De ce s-a însurat Alin Oprea cu Medana: “Să nu accepte infidelitatea, manipulările, isteriile”

Alin Oprea s-a recăsătorit cu Medana. A simțit că va fi alături de el toată viața fără a fi din nou manipulat și înșelat, așa cum s-a întâmplat cu prima soție.

Motivele pentru care Alin Oprea s-a însurat cu Medana

Alin Oprea și Medana, femeia care i-a fost alături după divorțul de Larisa Uță, s-au căsătorit. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.RO, artisul declară că Medana este sufletul lui pereche. S-a însurat având multă nevoie de iubire. După un divorț dureros, Alin Oprea mărturisește că nimeni nu ar trebui să accepte isteriile, libertinajul și comoditatea. Artistul ne vorbește despre fenomenul Talisman, când nu putea ieși de pe scenă decât cu bodyguarzi și motivele plecării lui Tavi Colen din formație. Alin Oprea își amintește că, în liceu, stropea cu cerneală tablourile cu Ceaușescu. Viața lui la cămin a fost cumplită, dar nu s-a lăsat de muzică.

ADVERTISEMENT

Alin Oprea: “Era ca într-un lagăr, frig, foamete si bătăi”

Alin Oprea a făcut pasul cel mare. După un divorț complicat și multe probleme de ordin personal, cunoscutul cântăreț s-a liniștit, și-a refăcut viața și nu regretă absolut nimic. Aflăm și cum și cât de importantă este iubirea de data aceasta, în viața cântărețului.

“A fost real, asumat și fără grabă. Am simțit că e ceea ce îmi doresc cu adevărat. Am simțit că Medana este sufletul meu pereche. Această căsnicie mi-a adus liniștea și fericirea mult visate. Căsătoria cu Medana este un vis împlinit.

ADVERTISEMENT

Dacă prima dată am avut nevoie de curaj acum, a doua oară, am avut nevoie de iubire. Este într-adevăr un pas foarte important în viața unui om și am simțit că Medana este femeia alături de care îmi doresc să rămân până la finalul vieții mele” declară Alin Oprea, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Ea se retrage, nu pune niciodată ‘gaz pe foc’ “

Medana, soția artistului, a fost cea care i-a fost alături la bine, mai ales la greu. Originară din Cluj Napoca, Medana formează, de 4 ani, un cuplu cu Alin Oprea. Artistul declara la un moment dat că Medana este mai mult decât și-a permis vreodată să ceară divinității. Aflăm și cum se aplanează confictele în familia lor.

ADVERTISEMENT

“Medana este soția mea, iubita mea, îngerul meu. E singura persoană care a fost cu adevărat lângă mine în cele mai dificile momente pe care destinul mi le-a scos în cale. Este femeia pe care am așteptat-o mereu în viața mea și pe care am sentimentul că o cunosc dintotdeauna.

Foarte rar avem conflicte. Soția mea este o fire foarte calmă și liniștită. Dacă am o zi mai proastă și ridic doar puțin tonul, în secunda doi ea se retrage. Așteaptă să mă liniștesc, nu pune niciodată ‘gaz pe foc’. Evident că în mai puțin de 15 minute mă duc și îmi cer scuze. La un astfel de gest, nu poți răspunde decât cu calm” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Alin Oprea.

“Să nu accepte infidelitatea, manipulările, isteriile”

Alin Oprea a trecut printr-un divorț greu și dureros. După aproape 20 de ani de căsnicie, Alin s-a separat de Larisa, femeia cu care are doi copii mari. Infidelitea ei ar fi fost motivul divorțului și acest lucru l-a dezamăgit cumplit pe artist. Declară că nu este în măsură să dea sfaturi dar are anumite sugestii de făcut celor care doresc să se căsătorească.

