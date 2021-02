Exclusiv. Dan Bittman, mesaj pentru Dragoş Bucur în scandalul COVID-19: “O să fii crucificat. Mult curaj!”

Cântăreţul Dan Bittman îl susţine pe actorul Dragoş Bucur, care a ajuns să fie criticat dur şi jignit, după ce a recunoscut public că refuză să se vaccineze anti-COVID-19 şi să poarte mască.

Dragoş Bucur a stârnit un val de critici, după ce a mărturisit că face parte din categoria scepticilor în ceea ce priveşte vaccinarea împotriva coronavirusului şi respectarea normelor de distanţare socială. “În cazul în care nu aveați pe cine să înjurați: nu mă vaccinez și nu port masca”, este mesajul cu care Dragoş Bucur a provocat o întreagă nebunie pe reţelele de socializare.

Dan Bittman, alături de Dragoş Bucur după ce a spus că nu se vaccinează şi nu poartă mască

Cuvintele spuse de Dragoş Bucur într-o perioadă în care campania de vaccinare este în plină desfăşurare au atras numeroase critici, dar şi încurajări. Chiar actorul recunoaşte că “este prima oară când sunt înjurat la o scară atât de mare și sunt dator să răspund atât înjurăturilor cât și încurajărilor”.

“Câțiva prieteni m-au sunat să mă întrebe de ce nu tac, de ce a trebuit să spun ce gândesc. Ei bine, această întrebare este răspunsul la ea însăși. Am spus ce gândesc pentru că oamenii au ajuns (iar) să aleagă varianta în care tac și păstrează pentru ei și familiile lor ceea ce cred, de teamă ca nu cumva să fie linsati public și ostracizați și să nu își piardă locurile de muncă, prietenii, relațiile și sursele de venit. Acesta este un rezultat bine cunoscut obținut cu mijloace noi.

Dragoş Bucur: “Este prima oară când sunt înjurat la o scară atât de mare”

Mi-a fost teamă de reacția pe care împărtășirea părerilor mele ar putea să o nasca, apoi mi-a fost rușine de această teamă și de gândul meschin că ‘E mai bine tac decât să spun ce cred’. Cum de obicei aleg să fac exact lucrurile de care îmi e cel mai frică, asta am făcut și acum.

Celor ce aleg să înjure și să atace îi sfătuiesc să se gândească la faptul că în curând s-ar putea să fie ei cei care nu vor mai avea libertatea de a exprima (sau chiar ataca) nici o idee sau o părere. Cred că ne apropiem de acel moment și nu vreau să particip la crearea lui.

Nu susțin că decizia de a nu mă vaccina este cea corectă, dar susțin și apăr libertatea de a lua singur această decizie. Nu încurajez pe nimeni să nu poarte masca, dar nu sunt de acord cu această ordonanță militară și consider că trăiesc într-o societate în care încă am voie să nu fiu de acord cu guvernul și cu deciziile lui și să îmi exprim public acest dezacord.

Știu sigur că mai sunt oameni care gândesc ca mine, dar fie le este teamă să se exprime public, fie preferă să stea departe de online.

Sunt un om cu familie, sunt artist, cred în Dumnezeu și în libertatea de expresie, sunt susținător al luptei împotriva discriminării și astea sunt valorile după care mă ghidez în viață. PS-acum îmi e teamă să citesc toate comentariile de la postarea precedentă, dar trec eu și peste teama asta!”, este mesajul pe care Dragoş Bucur l-a publicat, la scurt timp după ce declaraţia lui privind refuzul de a se vaccina şi purta masca a creat un val de reacţii negative.

Cântăreţul Dan Bittman, care la rându-i a fost pus la zid după ce a declarat public că măsurile luate pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului sunt exagerate, îl susţine pe actor şi îi transmite să fie curajos, căci urmează o perioadă nu tocmai plăcută.

“Am văzut că Dragoş Bucur este următorul pe listă. Îmi pare rău şi îi doresc să treacă cu uşurinţă pentru momentele astea, pentru că o să fie crucificat. Am auzit că mai rău decât mine este crucificat. E un actor care mie îmi place, şi el, şi Dana Nălbaru, şi familia lor şi zic că a avut un răspuns foarte în regulă în presă. Mult curaj!”, a declarat Dan Bittman, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

Dan Bittman: “Aştept să mă bage şi pe mine în seamă cu un vaccin”

Solistul trupei Holograf a fost, la sfârşitul anului trecut, implicat într-un mare scandal, după ce a contestat vehement restricțiile și a susţinut că situația epidemiei de COVID-19 nu este așa cum o prezintă autoritățile. Întrebat acum, în plină campanie de vaccinare anti-COVID-19, dacă rezonează cu această metodă de imunizare, Dan Bittman a spus că aşteaptă să “fie băgat în seamă cu un vaccin”.

“Am văzut că unul dintre vaccinuri m-a scos din raza lui de acţiune. Mi se pare că Astra Zeneca este până la 55 de ani (n.r. Mai multe state, printre care şi România, recomandă administrarea vaccinului AstraZeneca persoanelor sub 55 de ani), deci eu nu mai sunt în categoria aia de vârstă. Aştept să mă bage şi pe mine în seamă cu un vaccin”, a adăugat Dan Bittman (58 ani), pentru FANATIK.

