Atac fără precedent la fosta campioană din SuperLiga: „La CFR Cluj e neseriozitate! Mercenarul a vrut să joace”

înfrângerile clare cu FCSB și Farul fiind urmate de o victorie neașteptată pe terenul Universității Craiova. Un succes surprinzător doar din privința calculelor hârtiei, pentru că după realitatea din teren el este perfect meritat și putea fi obținut la un scor mult mai mare.

Atac fără precedent la adresa grecului Panagiotis Tachtsidis după Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-1: „Mercenarul a vrut să joace!”

Cu gândul la jucătorii lui CFR Cluj s-au autodepășit în meciul cu Universitatea Craiova și au obținut o victorie extrem de importanță în ecuația luptei pentru locul 2 în SuperLiga. Dintre toți, s-a evidențiat

ADVERTISEMENT

Semne de întrebare pe care și le-a pus la și reputatul jurnalist Andrei Vochin. Acesta l-a atacat destul de violent pe grec, despre care crede că are un caracter îndoielnic și că nu-și merită pe deplin banii pe care-i încasează la fosta campioană aRomânoiei.

„Știm sigur că Dan Petrescu va începe treaba de luni la CFR Cluj. O fi stat și în spatele rezultatului de la Craiova? Am văzut parcă un CFR montat ca pe vremea lui Dan Petrescu”, a deschis discuția moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt convins că a fost în spate la Craiova, că au câștigat cu 1-0. Deci, la 1-5 cu Farul n-a stat în spate, la 1-0 a stat în spate, la 4-1 când au bătut în Giulești iar a stat în spate… La Farul nu a stat în spate, cred că a fost plecat în weekend-ul ăla. Eu nu cred că deocamdată stă în spatele lui CFR Cluj. Poate doar așa, să aibă câteva discuții, nu cred că s-a apucat de treabă serios.

Iar ceea ce se întâmplă la CFR Cluj nu poate rezulta decât o neseriozitate la nivelul lotului. Adică, mă uitam joi seara, Mercenarul a vrut să joace… Tachtsidis a vrut să joace. Sunt seri în care nu vrea să joace, nu are chef, e mai plictisit. Când vrea să joace, e fotbalist. Că l-am văzut și la Craiova, A fost clar cel mai bun de pe teren. Numai că problema la el e că nu vrea să joace tot timpul. Probabil că mai are și alte îndeletniciri pe aici prin România, s-a și plictisit de noi, a zis că el oricum pleacă la sfârșitul campionatului.

ADVERTISEMENT

Și în cazul lui, mi se pare că ne face o favoare pe salariul ăla pe care îl are la CFR Cluj… Djokovic a mai fost așa, Kurtic a mai fost așa… Culmea, că în cazurile Tachtsidis și Kurtic vorbim despre jucători care au peste suta de meciuri în Serie A. E clar că ei au valoare. Doar că, probabil, în momentul în care acceptă să vină în România e cam ca ultima soluție a lor financiară și trăiesc cu senzația că vin aici și e ca și cum ar juca pe la noi, pe la Cupa Presei…

E clar că Tachtsidis are calitate de fotbalist pentru campionatul României. Dar în momentul în care faci această selecție, acest scouting, devine mult mai important caracterul decât ceea ce poți tu să arăți pe teren. Că dacă arăți pe teren în 10 meciuri din 30, nu cred că poți să-ți ajuți o echipă… E ca și cum din 30 de zile ai lua banii pe 10 zile, ceea ce nu se întâmplă la ei. Ei vin pe salarii foarte mari pentru România. Normal ar trebui să fie determinanți, să facă diferența”, este discursul-manifest al lui Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin se aștepta la atacul lui Tachtsidis la adresa lui Mutu

„Ca o probă de caracter vezi și atacul lui la adresa lui Mutu? Caracter cu ghilimele…”, a adus în discuție Cristi Coste și

„Păi nu mă surprinde. Chiar îl așteptam, pentru că nu avusese nicio intrervenție publică după ce l-a zgândărit puțin Adi tot aici în emisune. Și revenind la CFR, cred că de aici vin problemele. Pentru faptul că li se tolerează unor jucători pentru cele 10 meciuri din 30 să facă tot ce cam vor ei pe acolo. Și se strică atmosfera, nu mai e acel mediu bun pentru a lucra, pentru a munci împreună.

Echipa se manifestă din când în când, atunci când Mercenarul vrea să joace, în rest, pentru că ocupă un loc în echipă, nu există altul care să zici că s-ar fi dezvoltat pe poziția aia și ar fi ajutat echipa mai mult. Și atunci apare acest montagne russe al scorurilor, probabil că acum pe final de campionat, experiența pe care o au jucătorii să-i ducă să se lupte pentru acest loc 2. Știu cum să o facă, atunci când vor să o facă e clar că sunt peste echipele de pe locurile 2 și 3. Au calitate foarte bună.

Dar e prea puțin pentru CFR Cluj, o echipă care a câștigat cinci campionate la rând și care se află în al doilea an în care pierde titlul, și e la primul an în care e într-un pericol foarte mare să nu prindă cupele europene. Păcat de coeficientul pe care și l-a creat, pentru că dacă va lipsi un an din Europa, coefiecientul acela va scădea”, a mai spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA, emisiune pe care o puteți urmări în premieră lunea, marțea și vinerea, de la 17:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

DEZBATERE | S-A INCINS LUPTA pentru locul 2