ADVERTISEMENT

“Nu-mi permit dă dau sfaturi nimănui, dar sugestiile mele sunt următoarele: să fie foarte atenți cu cine se căsătoresc și în cine au încredere. Și, cel mai important, să nu se grăbească să facă pasul către căsătorie până nu cunosc suficient de bine atât calitățile cât și defectele celuilalt. și ea propria activitate profesională, nu doar să stea prin saloane, cafenele și restaurante.

Să nu accepte infidelitatea, manipulările, isteriile, libertinajul, comoditatea. Mediul în care se învârte fiecare separat e important să fie unul constructiv și nu distructiv relației. Astfel de relații se transformă foarte ușor în relații toxice și toată căsnicia respectivă devine un calvar” declară Alin Oprea, în exlcusivitate pentru FANATIK.RO.

“Nu am renunțat niciodată la visul meu”

La vârsta de 15 ani, Alin Oprea cânta deja în formații rock. Chiar dacă a început studiind vioara și pianul a reușit să treacă destul de repede la chitară și în postura de solist vocal. Artistul își aduce aminte de Mihaela Runceanu și de întâmplarea care avea să-i schimbe viața.

“A fost o pasiune și o noutate pentru mine, eu studiam vioara și pianul la Liceul de Muzică din Cluj la acea vreme. Trecerea de la vioară la chitară și postura de solist vocal a fost o frumoasă provocare pentru mine. Unul din momentele de mare împlinire a fost atunci când regretata Mihaela Runceanu ne-a invitat să-i cântăm în deschidere la un spectacol de gală de la Teatrul din Turda, pâstrându-ne apoi pe scenă pentru a o acompania în propriul recital.

Muzica a fost alegerea mea în viață încă de la 5 ani și nu am renunțat niciodată la visul meu. Am ajuns de-a lungul timpului solist în formații de legendă precum: Phoenix, Sfinx, Compact și Talisman” își amintește Alin Oprea.

“Cu un singur afiș umpleam un stadion cu zeci de mii de persoane”

Trupa ‘Talisman’ a avut un succes uriaș. Cu momente bune și proaste, cu bune și cu rele în sânul formației, a fost considerat un fenoment unic pe piața muzicală a anilor ‘90. Plecarea lui Tavi Colen a fost un moment greu de gestionat dar trupa a mers mai departe.

“Talisman a fost un fenomen unic în România anilor ’90. Cu un singur afiș pus în centrul unui oraș, umpleam un stadion cu zeci de mii de persoane și mai rămâneau câteva sute afară. Dar nu era problemă pentru că puneam un ecran și boxe să vadă și ei spectacolul gratis.

Cel mai greu moment a fost plecarea neașteptată și neinspirată a lui Tavi Colen din formație, în 2006. Având în vedere că toate hit-urile Talisman erau conpozițiile mele, că marca Talisman îmi aparținea încă din 1994 (înainte cu 2 ani de lansarea oficială din 1996 și de cooptarea lui Tavi) n-a fost o mare problemă. Colegii mei de trupă m-au încurajat și susținut rămânând alături de mine și așa am reușit să duc mai departe cu succes numele TALISMAN” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Alin Oprea.

“Se crease genul de isterie pe care o vedeai la concertele cu Elvis Presley”

Albumul ‘Atât de singur’ s-a vândut în 150 de mii se exemplare și a câștigat Discul de Platină în două săptămâni de la lansare. Băieții au cunoscut o notorietate instantanee, nu mai puteau ieși de pe scenă decât înconjurați de bodyguarzi. Alin Oprea își amintește că, în anul 1999, au avut 365 de concerte, exact câte zile are un an.

“Da, 150.000 de albume au fost vândute și Discul de Platină câștigat în doar 2 săptămâni de la lansare. Apoi 1.500.000 de examplare vândute în total, record absolut în România. Nu am avut timp în acele clipe să realizez prea mult din ceea ce se întâmplă. Eram în turneu non stop, zi și noapte, nici nu mai știam uneori în ce localitate suntem și la ce eveniment. Am avut în 1999 un număr de 365 de concerte mari, exact câte zile are un an.

