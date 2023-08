De ce plânge Serghei Mizil: ”Eram numai lepre la masă”

Sincer și fără perdea, Serghei Mizil dezvăluie detalii despre cel mai greu moment din viața lui, pierderea nepotului. Răzvan avea doar 25 de ani si a murit fulgerator intr-un accident de motocicletă.

Serghei Mizil vorbește despre moartea nepotului său

Serghei Mizil este, poate, cel mai viu și ‘colorat’ personaj monden din România. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK.RO, Serghei Mizil ne spune cum se simte după intervenția chirurgicală din luna iulie. Recunoaște că, de la un timp, s-a lăsat de fumat, dar nu si de băut.

ADVERTISEMENT

Celebrul afacerist ne spune ce avantaje și dezavantaje i-a adus numele de familie și câte fete ‘agăță’ cu mașina decapotabilă și șalupa, în tinerețe. Aflam cât de afectat a fost de moartea nepotului său, Răzvan, singurul care le-ar fi putut duce numele mai departe. Serghei Mizil dezvăluie cum și-a cunoscut ce-a dea doua soție, pe Cora, și ce le-a învățat, de mici, pe fetele lui.

Serghei Mizil: “Nu există să lovești o femeie”

Serghei Mizil a suferit, de curând, . Unul din vasele de sânge era înfundat în proporție de 60 la sută, iar la 70 la sută devenea un pericol.

ADVERTISEMENT

“Sunt bine, dar eu nu am avut vreo boală. Periodic îmi fac un control iar medicii m-au sfătuit să-mi pun un stent. Nu voiam să stau cu gândul că s-ar putea întâmpla ceva. De câteva zile nu mai fumez și sunt bine.

De băut mi-au zis medicii că pot să beau. Ajunsesem la două pachete de țigări pe zi. Eu m-am lăsat și înainte, 30 de ani n-am fumat, dar a venit pandemia și m-am apucat din nou” declară Serghei Mizil, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

“A murit fulgerător și complet aiurea”

Pare mereu optimist și lipsit de griji, dar nu este mereu așa. Aflăm ce îl face pe Serghei Mizil să plângă cu adevărat și care a fost cel mai îngrozitor moment din viața lui.

“Am plâns când mi-au murit persoane apropiate, apoi am ieșit la șpriț și veselie. Nu am fost însă marcat ani de zile, nu am purtat doliu. Mie doliul și nunta mi se pare niște chestii primitive.

Dar cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când a murit Răzvan, nepotul meu, fiul Oanei. A murit fulgerător și complet aiurea. Momentul a fost groaznic, a fost total nedrept să moară copilul ăla. Avea 25 de ani, nevasta lui era la Snagov cu noi, avea o fetiță și era însărcinată cu al doilea copil.

ADVERTISEMENT

Eram foarte legat de Răzvan, era singurul care ne putea duce numele mai departe. Îmi aduc aminte că era de Paște, era singurul care adusese lumină de la biserică.

Eram la masă a doua zi și m-a sunat cineva să-mi spună că e mort pe șosea, făcuse accident de motocicletă. Eu credeam că e în curte și chestia asta mi-a rămas în minte. Îmi aduc aminte că eram numai lepre la masă și singurul care ne-a adus lumina de la biserică, murise.

Era prea tânăr, un copil extraordinar, mi s-a părut groaznic. Dacă e cineva bolnav asta e, te aștepți, ești pregătit. Dar când are 25 de ani și, de la masă, te duci să-l îngropi, este urat” declară Serghei Mizil, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Acum am ajuns o colonie, ăsta nu e capitalism”

Comunismul este și a fost un subiect foarte mult discutat. Fiu al lui Paul Niculescu-Mizil, Serghei declară că, din punctul lui de vedere, perioada comunistă a avut și părți bune dar și părți rele.

“Comunismul a avut părți rele și părți bune. Acum, de exemplu, e mai greu ca în comunism pentru majoritatea oamenilor. Trebuiau păstrate lucrurile bune din comunism și trebuia tăiat ce era nasol: nu era voie să circuli liber, nu aveai acces la informații. Acum am ajuns o colonie, ăsta nu e capitalism.

