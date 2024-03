CSA Steaua a pierdut penultimul meci al sezonului regulat, scor 0-2 cu CS Mioveni. Echipa antrenată de Daniel Oprița . Este pentru prima oară de la promovarea în liga secundă când CSA Steaua evoluează în play-out.

Daniel Oprița, prima reacție după ce CSA Steaua a ratat calificarea în play-off-ul din Liga 2: „Nu ne-au pus nicio problemă. Am pierdut ca fraierii”

CSA Steaua a avut nevoie de o victorie în deplasare cu CS Mioveni, în penultima rundă a sezonului regulat, pentru a spera la calificarea în play-off. Cel puțin pe hârtie, „militarii” ar fi avut un duel ușor în ultima etapă cu CS Tunari în Ghencea.

Echipa lui Daniel Oprița a pierdut, scor 0-2 cu CS Mioveni și . Daniel Oprița nu este de acord cu acest rezultat. „Am pierdut un meci ca fraierii, un meci pe care l-am controlat, am avut situații, am dus mingea la careul lor, dar nu am reușit să marcăm.

Practic, Mioveniul, în prima repriză, nu ne-a pus nicio problemă, cum nici în a doua. Așa a fost… La meciul ăsta, la cum am pierdut, nu trebuia să intrăm în play-off. Nu a mers nimic”, a declarat Daniel Oprița, la conferința de presă.

Daniel Oprița, explicații pentru sezonul sub așteptări al CSA Steaua: „Am schimbat mulți jucători”

CSA Steaua ocupă locul 10 în clasament, cu 25 de puncte în 18 meciuri. Daniel Oprița trebuie să se familiarizeze cu sistemul din play-out. Antrenorul „militarilor” a fost mulțumit de prestația echipei sale cu CS Mioveni. Argeșenii s-au calificat matematic în play-off după victoria cu CSA Steaua.

„Ne-am creat ocazii, puteam să revenim în joc, să egalăm, am avut ocazii. Dar eu zic că această calificare în play-off nu am pierdut-o aici, am pierdut-o în alte meciuri accesibile, pe care le-am controlat și ne-am bătut joc de ocazii.

Nu știu, probabil și schimbările astea din lot, am schimbat mulți jucători, străini. Dar, totuși, să văd un plus, sunt jucători care mie îmi plac, care arată bine. Pentru prima repriză, nu am ce să le reproșez.

„Nici nu știam cum e în play-out. Încercăm și asta”

Am pierdut, dar mie mi-a plăcut echipa mea din prima repriză. Chiar și în a doua. O singură fază au avut și am luat golul. Așa e la fotbal. Am luat gol, noi trebuia să marcăm. I-am certat când au jucat rău, n-au avut atitudine, astăzi au avut, dar așa e la fotbal. Echipa care joacă mai bine câștigă.

Păcat că nu am reușit și noi calificarea în play-off, era altceva. Jucai meciuri tur-retur în play-off. Sincer, nici nu știam cum e sistemul ăsta (n.r. play-out), că nu am fost în el. Acum îl încercăm și pe asta, să vedem cum e”, au fost cuvintele lui Daniel Oprița.