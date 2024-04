Laszlo Dioszegi, impresionat de echipa sa după CFR Cluj – Sepsi 2-1: ”M-au convins! Le dau primă triplă!”

, după ce au rezistat eroic mai bine de o oră cu doi jucători mai puțin pe teren. În urma acestei înfrângeri, Sepsi a cam ieșit din cărțile pentru podium.

Laszlo Dioszegi, prima reacție după CFR Cluj – Sepsi 2-1

La finalul întâlnirii CFR Cluj – Sepsi 2-1, din etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii, patronul covăsnenilor Laszlo Dioszegi a anunțat în direct la FANATIK SUPERLIGA că a decis să le mărească prima jucătorilor pentru atitudinea arătată.

ADVERTISEMENT

”Ne-au mai lipsit 15 secunde să facem un lucru nemaiîntâlnit. 60 de minute cu doi oameni în minus pe terenul CFR-ului și era să facem o minune, să nu luăm gol. Am simțit o mare dezamăgire când am luat gol. Nu știu de ce a prelungit cu 6 minute, nu au fost motive, dar nu asta e problema.

În 9 oameni să lupți 60 de minute e ceva. Le dau primă triplă pentru meciul cu FCSB, pentru cum au luptat și atunci, și acum. Aveau primă triplă la victorie cu FCSB, iar la egal aveau 300 de euro. Dar mi-a plăcut cum au luptat și o să le dau 900 de euro.

ADVERTISEMENT

Nu comentez arbitrajul, dar să fim sinceri, să dai două cartonașe roșii în 30 de minute… Nu s-a mai văzut. Consider că au fost acordate ușor ambele eliminări. Nu acuz arbitrajul, dar eu zic că sunt date ușor ca să nu zic altceva. La Ștefan să spunem că a fost ultimul apărător, dar a fost dat ușor.

Jucătorii au luptat exemplar și jos pălăria în fața lor. Nu m-a dezamăgit nimeni, au luptat ca niște gladiatori. Am reușit să arătăm țării întregii că noi luptăm la fiecare meci, indiferent de adversar”, a declarat Dioszegi.

ADVERTISEMENT

De ce nu l-a felicitat Dioszegi pe Becali

Patronul celor de la Sepsi a recunoscut că nu l-a felicitat pe Gigi Becali pentru titlul câștigat de FCSB și a explicat de ce nu a făcut acest lucru. ”Fiecare echipă are în vizor câțiva jucători, sper ca și noi să facem în zilele următoare câteva mutări pentru sezonul viitor.

Nu l-am felicitat pe domnul Becali, nu am numărul lui. Eu am spus din vară că ei vor câștiga. Asta ar mai lipsi să-l felicit pe domnul Becali să spună lumea că nu știu ce am făcut, cu Ștefănescu”, a spus Laszlo Dioszegi, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

a partidei CFR Cluj – Sepsi, iar arbitrul Marcel Bîrsan, ajutat din camera VAR de Sorin Costreie, a dictat un penalty și două eliminări în tabăra oaspeților.