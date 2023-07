Decizia luată de Georgiana Lobonț după ce a aflat că este însărcinată din nou. Ce se întâmplă cu evenimentele artistei: ”Așa am făcut și la Irinuca”

Georgiana Lobonț este foarte entuziasmată de când a aflat că va aduce pe lume și un al treilea copil. Abia așteaptă să-l țină în brațe. Cum până atunci mai sunt luni bune, interpreta de muzică de petrecere are timp să-și pună la punct toate detaliile din viața sa actuală. Ce decizie a luat și ce se întâmplă cu evenimentele ei?

Ce va face Georgiana Lobonț cu evenimentele după ce a aflat că este însărcinată

. De bucurie, nu a dorit să țină secret acest lucru, așa cum fac multe artiste sau diferite persoane publice. A dat vestea tuturor, pe rețelele de socializare, fericirea citindu-i-se pe chip.

”Nu știu dacă e bine că fac chestia asta, dar nu-mi vine să cred. Ce arată aici? Două liniuțe! V-am spus că o să fiți primii care aflați atunci când o să rămân însărcinată. Deci tremură toată carnea pe mine, nu-mi vine să cred că sunt gravidă! Vai de capul meu, deci o să mai avem un copil! Trei! Nu îmi vine să cred”, spunea entuziasmată solista, într-un Instastory, ținând în mână un test de sarcină.

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, au doi copii până acum, Eduard-Nicholas, în vârstă de 4 ani, și Irina-Maria, în vârstă de 3 ani. Cântăreața a mărturisit într-un interviu că nu a avut probleme cât timp a fost însărcinată cu ei și că a mers la evenimente. Astfel va proceda și acum, cu a treia sarcină.

”Nu am nicio treabă. O să cânt în continuare. Așa am făcut și la Irinuca, și la Edi. Nu am avut probleme cu sarcina, adică nu mi-a fost rău, nu am avut complicații sau grețuri sau stări să nu mă pot ridica din pat. Copiii m-au lăsat să cânt și acum le place muzica și cred că așa o să fie și bebelușul”, a declarat Georgiana Lobonț pentru

Georgiana Lobonț vrea să petreacă mai mult timp cu familia după naștere

. Regretă că nu a petrecut mai mult timp cu fiica sa, Irina, sau cu fiul ei, Edi, din cauză că a trebuit să-și respecte contractele, așa că de anul viitor își dorește să-și dedice mai mult timp familiei.

”Cu Edi s-a format o astfel de conexiune prin intermediul sânului, deci a fost cea mai frumoasă senzație pe care am putut-o trăi. Cu Irinuca nu au putut face asta, din păcate, pentru că atunci ne-a luat valul cu succesul și dacă renunțam la a mai merge la emisiuni, evenimente, riscam să pierdem tot, toată investiția, toți banii pe care i-am băgat”, a mai relatat Georgiana Lobonț.

Scurtă biografie a Georgianei Lobonț

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de muzică de petrecere, din țară. Are 29 de ani și este originară din Cluj-Napoca. Melodiile sale adună mereu milioane de vizualizări și o clasează pe solistă în topul preferințelor pe youtube.

De la vârsta de patru ani Georgiana Lobonț a început să cocheteze cu muzica, folclorul fiind cel cu care a debutat în lumea artistică, dar a decis să se reorienteze către manele și muzică de petrecere. În trecut, a făcut parte din formația ”Zestrea”.