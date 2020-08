Dănuț Lupu îi face praf pe investitorii spanioli de la Dinamo: ”Zugravii și faianțarii iau mai mult decât nea Gigi”

La Dinamo București nu este liniște nici după ce echipa a fost preluată de Pablo Cortacero. Omul de afaceri din Spania a făcut o fotografie cu tricoul formației, dar încă nu a zis ce plănuiește.

Spaniolul negociază cu Cosmin Contra, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, astfel că momentan Gigi Mulţescu este antrenorul echipei. Dănuț Lupu este de părere că noii finanțatori nu-l respectă pe actualul tehnician al formației.

”Câinii” au dorit să-și aducă un nou tehnician, dar l-au păstrat tot pe cel care a terminat campionatul. Gigi Mulțescu s-a înțeles cu spaniolii pentru un contract de un an. El a fost prezentat de directorul sportiv, Rufo Collado, apropiat al finanțatorului Pablo Cortacero. Dănuț Lupu este sigur că totul este o mare lipsă de respect.

”De ce l-ai mai pus să semneze contractul?”

”Eu, dacă eram în locul lui nea Gigi Mulțescu, nu mă mai duceam…A spus că este dinamovist și că nu poate lăsa echipa la greu. Stați puțin! Câți suntem dinamoviști?…Suntem o căruță de jucători care am jucat la Dinamo și care suntem dinamoviști! Dar când Dinamo își bate joc de tine…

Ce face Dinamo în acest moment cu nea Gigi Mulțescu este bătaie de joc. După ce că au problemele pe care le au…A acceptat să se ducă pe un salariu de nimic.

Zugravii și faianțarii iau mai mult decât nea Gigi și tu îți bați joc de el în continuare…Au probleme, au presiuni, lotul este cum este…Mai pui presiune și asupra lui și mâine îl dai afară. De ce l-ai mai pus să semneze contractul?”, a spus fostul internațional dinamovist, potrivit ProSport.

Cosmin Contra ar putea ajunge la Dinamo

Lupu e sigur că antrenorul lui Dinamo nu va mai petrece mult timp pe banca echipei din ”Ștefan cel Mare”. Spaniolii sunt în discuții chiar în aceste zile cu Cosmin Contra.

”Nea Gigi are contract de antrenor la Dinamo. Nu de scouter, nu de director tehnic, nu este pentru echipa a doua. El are contract pe un an cu Dinamo.

Prunea nu este dinamovist și și-a cerut salariul? Să-i dea și lu nea Gigi contractul pe un an de zile și poate să plece. Unii sunt dinamoviști cu numele și alții doar cu banii?”, a încheiat Lupu.

