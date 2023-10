De ce nu e bine să mănânci ciorbă la masa de prânz, dacă vrei să slăbești. Cori Grămescu, explicație simplă. Nu te-ai fi așteptat

Cori Grămescu, nutriționist și antrenor de fitness, a explicat de ce nu este indicat să mănânci ciorbă la masă de prânz atunci când îți dorești să slăbești. Deși pare un preparat sănătos, are foarte multe calorii.

De ce nu este bine să mănânci ciorbă la prânz

Coro Grămescu este un și antrenor de fitness de la noi din țară. De-a lungul timpului, ea a oferit mai multe sfaturi utile. De pildă, a explicat

ADVERTISEMENT

Din aceeași categorie, Cori Grămescu dezvăluit motivul pentru care deși este delicioasă și pare o alternativă sănătoasă de mâncare, ciorba nu ar trebui consumată la prânz. Iar pentru a demonstra, a făcut un experiment.

„Am rugat-o pe mama să facă o ciorbă de văcuță decentă. Nu este cu smântână, nu are foarte mult cartof, este o porţie mititică de ciorbă. Am şi cântărit alimentele. Avem 150 de grame de legume. Porţia de carne este de 60 de grame, este carne de rasol, grasă.

ADVERTISEMENT

Şi zeama de la ciorbă. Şi am făcut calculul. Amestecul de legume are 140-150 de kilocalorii, carnea are 130 de kilocalorii, iar zeama are 193 de grame şi eu am calculat-o cu un aport minimal de ulei, o linguriţă per porţie. Mai rezultă şi de acolo 100 de kilocalorii. În total avem 380 de kilocalorii”, a scris Cori Grămescu pe contul său de Facebook.

„Vă apucă din nou pofta de mâncare”

Și deși numărul de kilocarii nu este atât de mare, aportul mic de fibre va face ca în doar câteva ore să apară fie senzația de foame, fie pofta de dulce, acesta fiind motivul pentru care nu este bine să mănânci ciorbă la prânz.

ADVERTISEMENT

„În mod normal, la o masă de prânz, în regimurile de slăbire, prânzul înseamnă undeva la 500-600 de kilocalorii. Dacă mâncaţi doar atât, aveţi 350-400 de grame de mâncare la o masă.

Dacă veţi mânca doar ciorbă la prânz, în decurs de o oră şi jumătate – două ore, fie vă apucă din nou pofta de mâncare, fie veţi resimţi în jurul orei 16.00 sau 17.00 o poftă semnificativă de dulce pentru că la prânz nu v-ați acoperit necesarul de fibre”, a completat Cori Grămescu.

Cori Grămescu a oferit sfaturi utile pentru cei caere vor să slăbească

Cori Grămescu a dezvăluit și câteva informații prețioase despre procesul de slăbire. Astfel, dincolo de aspectul fizic, nutriționistul este de părere ca pe primul loc ar trebui să fie dorința unei schimbări permanente.

ADVERTISEMENT

„Rezultatele pe termen lung vin doar din această modificare de paradigmă nutrițională, nicidecum prin tentative de scurtă durată de a ne înfometa. Nu ne luptăm cu noi, ci încercăm pas cu pas să ne construim o relație armonioasă cu noi, cu corpul nostru. Tratați-vă întotdeauna cu răbdare și blândețe!

A slăbi nu se rezumă doar la un număr de kilograme! Pierderea în greutate este un proces și, în timp ce îl parcurgi, te descoperi, ești mai atent la nevoile tale, mai atent cu tine și la corpul tău, înveți cum să te pui pe primul loc și să te tratezi cu respect. Pierderea în greutate este o experiență, un mod care ne învață cum să ne descurcăm mai bine, cum să ne îmbunătățim atât mental cât și fizic, renunțând la anumite limite impuse”, a adăugat Cori Grămescu.