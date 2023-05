Drama fiului celebrei Luminița Anghel: ”Nu-mi pasă de mama”! David Pușcaș: ”Luam un pumn de pastile”

are noi bătăi de cap. Fiul ei adoptiv trece printr-o perioadă extrem de dificilă. După mesajul halucinant în care a spus că își dorește să îl mănânce gândacii, David dezvăluie cum a ajuns în această situație. Tânărul se confruntă cu Bordeline, o afecțiune mintală care prezintă simptome grave ale nevrozei și psihozei. Această afecțiune îi dă viața peste cap lui fiului artistei Luminița Anghel. David ne-a vorbit în exclusivitate despre ea, dar și despre cât l-a afectat relația cu mama lui.

David Pușcaș, deranjat de cea mai recentă declarație a mamei sale, Luminița Anghel

susține că se confruntă cu această afecțiune psihică de multă vreme, însă de curând a aflat. La auzul veștii, a încercat să își caute mama, însă nu a primit niciun răspuns din partea ei. În plus, grijile și lipsa banilor l-au afectat enorm pe David Pușcaș.

„Am bodeline, o afecține psihică ce mi s-a activat în viața adultă din cauza a ceea ce mi s-a întâmplat în trecut. Despărțirea, alungarea, abuzurile fizice și psihice care au existat în viața mea, mi s-au întors acum. Nu mănânc, nu dorm bine, am gânduri negre. Îmi este foarte greu, dar încerc să mă descurc singur, nu să cer”, a declarat David, în exclusivitate, pentru FANATIK.

David Pușcaș, despre Luminița Anghel: „Mi-a blocat numărul. Nu îl lasă nici pe fratele meu să mă caute”

. Din păcate, susține el, nu a primit niciun răspuns din partea celebrei Luminița Anghel și nici cu fratele său nu ar fi lăsat să vorbească. „M-a deranajat cea mai recentă declarație a mamei mele. Nu m-a mai sunat de ani de zile. Nu știe de mine, de existența mea, de nimic.

Nu am mai vorbit nici cu Filip. Nu cred că îl lasă ea, dar eu mi-aș dori să ținem legătura. El este mic, are opt ani. Mama îl protejează pe Filip, nu știe el despre ce este vorba. Eu am încercat mai demult să o caut, dar ea nu îmi mai răspunde deloc. Plus că și ea, și el (n.r. Marcel Pușcaș) au dat aceeași declarație.

Nu am mai încercat să o caut de Paște, nu am simțit să fac asta. Am încercat atât de mult în trecut, încât acum simt că este degeaba. Mama mi-a blocat numărul de telefon, nici nu știu unde stă în București. Nici ea nu știe unde stau eu”, a spus David Pușcaș pentru FANATIK.

David Pușcaș, băiatul artistei Luminița Anghel: „Luam un pumn de pastile pe zi. Eram tranchilizat!”

David Pușcaș s-a confruntat în trecut cu abuzul de substanțe interzise. Acum, tânărul susține că a fost la o clinică de Psihiatrie, acolo unde a primit un tratament. „Am fost la o clinică de Psihiatrie și Psihoterapie din București, mi-au dat un tratament. Eu luam un pumn de pastile pe zi. Sunt pastile psihoactive, exact ceea ce ia Ana Morodan. Eu iau mai multe pastile, un pumn, de anxietate, de reglare de emoții, de depresie, de concentrare. Ele fiind puternice, le luam și cu vitamine, Omega 3, Omega 6.

Eu când luam pastilele acestea eram tranchilizat. Îmi tăiau orice emoție, orice gând, nu mai simțeam nimic. Așa că, nu am mai putut să continui tratamentul pentru că mă afecta. Îmi terminasem și vitaminele înainte de pastilele chimice și am preferat să opresc tratamentul. Nu mai aveam nici bani să-mi cumpăr vitamine”, a spus el pentru FANATIK.

În plus, fiul cunoscutei artiste Luminița Anghel susține că a luat în calcul să se interneze la o clinică de dezintoxicare. Nu îi pasă de mama lui, doar de gura lumii.„Nu știu dacă să mă internez la spital, prefer să iau eu tratamentul acasă. Îmi spunea o prietenă să mă duc la dezintoxicare, dar îmi este teamă. Îmi este frică de reacția lumii, nu-mi pasă de mama” spune David.

Fiul artistei Luminița Anghel s-a mutat din “garsoniera groazei”

În urmă cu doi ani, fiul artistei Luminița Anghel a fost bătut cu bestialitate în locuința sa. Acum, David spune că a reușit să se mute din ceea ce numește „garsoniera groazei”, dar abia îi ajung banii. „Acum m-am mai liniștit puțin, dar nu am o stare bună. M-am mutat din garsoniera groazei, unde am fost bătut cu bestialitate.

Locuiesc în altă garsonieră. Este mult mai frumoasă decât vechea garsonieră și este centrală. M-a ajutat o prietenă cu banii pentru a putea să mă mut. M-a împrumutat, dar o să îi dau înapoi.

Am un serviciu. Lucrez de șapte luni pentru că sunt nevoit să mă întrețin, nu am ce să fac. Nu mă ajută nimeni cu banii. Mai cer în stânga și în dreapta, am prieteni care îmi mai dau. Mă săturasem să stau la capătul Bucureștiului”, a mai spus fiul artistei Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru FANATIK.