Eu m-am descurcat pentru că nu am fost nici comunist și nu sunt nici capitalist. Am fost de dreapta, puteam să ies afară unde voiam, atunci, era o mare diferență. Acum e din ce în ce mai nasol, cu pandemia din nou n-am mai avut voie să circulăm, să nu ieșim dacă nu ne vaccinăm. Tot o îngrădire pe care o fac prin altă formă”, declară Serghei Mizil.

“Orice aș fi vrut să fac, mă înjurau”

Faptul că a fost fiul lui Paul Niculescu-Mizil, pentru Serghei Mizil acest lucru a fost că o sabie cu două tăișuri. Au existat avantaje clare datorită funcției tatălui sau dar și dezavantaje majore în ceea ce privește cariera lui Serghei.

“Eu aș fi vrut să pictez, asta îmi plăcea să fac, și faptul că am fost fiul tatălui mei a fost un dezavantaj. Înainte de revoluție mă înjurau că eram a lui Niculescu-Mizil, după revoluție că sunt al altora, orice aș fi vrut să fac, mă înjurau.

Pe de altă parte am avut un mare avantaj oriunde aș fi mers. La controale la doctor, în afaceri, mi s-au deschis ușile doar pentru că mă cheamă Niculescu-Mizil. Din orice tabără ar fi fost îmi spuneau că mă ajută pentru că sunt băiatul lui Paul. Adevărul este însă că eu n-am prea avut treaba cu tata. Poate doar după revoluție”, declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Serghei Mizil.

“Nimic nu-mi plăcea la școală, a fost coșmarul vieții mele”

Serghei Mizil mărturisește că nu a prea avut legătură cu tată sau cu mama lui, erau ocupați și el cu treburile lui. Dar relația cu frații, și cei buni și cei adoptați, a fost foarte bună. Aflăm și ce fel de elev a fost Serghei Mizil.

“Cel mai bine mă înțelegeam cu Lidia și cu Donca, dar asta pentru că eram mai apropiați ca vârstă, eram în aceeași ‘brgiadă’. Eram în relații strânse și cu frații adoptați. Adevărul este că trăiam într-o casă foarte mare, fiecare stătea în partea lui. Eu nu m-am dus în partea lor niciodată, era imensă casa. Apoi eu când eram la Snagov, când la mare când la munte.

În liceu îmi aduc aminte că am făcut numai nenorociri, nu știu care a fost cea mai gravă. La bac, de exemplu, i-am amenințat că mă arunc pe geam și mi-au dat nota 10. Nimic nu-mi plăcea la școală, a fost coșmarul vieții mele. Eu o să rămân în clasa întâi până la 80 de ani. La facultate, însă, mi-a plăcut, am făcut ce-mi doream, îmi plăcea maxim să pictez” mărturisește Serghei Mizil.

“Mi-am început viața sexuală devreme, dar fără dragoste”

Serghei Mizil recunoaște că n-a prea cunoscut iubirea adevărată în tinerețe. Ne povestește cum a cunoscut-o pe Cora, soția lui, și cum reușește ea, de atâția ani, să reziste lângă el. Serghei mărturisește că soția lui a scos partea bună din el.

“Sincer nu prea eram cu iubirea pe vremea când eram tânăr. Mi-am început viața sexuală devreme, dar fără dragoste. Aveam mașină decapotabilă, șalupă la Snagov, opreau 200 de fete. Acum toată lumea are, dar atunci dacă apăreai cu mașina aia veneau toate fetele. Plus produsele care nu se găseau la noi: săpun, blugi, ciorapi.

Când am cunoscut-o eram amândoi ‘bătrâni’, amândoi divorțați. Ne-am cunoscut la o petrecere, aveam prieteni comuni. La început, nu m-a suportat, apoi m-a suportat (râde, n. red.).

Cora a înțeles de la început cum sunt eu și acesta este un mare avantaj la o femeie. Când suntem în casă ea merge la etaj, își vede de treabă, nu se agită când fac nebunii. Cred că s-a obișnuit cu mine, chiar și prietenii o întreabă cum reușește să nu aibă nicio reacție la ce fac eu”, declară Serghei Mizil, în exclusivitate pentru FANATIK.