De ce a ales Darius Olaru să joace la FCSB cu numărul 27: ”Ar fi un vis devenit realitate”

Dintre fotbaliștii achiziționat de FCSB în ultimii doi ani, Dariu Olaru a este unul dintre cei mai scumpi. Imvestiția de 600.000 de euro a lui Gigi Becali a dat însă roade.

Darius Olaru: ”Am ales numărul cu gândul la asta”

Darius Olaru , dar a ajuns la gruparea patronată de Gigi Becali abia la începutul lui 2020. Perioada în care a fost împrumutat la echipa de unde fusese achiziționat, Gaz Metan Mediaș, a fost definitorie pentru fotbalist.

Oadtă ajuns la FCSB nu a mai avut nevoie de prea mult timp pentru acomodare. S-a impus repede în primul 11 al roș-albaștrilor, iar acum este punct fix în linia mediană a vicecampioanei.

Darius Olaru este al doilea cel mai utilizat jucător din lotul pregătit de Toni Petrea, cu 30 de meciuri numai în Casa Pariurilor Liga 1, în acest sezon. Practic, fotbalistul și-a egalat numărul de meciuri din sezonul trecut, și nu se mulțumește doar cu atât.

Fotbalistul născut la Mediaș . Și numărul de pe tricou (27) are o semnificație în acest sens, a dezvăluit Olaru.

”Mi-aș dori foarte mult să câștig titlul cu numărul 27 din istoria clubului! Am ales numărul pe care îl port pe spate cu gândul la acest lucru și ar fi, cu siguranță, o mare bucurie. Și un vis devenit realitate!”, a explicat fotbalistul, într-un interviu pentru .

În ce campionat crede Darius Olaru că s-ar adapta cel mai bine

Darius Olaru nu este genul de jucător care să iasă foarte mult în evidență în timpul unui meci, dar cifrele lui arată foarte bine. Excelează la capitolul pase decisive, reușind 10 numai în acest campionat.

În adolescență, fotbalistul visa să fie asemenea lui Gică Hagi, un decar autentic. Știe însă că postul pe care evoluează în momentul de față i se potrivește de minune.

”În urmă cu mai mulți ani aș fi spus fără ezitare că vreau să fiu un decar. Acum, cred că aș fi mai dregrabă optar, pentru că am învățat între timp și să-mi ajut echipa pe faza defensivă. Cred că am devenit, mai degrabă, un jucător box to box”, spune Darius Olaru.

Cota fotbalistului a ajuns la 4 milioane de euro, a intrat și în circuitul echipei naționale și, foarte probabil, în viitorul nu foarte îndepărtat acesta va fi lăsat să evolueze într-un campionat din străinătate. Lui Olaru îi place Premier League, dar în Spania simte că s-ar adapta cel mai bine.

”Îmi doresc să joc într-un campionat puternic, cred că ăsta ar fi reperul meu. Sunt conștient că mi-ar fi fost greu să fac acest pas de la echipă precum Gaz Metan Mediaș și de aceea cred că transferul la Steaua (FCSB – n.r.) a fost un pas foarte important în cariera mea.

Ca stil de joc, cred că cel spaniol (campionatul în care crede că s-ar adapta fără probleme – n.r.), deși îmi place foarte mult și campionatul englez.

Echipa națională este visul oricărui copil care face fotbal! Îmi doresc foarte mult să fiu acolo, însă pentru asta e nevoie de multă muncă și constanță în evoluții”, a mai spus Olaru, pentru sursa citată.