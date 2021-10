Daniel Pancu a răbufnit la adresa Rapidului: „Un singur prost a fost demis după două egaluri și o înfrângere”

Chestionat pe marginea zvonurilor conform cărora conducerea Rapidului ar intenționa să producă o schimbare la nivelul băncii tehnice după cinci meciuri consecutive fără victorie în Liga 1, „Pancone” a dat asigurări că Mihai Iosif nu are motive de îngrijorare, dar și-a amintit de momentul în care .

Se întâmpla în primăvara lui 2020, pe când alb-vișiniii evoluau în eșalonul secund și se aflau la doar două puncte de locul al doilea, care asigura promovarea directă pe prima scenă a fotbalului românesc. Obiectivul a fost atins, însă, abia în sezonul viitor, după instalarea actualului antrenor.

Daniel Pancu nu uită și nu iartă: „Un singur prost a fost demis după două egaluri și o înfrângere”

„N-am văzut ultimul joc al Rapidului, am fost plecat. Ce cutremur? Nu, în niciun caz nu cred că se va schimba antrenorul.

Nu cunosc situația, dar din punct de vedere al antrenorului, dacă este adevărat ce au declarat ei, că obiectivul este evitarea retrogradării, cu toate că Rapid are în componență jucători de echipă națională, și acum convocați, dar și în trecut, atunci nu este niciun motiv ca să fie demis.

Pur și simplu nu există niciun motiv. Adică poți să demiți antrenorul, dar probabil cu compensații și toate celelalte chestiuni.

Un singur prost, care se numea Pancu, a fost demis după două egaluri și o înfrângere. Și un singur prost a plecat fără compensații, care se cheamă tot Pancu. Și mai putem continua pe ideea asta cu Pancu, dar nu vreau să insist”, a declarat Daniel Pancu la .

Mihai Iosif se simte „vânat”: „, Am avut momente când m-am simțit singur și trist”

În schimb, Mihai Iosif nu s-a sfiit să mărturisească, imediat după fluierul final al meciului cu Sepsi (n.r. 2-2), , că își simte postul amenințat. Asta deși echipa și-a fixat drept obiectiv evitarea retrogradării și se află pe poziția a șaptea în clasament, cu 18 puncte.

„Am stat, am avut momente când m-am simțit singur și trist, dar după aceea am stat și m-am gândit la câte am realizat, de unde am plecat eu împreună cu acești băieți minunați.

Mi-am dat seama că, de fapt, aceste eșecuri din ultimele meciuri, nu mă refer la cel cu Sepsi, atât pe mine, cât și pe jucători ne-au făcut mai puternici, mai uniți. Vânat mă simt de când am preluat Rapidul și eram pe locul 11-13.

N-am nicio problemă, v-am spus, sunt mai puternic decât oricând. Nu sunt o persoană care caută alibiuri, dar am avut penalty cu Mediaș, cu Voluntari, două meciuri în care n-am jucat cel mai strălucit fotbal.

De un an de zile se fac valuri, de când am avut șanse la promovare. Nimeni nu mi-a spus că n-aș mai avea credit, am obiectiv salvarea de la retrogradare, se știe foarte clar”, a explicat tehnicianul Rapidului.