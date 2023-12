De ce e bine să fierbi legumele întregi și în coajă. Explicația Mihaelei Bilic

Se știe că legumele își pierd proprietățile nutritive prin fierbere, dar există câteva modalități de preparare a acestor pentru ca vitaminele să se păstreze mai bine. Mihaela Bilic a detaliat de ce e mai bine să fierbem legumele întregi și în coajă!

Legumele, esențiale pentru o viață mai sănătoasă

Vara și toamna este sezonul legumelor, așa că trebuie să le consumăm cât mai des. Însă și iarna putem savura legume, dacă le băgăm la congelator, în pungi închise ermetic. Cu toate acestea, există și legume care tind să devină moi atunci când sunt dezghețate, spre exemplu, salata verde, care își pierde prospețimea, aroma și textura, dacă este congelată.

Atunci când vine vorba de prepararea lor termică, pentru ca acestea să nu-și piardă beneficiile nutritive. De asemenea, medicul recomandă să consumăm cinci porții de legume, zilnic, pentru a ajuta sistemul imunitar. Pe lângă o bucată de carne, este recomandat să avem și legume în farfurie.

„Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic cel puțin 5 porții de legume, pe cât posibil gătite minim și colorate diferit, cu accent pe culorile verde închis, portocaliu și roșu.

Pe lângă vitamine și minerale, fitonutrienții prezenți in legume contribuie la o scădere spectaculoasă, de aproape 50%, a riscului de boli grave precum hipertensiune, diabet, infarct, accident vascular sau cancer. Umpleți măcar jumătate din farfurie cu legume la fiecare masă, culoarea înseamnă sănătate!”, a transmis Mihaela Bilic, pe rețelele de socializare.

De ce e bine să fierbi legumele întregi și în coajă

, de preferat în coajă, într-o cantitate minimă de apă sau la vapori. Ideal este să le fierbem în apa care clocotește pentru a evita degradarea vitaminei C. Conform nutriționistului, fiecare minut de fierbere scade cu 15% cantitatea de vitamina C din legume. În plus, enzima responsabilă de acest fenomen este neutralizată la 100*C.

Evitați tratamentul termic prelungit, care duce la înmuierea legumelor; consistența “al dente”, în care legumele rămân ușor crocante, înseamnă mai multe vitamine și un index glicemic scăzut, adică îngrașă mai puțin.

De asemenea, legumele congelate și cele în conservă sunt o variantă practică și sănătoasă de a consuma legume în timpul iernii, au avantajul că se gătesc ușor fiind deja curățate și tăiate. Dacă sunt păstrate la rece, legumele își păstrează toate calitățile nutritive.