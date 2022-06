De ce a ales Lena Miclăuș să trăiască doar cu apă timp de 17 zile, pe vremea când era însărcinată

Timp de 17 zile, Lena Miclăuș a băut numai apă. Se întâmpla la începutul pandemiei, atunci când solista era însărcinată cu fiul său. Artista a dezvăluit care au fost motivele care au stat la baza deciziei și cum s-a simțit după această perioadă de post negru.

Lena Miclăuș a vorbit despre motivele care au determinat-o să țină post negru. Timp de 17 zile a băut doar apă

Lena Miclăuș a luat o decizie importantă la începutul pandemiei de Covid-19. Solista de muzică populară era însărcinată, însă a hotărât ca timp de trei săptămâni să țină post negru. Astfel, timp de 17 zile ea a trăit doar cu apă.

Scopul a fost acela de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce i-a oferit de-a lungul vieții. Lena Miclăuș și-ar fi dorit să reziste mai mult și a recunoscut că s-a supărat pentru că nu a putut.

„Voiam să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru câte mi-a dat. Așa am simțit eu să fac un sacrificiu. Și știam că dacă țin post este un sacrificiu”, a declarat Lena Miclăuș.

Ideea de a ține post negru i-a venit artistei după ce a citit o carte. Totodată, artista a fost susținută și de un preot în demersul său.

„La începutul pandemiei am citit cartea ’40 de zile de post’ și am ajuns la concluzia că trebuie să țin postul cu apă. Am ținut o zi, apoi s-a prelungit la 3, apoi 5, apoi 10 și am ajuns până la 17 zile în care nu am băut decât apă.

Preotul din sat mi-a spus că e mare lucru, dar atât de bine și de curată cum m-am simțit în acele 17 zile nu m-am simțit niciodată și nu știu dacă mă voi mai simți vreodată”, a spus Lena Miclăuș

Cum s-a simțit Lena Miclăuș după această perioadă: „Nu mai simțeam foame”

Lena Miclăuș a declarat că la sfârșitul celor 17 zile de post negru era cu totul alt om. Perioada de post negru a transformat-o și, mai ales, a temperat-o.

„Eram alt om, eram eu, nu mă deranja nimic, deși sunt fire vulcanică, a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Și îmi pare rău că nu am ținut mai mult, pentru că medical vorbind dacă țineam 20 de zile mi se schimba și sângele.

Oricum, am văzut pe mine schimbări, aveam ochii mai limpezi. Prima zi mi-a fost ok, a doua zi mă durea capul, a treia zi mi-am revenit, nu mai simțeam foame”, a susținut Lena Miclăuș,