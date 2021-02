De ce nu s-a căsătorit Dan Bittman cu Mihaela Rădulescu. Cântărețul a lămurit misterul

Dan Bittman și Mihaela Rădulescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste în urmă cu mai bine de 30 de ani, cântărețul explicând recent care a fost motivul pentru care nu s-a căsătorit cu prezentatoarea de la „Ferma”.

Artistul a lămurit misterul potrivit căruia nu a ajuns la altar cu frumoasa brunetă, relația lor amoroasă fiind foarte mediatizată la vremea respectivă. Vedeta a mărturisit într-o emisiune de la Antena Stars ce l-a atras pentru prima oară la diva de la Monaco.

Solistul vocal al formației Holograf și Mihaela Rădulescu s-au iubit la începutul anilor ’90, pe vremea când prezentatoarea lucra la Tele 7abc și nu era chiar atât de cunoscută. Dan Bittman a iubit-o enorm pe diva de Monaco despre care are numai cuvinte de laudă.

Dan Bittman, adevărul despre motivul pentru care nu s-a însurat cu Mihaela Rădulescu

„Mihaela era o fire independentă, iar eu m-am prins de lucrul acesta. Acum și-a găsit un echilibru, e cu un tip de mulți ani. De la bun început, am zis că este o relație deschisă.

Ne-am plăcut unul pe celălalt, dar nu am crezut că vom putea merge mai departe. E mai bine să spui de la început”, a spus Dan Bittman în emisiunea „Star matinal”.

Cântărețul are foarte multe amintiri frumoase din perioada în care era într-o relație amoroasă cu Mihaela Rădulescu, cu care a trăit o adevărată ”nebunie”. Artistul a trăit unele dintre cele mai emoționante momente, dezvăluind la un moment dat dacă bruneta i-a fost muză.

„Cu Mihaela a fost o nebunie. Cum e ea, așa, energică, chiar a fost o coup de foudre (fr. dragoste la prima vedere). Vreme, viață, tinerețe, na, sunt ani de atunci. Mihaelei, nu. Au fost alte persoane, dar nu pot să intru în amănunte.

Multe piese au fost inspirate din ceea ce mi s-a întâmplat sau ce am văzut la alții. Am văzut povești de dragoste uriașe și am simțit că dacă le iei dragostea, le iei tot ce au în viață. Așa s-a născut «Să nu-mi iei niciodată dragostea».

M-am trezit la 4 dimineața, am coborât în birou și am început să scriu. Era ca și când cineva îmi dicta de undeva de sus. Sunt unii care țin socoteli. Nu au fost așa de multe iubite pe cât s-a scris în presă.

Au fost mai puține, au fost povești de iubire. Nu cred că am ieșit din tipare. Ulterior, unele au devenit la rândul lor celebre. Și atunci s-au cam legat poveștile”, a povestit Dan Bittman în urmă cu ceva timp într-un interviu pentru adevarul.ro.