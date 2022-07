De ce se încrețește pielea de pe palme și tălpi în apă. Ce informații oferă fenomenul despre starea noastră de sănătate

Schimbarea este familiară, dar și uluitoare. Doar pielea de pe degetele noastre de la mâini și de la picioare se încrețește atunci când sunt scufundate în apă, în timp pe restul corpului rămâne neschimbată.

De ce se încrețește pielea de pe palme și tălpi în apă

Întrebarea a frământat oamenii de știință de zeci de ani. Cei mai mulți au vrut să afle ce cauzează această încrețire în primul rând, dar mai recent întrebarea de ce și ce scop poate servi a atras atenția cercetătorilor.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, poate și mai interesant este ceea ce degetele noastre zbârcite pot dezvălui despre propria sănătate.

Este nevoie de aproximativ 3,5 minute în apă caldă – 40 de grade Celsius este considerată temperatura optimă – pentru ca vârfurile degetelor să înceapă să se încrețească, în timp ce la temperaturi mai scăzute de aproximativ 20 de grade Celsius poate dura până la 10 minute. Cu toate acestea, cele mai multe studii au descoperit că este nevoie de aproximativ 30 de minute timp de înmuiere pentru a atinge încrețirea maximă.

ADVERTISEMENT

Încrețirea vârfului degetelor a fost considerată în mod obișnuit a fi un răspuns pasiv în care straturile superioare ale pielii s-au umflat în timp ce apa inundă în celule printr-un proces cunoscut sub numele de osmoză. Dar, încă din 1935, oamenii de știință bănuiau că procesul înseamnă mai mult decât atât.

Medicii care studiau pacienții cu leziuni care au secționat nervul median – unul dintre principalii nervi care merg pe braț până la mână – au descoperit că degetele lor nu s-au încrețit.

ADVERTISEMENT

Printre numeroasele sale roluri, nervul median ajută la controlul așa-numitelor activități simpatice, cum ar fi transpirația și contracția vaselor de sânge. Descoperirea lor a sugerat că încrețirea degetelor indusă de apă era de fapt controlată de sistemul nervos.

Încrețirea degetelor indusă de apă, controlată de sistemul nervos

Studiile ulterioare efectuate de medici în anii 1970 au oferit dovezi suplimentare în acest sens și au propus utilizarea scufundării mâinilor în apă ca un simplu test la patul pacientului pentru a evalua leziunile nervoase care ar putea afecta reglarea proceselor inconștiente, cum ar fi fluxul sanguin.

ADVERTISEMENT

Apoi, în 2003, neurologii Einar Wilder-Smith și Adeline Chow, care lucrau la Spitalul Universitar Național din Singapore, au făcut măsurători ale circulației sângelui în mâinile voluntarilor în timp ce le înmuiau în apă.

ADVERTISEMENT

Ei au descoperit că, pe măsură ce pielea de pe vârfurile degetelor voluntarilor a început să se încrețească, a existat o scădere semnificativă a fluxului de sânge în degete.

Când au aplicat o cremă anestezică locală care a provocat constrângerea temporară a vaselor de sânge din degetele voluntarilor sănătoși, au descoperit că aceasta producea niveluri similare de încrețire ca și imersiunea în apă.

Wilder-Smith și colegii săi au propus ipoteza conform căreia atunci când mâinile noastre sunt scufundate în apă, canalele sudoripare din degetele noastre se deschid pentru a permite apei să intre, ceea ce duce la un dezechilibru al sărurilor din pielea noastră.

Această modificare a echilibrului sărurilor declanșează activarea fibrelor nervoase din degete, ceea ce duce la îngustarea vaselor de sânge din jurul canalelor sudoripare. Aceasta, la rândul său, provoacă o pierdere de volum în zona cărnoasă a vârfului degetului, care trage pielea de deasupra în jos, astfel încât se distorsionează în riduri.

Cercetare pornită de la întrebarea unui copil

Dar dacă ridurile sunt controlate de nervii noștri, înseamnă că organismele noastre reacționează activ la a fi în apă. „Asta înseamnă că se întâmplă cu un motiv”, spune Nick Davis, neurolog și psiholog la Manchester Metropolitan University. „Și asta înseamnă că ne-ar putea oferi un avantaj.”

O întrebare a unuia dintre copiii săi în timpul unei băi despre motivul pentru care degetele i s-au încrețit l-a determinat recent pe Davis să vrea să afle care ar putea fi acest avantaj.

Cu ajutorul a 500 de voluntari care au vizitat Muzeul de Știință din Londra în 2020, .

