De ce nu mai vine Miță Iosif la meciurile Rapidului: „E o rană deschisă!”

și a evitat să mai vină la meciurile din SuperLiga. Fostul antrenor al giuleștenilor a explicat de ce, la „SUFLET DE RAPIDIST”.

Mihai Iosif a explicat de ce evită să mai vină la meciurile Rapidului: „E o rană care va fi mereu deschisă”

: „E o rană care va fi mereu deschisă, dar voi veni la meciuri! Asta știi cum e Robert? Până la urmă sunt conducători, ei decid, nu contează ce-ți dorești tu!”.

Fostul antrenor e însă sigur că fără el clubul nu ar fi fost unde e acum: „Până la urmă poate toți ne dorim. Rana este… Nu știu dacă Rapid era la fel de puternică astăzi. Toți care am fost acolo, staff tehnic și administrativ, că sunt mulți oameni în spate care poate nu se văd.

Am jucat fără suporteri. Nu știu sincer unde era Rapidul astăzi! Noi ne bucurăm că am putut pune și noi o piatră de temelie la ceea ce este azi”, a mai spus „Miță”.

Mihai Iosif, declarație de dragoste pentru Rapid: „Sufletul meu va fi mereu acolo”

Mihai Iosif însă nu se va dezice niciodată de Rapid: „Dar nu, sufletul meu va fi mereu acolo, de la Giuleștiul vechi, exact cum e în cântec: ‘De când am venit prima oară pe Giulești/ M-am îndrăgostit de o echipă ca-n povești!’. Relații am avut bune spre foarte bune cu toată lumea”.

Rapidistul a vorbit și despre conflictele care l-au făcut să plece din Giulești: „Cu siguranță că au mai fost niște discuții. E clar că trebuie să fie. Poate doar patronul poate să dea o linie: ‘Facem așa!’. Dar în rest, niște discuții în contradictoriu pozitive trebuie să existe la un club”.

„Miță” însă nu are niciun regret, chiar dacă nu a fost totul roz la Rapid: „Rana a fost și este! S-a închis, s-a cicatrizat, dar rămâne! Aș fi un ipocrit și un fals să spun că nu au fost discuții. Dar a fost și o mare fericire. N-aș da pe nimic pe lumea asta! Sunt niște sentimente care nu pot fi cumpărate.

Efectiv nu ai cum să compari. Și până la urmă Rapid ce înseamnă? Suporteri! Știți când s-a văzut cel mai bine ce înseamnă Rapidul? La meciul Dinamo Kiev cu Aris. Acolo s-a văzut suporterul giuleștean ce înseamnă. Relația mea cu suporterii e așa cum a fost întotdeauna: foarte bună!”.