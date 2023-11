De ce se înnegresc, de fapt, fructele după ce le cureți. Explicația e surprinzătoare

De ce se înnegresc, de fapt, fructele după ce le cureți. e surprinzătoare, indiferent că este vorba de mere, pere sau avocado. În aceeași situație neplăcută se află și foarte multe legume, cum ar fi cartofii și vinetele.

Care e motivul pentru care fructele devin negre după ce au fost tăiate. Ce au dezvăluit experții în domeniul sănătății despre alimentele care nu sunt consumate imediat ce au fost spălate, curățate și feliate.

Dacă alimentele par inestetice și maro înseamnă că s-a produs un fenomen. Potrivit , specialiștii din lumea întreagă susțin că este vorba de un lanț de reacții biochimice care sunt cunoscute sub denumirea de „brunire enzimatică”.

În plus, țesutul fructelor și legumelor ajunge să fie expus la oxigen și de aceea se declanșează o enzimă numită polifenol oxidază (PPO). Procesul duce la o altă reacție și la apariția a noi substanțe chimice, cum ar fi o-quinone, niște precursori incolori.

O-quinonele produc apoi culoarea maro bine documentată prin reacția de formare a compușilor cu aminoacizi sau proteine. De asemenea, aceste substanțe reacționează cu aminoacizii pentru a produce melanine de culoare maro.

Cum putem încetini oxidarea fructelor tăiate

Așadar, asta înseamnă că oxidarea și legumelor tăiate are loc mai rapid decât am crede atunci când intră în contact cu aerul. Pentru a încetini reacția de înnegrire e bine ca alimentele să fie acoperite cu o folie.

În aceeași notă, specialiștii mai transmit că sucul de lămâie sau de ananas este ideal pentru a păstra alimentele o perioadă cât mai lungă, după ce au fost feliate. Acestea au antioxidanți și sunt acide, iar pH-ul mai mic pe care îl induc face ca enzimele de polifenol să fie mai puțin active.

Despre această situație a discutat și medicul nutriționist Mihaela Bilic, care este perfect de acord cu experții din străinătate. Vedeta adaugă că și gutuile își schimbă culoarea mult mai repede după ce au fost tăiate pentru că au acid tanic.

„Gutuia are multe beneficii: vitamina C cât să pună în umbră toate citricele, cu kiwi la un loc! Din cauza asta și se înnegrește imediat ce e tăiată, vitamina C care se oxidează la contactul cu aerul”, a scris medicul pe Facebook.