În acele vremuri nu puteam stă relaxați la o terasă, nu puteam merge ca oamenii normali la cumpărături sau să ieșim la o plimbare prin parc. Se crease genul de isterie pe care o vedeai doar în filmele și la concertele cu Elvis Presley. Nu intram și nu ieșam de la concerte fără zeci de bodyguarzi. Erau alte vremuri, iar amintirile lor sunt magice. Atunci calculai succesul în număr de spectatori și albume vândute, astăzi calculezi în vizualizări și like-uri” declară Alin Oprea, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Viața privată a devenit acum o prioritate pe lista mea”

Într-o zi, între Alin Oprea și Tavi Colen a început să intervină problemele. Unul dorea bani, altul calitate. Unul comerț și celălalt artă. Dacă ar fi s-o ia de la început, cunoscutul cântăreț mărturisește că nu ar mai uita niciodată să trăiască și pentru el.

“Neînțelegerile au început atunci când unul dorea mai multă calitate și altul mai mulți bani. Când unul era mai mult interesat de muncă iar celălalt de faimă, când unul dorea artă iar celălalt comerț. Vine o vreme când doi oameni plecați pe același drum simt că vor să o apuce pe drumuri separate, în direcții diferite. Orice alte ‘povești nemuritoare’ sunt doar pretexte, regrete tardive și o mascaradă a frustrărilor acumulate.

Da, am luat viața de la început. Greșelile pe care nu le-aș mai repeta ar fi să nu accept mai puțin decât mi se cuvine, să nu fiu tratat cu respect și să uit să mai trăiesc și pentru mine. Viața privată a devenit acum o prioritate pe lista mea. Acord mai multă atenție soției mele, alimentației, somnului, vestimentației și timpului meu liber. Toate astea de când sunt cu Medana” declară cunoscutul cântăreț.

“Acolo era ca într-un lagăr de concentrare, frig, foamete și bătăi”

Alin Oprea își aduce aminte de copilărie și de jocurile ei care s-au încheiat brusc atunci când artistul a primit o vioară de la Moș Crăciun. Chiar dacă a devenit, în timp, un cântăreț celebru, artistul își dorea să devină pilot. Își construia singur deltaplane cu care sarea de pe casă.

“Copilăria mea, în accepțiunea clasică, s-a încheiat la vârsta de 5 ani când, la cererea mea din scrisorică, Moș Crăciun mi-a dăruit o vioară. Când copiii jucau afară fotbal, eu ‘scârțâiam’ în casă arcușul pe strunele viorii în încercarea de a interpreta ‘Balada’ lui Ciprian Porumbescu. Dar o făceam cu o pasiune și o dăruire de parcă de asta depindea viața mea. Altă dorință era să devin pilot de avion. Iubeam cerul, eram fascinat de zbor. Construiam singur deltaplane cu care săream de pe casă dar care se prăbușeau peste mine.

Din clasa a 3-a m-am mutat la Internatul Școlii de Muzică din Cluj pentru a studia vioara și pianul la modul profesionist. Acolo era ca într-un lagăr de concentrare… 30 de copii într-o cameră cu paturi metalice supraetajate, frig. Sub zero grade iarna, lipsa apei calde (la noi dușurile erau doar reci), foamete, bătăi, și alte asemenea ‘distracții’. Mama vedea cam 10% din cruda realitate când venea în vizită. Chiar și așa făcea mari eforturi să mă determine să renunț la muzică, la viața de cămin și să mă întorc acasă. Nu a reușit” mărturisește Alin Oprea, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

Alin Oprea și Medana au o relație cu totul specială: “Singura persoană în fața căreia îmi pot deschide sufletul este soția mea”

Cu un început de viață greu și complicat, Alin Oprea nu a fost foarte deschis în a-și spune secretele sau a-și deschide sufletul de față cu părinții săi. A încercat să treacă, singur, prin greutăți, fără să se victimzeze.