Cei cu mâinile uscate și neîncrețite trebuiau să folosească mai puțină forță decât oamenii ale căror mâini erau umede. Dar când și-au scufundat mâinile în apă timp de câteva minute pentru a-și încreți mâinile, forța de prindere s-a situat între cele două valori, deși mâinile lor erau încă umede.

„Rezultatele au fost uimitor de clare”, spune Davis.

“Încrețirea a crescut cantitatea de frecare dintre degete și obiect. Ceea ce este deosebit de interesant este că degetele noastre sunt sensibile la această schimbare a frecării suprafeței și folosim această informație pentru a aplica mai puțină forță pentru a prinde un obiect în siguranță.”

Obiectul pe care voluntarii lui Davis îl prindeau cântărea mai puțin de câteva monede, așa că forța de prindere necesară a fost mică. Dar atunci când sunt efectuate sarcini mai grele într-un mediu umed, această diferență de frecare ar putea deveni mai importantă.

„Dacă nu trebuie să strângi la fel de tare pentru a prinde ceva, mușchii mâinilor tale devin mai puțin obosiți și astfel poți face asta mai mult timp”, spune el.

Încrețirea pielii, adaptare evoluționistă?

Unii oameni de știință au sugerat că ridurile de pe vârfurile degetelor de la mâini și de la picioare pot acționa ca niște benzi antiderapante pe anvelope sau pe tălpile pantofilor.

Acest lucru sugerează că încrețirea palmelor și tălpilor oamenii ar fi putut apărea ca o adaptare la un moment dat în trecutul omenirii pentru a ne ajuta să prindem obiectele și să avem aderență la suprafețele umede.

„Deoarece pare să ofere o aderență mai bună sub apă, aș presupune că are de-a face fie cu locomoția în condiții foarte umede, fie cu manipularea obiectelor sub apă”, spune Tom Smulders, neurolog evoluționist la Universitatea Newcastle.

un avantaj cheie atunci când a fost vorba de a merge peste stânci umede sau de a prinde ramuri, de exemplu. Alternativ, ne-ar fi putut ajuta atunci când prindem sau căutăm hrană, cum ar fi crustaceele.

„Cel din urmă scenariu ar implica că este unic pentru oameni, în timp ce dacă primul este adevărat, ne-am aștepta să se întâmple și la alte primate”, spune Smulders.

Încrețirea degetelor nu a fost încă observată la rudele noastre cele mai apropiate din lumea primatelor, cum ar fi cimpanzeii, dar degetele maimuțelor macac japoneze, despre care se știe că fac baie pentru perioade lungi de timp în apă fierbinte, au fost observate încrețindu-e după ce au fost scufundate în apa.

Dar lipsa de dovezi la alte primate nu înseamnă că nu se întâmplă, poate fi pur și simplu pentru că nimeni nu s-a uitat încă suficient de atent, spune Smulders. „Nu știm încă răspunsul la această întrebare.”

Ce informații oferă fenomenul despre starea noastră de sănătate

Mai există și alte mistere: femeile necesită mai mult timp pentru a dezvolta încrețiturile decât bărbații, de exemplu. Și de ce exact pielea noastră revine la starea sa normală – în mod normal după 10-20 de minute – dacă nu există un dezavantaj clar pentru aderența la obiecte uscate dacă avem vârfurile degetelor ridate?

Dar încrețirea degetelor de la mâini și de la picioare în apă poate dezvălui informații cheie despre sănătatea noastră în moduri surprinzătoare.

Durează mai mult pentru ca încrețiturile să se formeze la persoanele cu afecțiuni ale pielii precum psoriazisul și vitiligo. Pacienții cu fibroză chistică experimentează încrețirea excesivă a palmelor, precum și a degetelor, iar acest lucru a fost observat chiar și la persoanele care sunt purtători genetici ai bolii.

Pacienții care suferă de prezintă uneori un nivel semnificativ scăzut de încrețituri ale pielii atunci când mâinile lor sunt introduse în apă. În mod similar, încrețituri reduse au fost observate la persoanele care suferă de insuficiență cardiacă, probabil din cauza unor perturbări în controlul sistemului cardiovascular.

Încrețirea nesimetrică a degetelor – în care o mână se încrețește mai puțin decât cealaltă în ciuda aceluiași timp de scufundare – a fost chiar sugerată ca un semn precoce al bolii Parkinson, deoarece indică faptul că sistemul nervos simpatic nu funcționează corect pe o parte a corpului.