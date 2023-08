De ce s-a mutat în SUA Tudor Petruț, Șerban din Liceenii. S-a căsătorit, dar a divorțat de fosta soție

Șerban din filmul “Liceenii”, pe numele real Tudor Petruț, s-a mutat în SUA în 1990. Actorul a plecat peste ocean de dragul soției, de care a divorțat între timp.

De ce s-a mutat Tudor Petruț în SUA. Șerban din Liceenii s-a căsătorit, apoi a divorțat de fosta soție

Tudor Petruț a urmat cursurile de la Universitatea Națională de Artă teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” din București și a regizat mai multe spectacole românești.

Filmul care i-a adus succesul a fost “Liceenii” (1986), acolo unde a interpretat rolul lui Șerban, colegul de clasă al cărei iubită era Dana (Oana Sârbu), marea iubire (Ștefan Bănică Jr.).

Înainte de Revoluția din 1989, Tudor Petruț s-a îndrăgostit de o americancă originară din România. În 1990, s-au căsătorit și au emigrat în SUA. Au doi copii, însă au divorțat după câțiva ani de căsnicie.

Deși a divorțat de fosta soție, Tudor Petruț este fericit că a devenit tatăl a doi copii. a venit după ce amândoi și-au finalizat studiile în România.

După divorț, Tudor Petruț a fost nevoit să se reprofileze, așa că a devenit profesor de matematică la un liceu din Santa Ana, Los Angeles. Cu toate acestea, nu a renunțat la film, așa că a fost consilier pe platourile de filmare ale celebrului film “Bram Stoker’s Dracula”, al lui Francis Ford Coppola, dar și la alte producții.

În cadrul unui podcast, actorul a explicat de ce a decis să se mute în SUA. Acesta a avut șansa să devină tată, iar băiatul cel mare s-a născut în SUA. Fosta soție a lui Tudor Petruț nu a simțit că vrea să rămână în România.

“Pentru că am avut șansa să devin tată. Un moment absolut extraordinar și băiatul meu cel mare s-a născut în America, după care mama lui l-a adus în România ca bebeluș, am terminat amândoi facultatea în 1990 și am realizat că sentimental, emoțional și, chiar pragmatic, ea nu ar fi vrut să stea în România”, a declarat fostul actor în .

Cum și-a întâlnit Tudor Petruț fosta soție

Interpretul lui Șerban din “Liceenii” a vorbit și despre momentul în care a întâlnit-o pe fosta lui soție. Aceasta avea origini românești prin tatăl ei, care a fost membru în Garda Regală. A emigrat în SUA, după al Doilea Război Mondial, apoi s-a căsătorit cu o nemțoaică.

Unchiul actorului, Emanuel Petruț, a avut șansa de a sta o săptămână în SUA, la familia fostei soții a lui Tudor Petruț. Ulterior, cei doi s-au întâlnit, iar femeia a fost prima iubire a actorului.

“Da. În drum s-a căsătorit cu o nemțoaică foarte simpatică și amândoi au construit o familie senzațională. Patru copii, toți patru au vorbit româna și germana de mici, trei dintre ei au făcut facultatea în România, printre care și fosta mea soție.

Așa am întâlnit-o, evident, și, mai mult, ei fiind foarte apropiați de cultura română și, pentru că fostul meu socru voia să ajute copiii să aibă relații cu români, din România, unchiul meu, Emanuel Petruț, a fost într-o vizită în Los Angeles și, printr-un complex de împrejurări, a stat o săptămână la ei.

Când a revenit, mi-a povestit toată istoria și mi-a și spus așa, mai în zeflemea: ‘Păcat că n-o s-o cunoști pe aia mică pentru că este de o dulceață senzațională’. Ei bine, dulceața senzațională a venit la Universitatea din București și am cunoscut-o”, a mai povestit actorul.