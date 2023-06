De ce boală suferă Alexandra Stan. Medicii i-au dat un diagnostic dur, nu se va vindeca niciodată

Alexandra Stan a făcut dezvăluiri despre diagnosticul crunt primit din partea medicilor. Artista suferă de o boală care nu o să se vindece niciodată, însă face mari eforturi pentru a o ține sub control.

De ce boală suferă Alexandra Stan

Alexandra Stan are abdomen cu pătrățele și o siluetă de vis, tocmai de aceea puțini sunt cei care știu că artista suferă de o boală care favorizează îngrășarea. Este vorba despre tiroidita Hashimoto, o afecțiune autoimună care afectează tiroida și duce la scăderea numărului de hormoni.

ADVERTISEMENT

Inițial, vedeta a aflat despre această problemă în perioada în care a stat în America, acumulând aproximativ 10 kilograme în plus. Ulterior, boala s-a reactivat după ce a trecut prin una dintre cele mai stresante din perioada sa.

, dar și despre . Acum, însă, Alexandra Stan a găsit modalitatea prin care să țină sub control tiroidita Hashimoto. Vedeta respectă cu strictețe tratamentul prescris de medici.

ADVERTISEMENT

„Eram dereglată total”

În plus, Alexandra Stan are un regim alimentar bine pus la punct, care o ajută să se mențină în formă , dar și să se simtă mai bine în propriul corp. Cu toate acestea, artista este conștientă că nu se va putea vindeca niciodată.

Cântăreața a eliminat din alimentația sa produsele care îi făceau rău. Chiar dacă pe unele dintre ele obișnuia să le consume și de mai multe ori într-o singură zi, Alexandra Stan nu vrea să riște atunci când vine vorba de sănătate.

ADVERTISEMENT

„Avem 10 kilograme în plus atunci când m-am întors din America. Mă îmbolnăvisem de glandă și eram dereglată total. Eu am tiroidită Hashimoto autoimună, dar reușesc s-o țin în frâu în ultima vreme.

Nu consum gluten, lactate, zahăr, soia, alcool, mai deloc. Cafeaua la fel mai puțin, doar una de dimineața, înainte beam 3-4 cafele pe zi. Eu cred totuși că medicamentul e baza. E foarte riscant să te bazezi doar pe alimentație.

ADVERTISEMENT

Iau Euthyrox de 50 mg, atât am luat de la început, nu-l înterup că nu vreau să risc”, a declarat Alexandra Stan, zilele trecute, pentru . Vedeta a fost surprinsă atunci într-o ținută albă, care i-a pus în evidență silueta.