuale beneficii (ex.: scăderea preturilor biletelor).

În baza acestui conflict, Ungurean Georgian-Liviu zis ‘Bocciu’ caută o ‘răzbunare’ față de club, încercând ca la fiecare meci de fotbal disputat pe stadionul ‘Giulești’ să creeze prejudicii financiare clubului, astfel considerând că suporterii vor obține anumite beneficii așa cum a fost menționat mai sus”.