“Nu am spus niciodată mamei mele și nimănui altcuiva secretele mele, dintr-o dorință de protecție. Secretele mele erau și sunt în continuare legate de anumite întâmplări, vorbe sau gânduri dureroase. Am simțit încă de copil că am puterea să trec prin și peste momente dificile, fără a mă plânge, fără a mă victimiza, fără a cere ajutor. Am preferat să nu-i încarc niciodată pe cei dragi cu problemele mele. Singura persoană în fața căreia îmi pot deschide sufletul este soția mea” spune cunoscutul cântăreț.

“Stropeam cu cerneală tablourile din clasă cu Ceaușescu”

În ciuda laturii artistice, Alin Oprea se declară un luptător pentru adevăr. Chiulea de la orele de politică comunistă, se certa cu conducerea pentru drepturile la căldură și porții de mâncare la camin și apăra. Era singurul băiat cu plete din liceu și era un expert la breackdance.

“În liceu am fost cel mai mare luptător pentru dreptate și adevăr. Aruncam pe geam sau stropeam cu cerneală tablourile din clasă cu Ceaușescu și chiuleam ostentativ la orele de politică comunistă. Ceream conducerii drepturile la căldură în cămin, apăram fetele de șicanele clasice ale băieților. Făceam box, karate, alpinism, eram spectaculos la breakdance. Mergeam în drumeții în Munții Apuseni cu cortul, cântam seara fetelor, cu chitara, la focul de tabără.

În clasele terminale eram singurul băiat cu plete din liceu, deși era interzis în acele vremuri. Învățam ceea ce credeam că-mi va fi util în viată, am luat BAC-ul cu 9,75 dar nu eram tocilar. La nici o lună după majorat, în Decembrie ’89, eram în rândul întâi al revoluționarilor din orașul meu natal. Fratele meu mai mare a fost conducătorul acestei mișcări curajoase și ulterior primul primar liber ales din orașul eliberat de sub comunism” declară Alin Oprea, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Corina Chiriac a fost prima mea dragoste”

Inspirat de muzică și de lucrurile frumoase, cunoscutul artist mărturisește că prima femeie de care s-a îndrăgostit, cu adevărat, a fost doamna Corina Chiriac. O iubire ‘imposibilă’ dar care i-a deschis un drum pe care merge si astăzi.

“În iubire am fost precoce dar și neispirat, în sensul că am ales o ‘iubire imposibilă’. Pe la 6-7 ani m-a luat mama cu ea la un spectacol ce mi-a schimbat viața. Un concert Corina Chiriac. Ați ghicit, dânsa a fost prima mea dragoste și prima întâlnire cu o vedetă adevărată. Mereu îi amintesc acum acest lucru și ne amuzăm.

În rest, au mai existat încercări, dar mereu am simțit că lipsește ceva, că aș putea iubi mai mult dar că nu o am langă mine pe acea EA, pe care am visat-o toată viața. Femeia în care să am toată încredere și să-i pot pune viața mea în palme. Asta până la apariția Medanei. Aici lucrurile s-au schimbat total . Am realizat că pe EA am așteptat-o dintotdeauna. Fără ea, jumătate din sufletul meu nu era ‘acasă’” declară Alin Oprea, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Mi-a dat 200 lei dar și o lecție cu adevărat importantă”

Trupa Talisman a avut un mare succes si Alin Oprea s-a bucurat atat de notorietate cât și de o siguranță materială. Dar puțini știu ca, la vârsta de 7 ani, cunoscutul artist a câștigat primii bani învățând o romanță.

“Cât despre primii bani, sigur că i-am câștigat din muzică (râde). Studiam de zor la vioară. Aveam vreo 7 ani când intră un vecin de etnie la mine și-mi spune: ‘Cânți foarte bine dar tu, de fapt, nu știi nicio melodie. Cânți mereu studii și game, dar nimic plăcut urechii. Uite, dacă până mâine înveți o romanță, îți dau 100 de lei’.

