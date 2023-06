De ce a fost condamnată Brigitte Pastramă la închisoare: ”A fugit și mi-a făcut plângere mie”

Brigitte Pastramă este acum o femeie cât se poate de fericită. Duce o viață de vis alături de soțul ei, Florin Pastramă. Chiar și așa, aceasta nu a uitat nici măcar acum calvarul prin care a trecut cu ani în urmă. A fost condamnată la închisoare, iar vinovatul a fugit.

De ce a fost condamnată Brigitte Pastramă la închisoare

Primul soț al lui Brigitte Pastramă s-a stins din viață mult prea devreme.

După trei luni de la moartea soțului ei, Brigitte Pastramă a fost condamnată la închisoare cu executare. Deși își dorea să facă dreptate, lucrurile aveau să se întoarcă împotriva ei, după cum povestea vedeta la un moment dat.

Vinovatul ar fi fost manager-ul clubului, de unde vedeta nu mai încasase nimic de la moartea soțului ei. În momentul în care l-a întrebat de încasări și a vrut să se ocupe de inventar însă, bărbatul avea să facă o mișcare neașteptată.

Acesta a fugit și mai mult de atât, i-a făcut plângere lui Brigitte Pastramă, care a ajuns să fie considerată o infractoare. Totul, din cauza unui club pe care vedeta îl moștenise și din dorința ei de a fi corectă, mai adăuga ea.

„Eu am făcut pușcărie, deoarece am o plângere de la manager-ul clubului unde nu am încasat, de când a murit Tavi, niciun ban. El a încasat toți banii, inclusiv băutura, alcoolul cumpărat de la negru, din vamă. Și îl vindea în numele firmei pe care am moștenit-o.

În momentul în care l-am întrebat de încasări și cât s-a încasat și am vrut să fac inventarul, a fugit și mi-a făcut plângere mie. Și am ajuns eu, din păgubit, infractoare (…) Așa am ajuns eu la pușcărie, din cauza manager-ului de la clubul pe care l-am moștenit. Când l-am întrebat de ce nu am încasări și de ce aduc bani de acasă, a plecat și m-a băgat el la pușcărie”, dezvăluia vedeta.

Managerul clubului spunea că ar fi fost agresat fizic de vedetă

Și totuși ce acuzații i-a adus managerul clubului? Bărbatul ar fi spus că vedeta l-ar fi agresat fizic. Acest lucru a fost negat însă de Brigitte Pastramă. Chiar și așa, în final, aceasta a fost nevoită să stea în închisoare vreme de doi ani de zile.

A fost arestată, i s-a dat drumul, însă ulterior a fost nevoită să respecte sentința. Aceasta nu voia decât să își recupereze banii furați din încasări, însă nu avea să știe că lucrurile vor evolua în așa fel.

”Eu de asta am făcut pușcărie, pentru că am fost acuzată că mi-am recuperat 5.000 de euro din banii furați din încasări pe care eu nu le-am văzut niciodată, în clubul pe care îl gestiona unul dintre manageri”, mai povestea aceasta.