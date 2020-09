De el se teme Dan Petrescu?! Kevin Walker, mijlocaşul lui Djurgardens, este muzician şi a câştigat Idol Suedia în 2013. Video

CFR Cluj va juca în turul 3 preliminar din Europa League (ruta campioanelor), iar Dan Petrescu s-a declarat şocat când a aflat că va întâlni Djurgardens, campioana Suediei. FANATIK îţi prezintă povestea lui Kevin Walker, mijlocaşul central al nordicilor şi câştigător al concursului Idol Suedia în 2013.

Marţi, CFR Cluj a aflat că va întâlni câştigătoarea meciului Djurgardens – Europa în turul 3 preliminar din Europa League. Campioana Suediei porneşte cu prima şansă în faţa micuţei echipe din Gibraltar, iar nordicii au în lot un fotbalist cu adevărat special.

Kevin Walker este un nume foarte cunoscut în Suedia, nu doar pentru calităţi de fotbalist. Fascinat încă din copilărie de muzică, în special datorită bunicului irlandez, mijlocaşul central de 31 de ani şi-a încercat norocul la concursul Idol Suedia în 2013.

Kevin Walker, cântăreţul-fotbalist de la Djurgardens, a băgat spaima în Dan Petrescu

În urmă cu şapte ani, pe când evolua la GIF Sundsvall, Kevin Walker s-a înscris la concursul Idol Suedia, o emisiune de genul Vocea României, şi a câştigat marele pot. Până în finală, actualul fotbalist al lui Djurgardens a interpretat cu succes melodii foarte cunoscute precum Use Somebody (Kings of Leon), Pride (U2), Behind Blue Eyes (The Who), It’s My Life (Jon Bon Jovi) sau Don’t Look Back In Anger (Oasis).

În finală, Kevin Walker i-a cucerit pe juraţi şi telespectatori cu piesele Where The Streets Have No Name (U2), Say (John Mayer) şi Belong (compoziţie proprie). La scurt timp după succesul din Idol Suedia, fotbalistul a semnat un contract cu Universal Music şi şi-a lansat primul album. În plus, în show-ul final, Kevin Walker şi Elin Bergamann, finalistă Idol Suedia 2013, au cântat alături de Robbie Williams.

“Am ieşit din zona mea de confort şi am cântat în faţa a milioane de oameni. Nu eram antrenat pentru aşa ceva. Am reuşit să trec peste acele probe şi am învăţat să lucrez când sunt supus presiunii. Toată viaţa ţine minte acele momente”, spunea Kevin Walker despre experienţa din 2013.

Pentru că juca la GIF Sundsvall atunci când au avut loc filmările, mai multe meciuri ale echipei lui Kevin Walker au fost reprogramate pentru ca fotbalistul să nu rateze show-urile.

Dan Petrescu se teme de campioana Suediei

Imediat după tragerea la sorţi pentru turul 3 preliminar din Europa League, Dan Petrescu a oferit o reacţie în stilul său. Antrenorul lui CFR Cluj a susţinut că Djurgardens era singurul adversar pe care nu şi-l dorea şi s-a declarat nemulţumit de faptul că meciul se va juca în Suedia, pe un teren sintetic.

“Am știut că voi cădea cu cea mai grea echipă. Mereu am căzut cu cel mai greu adversar posibil. Acum, vom juca în deplasare, pe sintetic. Nu-mi revin din șoc încă. Aș fi preferat să joc acasă cu Tottenham. Mâine aș face schimb cu Botoșani.

Era mai frumos. Dacă aveam orice adversar în afară de Djurgardens, am fi fost favoriți. Acum, e 50% – 50%. Dar, fiind doar un meci, care se joacă la ei acasă, pe sintetic, au mai multe șanse decât noi”, a spus Dan Petrescu la emisiunea DigiSport Special.