Și asta s-a întâmplat, a doua zi am învățat și i-am cântat ‘Ciobanaș cu 300 de oi’ , a fost impresionat până la lacrimi și mi-a dat 200 lei dar și o lecție cu adevărat importantă. Am pus banii lângă cei ai mamei, unde aduna lunar ca să-mi cumpere o vioară adevărată” își amintește Alin Oprea.

Alin Oprea, despre Medana: “Prefer să îmi invit soția la restaurant”

Un artist adevărat dar și un soț pe măsură, Alin Oprea încearcă să se împartă între familie și carieră. Nu se pricepe la gătit șau la spălatul rufelor dar își răsfață, zilnic, soția.

“Pot să spun că încerc să fiu un soț cât mai bun. Îmi răsfăț soția în fiecare zi cu câte ceva, poate chiar și un compliment uneori. Îi spun mereu că pentru mine ea e cea mai frumoasă. Și da, m-ai prins la partea cu aspiratul! Mai fac asta uneori. De spălat și gătit e exclus, pentru că nu mă pricep.

Nu știu să gătesc nimic în afară de omletă și grătare la un aparat special care își setează singur programul. Tocmai de aceea prefer să îmi invit soția la restaurant, dacă nu are timp să gătească în anumite zile” recunoaște Alin Oprea.

“Nu știam dacă îmi voi mai reveni, dacă voi mai avea o casă a mea sau nu”

Despre cel mai greu moment din viața sa, Alin Oprea nu se sfiește să vorbească, chiar dacă, atunci, totul s-a schimbat radical. De asemenea, aflăm care sunt hobby-urile cunoscutului artist.

“Cel mai dificil moment din viața mea a fost cel în care am fost trădat, scos afară din propria mea casă abuziv, tratat cu ingratitudine și lipsă de recunoștință. În acel moment nu știam ce urmează să se întâmple în viața mea. Dacă îmi voi mai reveni vreodată sau nu, dacă voi mai avea o casă a mea sau nu, dacă voi mai putea avea încredere în cineva sau nu.

Am preocupări de ordin spiritual, îndreptate spre propria evoluție și cunoaștere. Încerc să devin cea mai bună versiune a mea. Îmi doresc să fiu astăzi mai bun ca ieri și mâine mai bun ca astăzi. Iubesc cititul, teatrul, filmele, excursiile. De câțiva ani fac sport destul de intens și de constant. Mă preocupă sănătatea în toate planurile. Caut liniștea și pacea interioară hrănind sufletul cu iubire, iertare și compasiune. Încerc să ajut cât pot de mult acolo unde este nevoie. Am renunțat definitiv la toate viciile trecutului” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Alin Oprea.

Alin Oprea și Medana au stabilit locul ideal pentru luna de miere

mărturisește că, dacă s-ar întâlni vreodată cu copia lui mai tânără, s-ar sfătui să se focalizeze pe cariera artistică, să nu mai accepte nicio manipulare, drama sau victimizare. Aflăm care este cea mai mare realizare a artistului și unde va pleca, alături de Medana, în vacanță.

“Cea mai mare realizare a mea de pănă acum rămâne succesul în cariera muzicală iar în plan personal întâlnirea cu Medana. Faptul că în acești 3 ani am reușit să îmi revin din absolut toate punctele de vedere alături de soția mea, dar mai ales să cunosc fericirea și împlinirea sufletească.

Noi tocmai ne-am întors dintr-un concediu. Am fost la Nisa, Monaco, Saint-Tropez unde ne-am bucurat de câteva zile de relaxare și peisaje mirifice. Va urma, după nuntă ,’luna de miere’, pe care cel mai probabil o vom petrece în Bali” declară Alin Oprea, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.