David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, noi detalii despre cum se mai înțelege cu artista: ”Trebuie să accept și să merg mai departe”

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a vorbit despre mama lui și despre greutățile cu care se confruntă. Tânărului i-a fost descoperită o afecțiune de care încearcă să scape. S-a împăcat cu îndrăgita cântăreață?

S-a împăcat Luminița Anghel cu fiul său adoptiv?

Invitat joi seară într-o emisiune TV, David Pușcaș și-a deschis sufletul și a mărturisit că . În tot acest timp, el spune că a încercat să se descurce prin forțele proprii.

”Cred că sunt vreo nouă ani de când n-am mai vorbit cu mama. Eu nu i-am cerut niciodată mamei bani, nu am cerut ajutorul când eram în momente critice, niciodată în viața mea. Nu i-am cerut ajutorul pentru că spuneam că oricum nu mă va ajuta și simți când părinții nu sunt alături. Noi ne-am exclus reciproc unul din viața altuia.”, a detaliat David Pușcaș la Xtra Night Show, scrie

Dincolo de disensiuni, David Pușcaș a vorbit frumos despre cea care a încercat să-i ofere o viață ușoară. Spune că Luminița Anghel este parte din el, dar că nu are încotro și trebuie să meargă mai departe, deși nu mai are o mamă.

”E parte din mine mama. Văd defectele, văd și calitățile, și eu nu pot s-o anulez pe ea, că înseamnă că mă anulez pe mine. Eu nu pot să nu o iubesc pe ea, pentru că automat ar însemna că nu mă iubesc pe mine, dar trebuie să accept și să merg mai departe”, a mai declarat tânărul.

, iar el nu va ezita să-i împărtășească apoi iubirea, dar și să o invite la o masă, la un restaurant, pentru a mânca și depăna amintiri.

”Eu cred că dacă o să reușesc în viața asta și o să am o carieră mișto și o să fiu sus, cred că da, ne vom putea împăca. Atunci o să-i zic: mamă, am reușit, sunt bine, te iubesc. Eu vreau să fiu bine profesional și să o sun și să o invit să ieșim la restaurant, să mâncăm și să depănăm amintiri.”, a mai precizat tânărul.

Ce sacrificii a făcut David Pușcaș pentru bani

Pe lângă cele menționate, tânărul a dezvăluit că medicii l-au depistat cu borderline, o afecțiune bazată pe tulburarea comportamentului. De asemenea, problemele financiare nu l-au ocolit în decursul anilor și a fost nevoit să facă o muncă în care nu se regăsea.

”Oamenii îmi spuneau că nu sunt de acel loc. Lumea mă știa de la televizor, mă recunoșteau. Mereu am fost o problemă, că există. Orice am făcut am făcut cu plăcere. Am avut job să spăl vase 8 ore într-o bucătările în subsol, nu vedeam lumina zilei, nu știam ce zi e, și o făceam cu plăcere.”, a mai transmis David Pușcaș.

De ce nu mai vorbește Luminița Anghel cu fiul ei adoptiv

Luminița Anghel, conform declarațiilor sale mai vechi, a întrerupt legătura cu David Pușcaș din cauza comportamentului acestuia neadecvat. Deși l-a sprijinit financiar chiar și atunci când greșea, într-o zi artista a ajuns la capătul răbdării.

”Am închiriat a cincea garsonieră într-un singur an. Nici cu proprietarii nu se înţelege. Pleacă. Eu trebuie să vin să strâng în urma lui. Nu am venit la tv ca să-l fac de râs, ca să-l umilesc, şi nici să mătur cu el pe jos. Mai am de crescut un copil şi mi se pare cinstit să am energie şi putere să mă întorc şi spre el. Vă anunţ public că este ultima dată când îl ajut”, spunea cântăreața.